GIE: Запасы газа в Германии и Нидерландах достигли исторического минимума

GIE: Уровень заполненности хранилищ газа в Европе упал до исторических минимумов

Tекст: Мария Иванова

По состоянию на 26 июля в немецких хранилищах находился 10,1 млрд кубометров газа, что соответствует уровню заполненности 46,19%, передает РИА «Новости».

Нидерланды смогли заполнить свои мощности лишь на 35,34%, закачав 4,5 млрд кубометров. Эти показатели стали самыми низкими за всю историю сбора данных ассоциацией операторов газовой инфраструктуры Европы, ведущегося с 2011 года.

В Бельгии уровень запасов достиг 32,14%, а объем закачанного топлива составил 0,22 млрд кубометров. Последний раз столь низкие значения на эту дату фиксировались в 2015 году. Общая средняя заполненность хранилищ в Европейском союзе составила 55,86 млрд кубометров, или 55,66%. Текущий показатель оказался на 16 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет.

Ранее в июле «Газпром» спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ к первому октября будет ниже 75% при сохранении текущих темпов закачки. Недостаточный объем топлива к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заполненность газовых хранилищ Европы упала до минимума с 2021 года.

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