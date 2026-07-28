У берлинского террориста нашли видео с признанием верности ИГ

Tекст: Денис Тельманов

Следователи обнаружили на мобильном телефоне подозреваемого в теракте в Берлине видео, на котором он признал себя сторонником террористической организации «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в РФ), передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую Bild.

«Следователи обнаружили мобильный телефон подозреваемого в теракте Абдула Баллута… На устройстве было найдено видео, записанное 25 июля, в день атаки. На записи террорист признает себя сторонником ИГ», – говорится в публикации.

Устройство связи нашли в минивэне, на котором преступник въехал в толпу людей. Причина, по которой телефон остался в салоне, пока не установлена. Правоохранители предполагают, что злоумышленник обронил его в момент столкновения автомобиля с деревом.

Помимо телефона в машине обнаружили ножны от мачете, которым нападавший нанес ранения прохожим после выхода из транспортного средства. Само орудие преступления пока не найдено, полиция считает, что террорист выбросил его во время бегства.

Трагедия произошла 25 июля в районе парка Тиргартен во время массового мероприятия. В результате наезда белого минивэна на толпу один человек погиб, еще 29 получили ранения.

Главный подозреваемый, 21-летний Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля во время спецоперации в районе Шандау.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина белый фургон въехал в толпу людей. Позже бойцы полицейского спецназа застрелили главного подозреваемого.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал эту трагедию исламистским терактом.