Швейцарское судно с туристами село на мель на Дунае в Румынии

Лайнер Viking Ullur под флагом Швейцарии сел на мель на Дунае в Румынии

Tекст: Вера Басилая

Администрации порта Дробета-Турну-Северин сообщила, что на борту теплохода, севшего на мель теплохода Viking Ullur находятся 186 туристов и 52 члена экипажа, передает РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что жизням людей ничто не угрожает. Команда не запрашивала помощь для эвакуации, а происшествие не нарушило движение по основному фарватеру.

Сильная засуха на юге страны привела к падению расхода воды в Дунае до 1,65 тыс. кубометров в секунду. Специалисты зафиксировали обмеление реки до исторического минимума, который сопоставим с показателями 2005 года.

Накануне Минэнерго Румынии приостановило работу энергоблока АЭС Чернаводэ из-за рекордного обмеления Дуная.

В начале года у берегов Темрюка оказалось на мели грузовое судно под флагом Вануату.