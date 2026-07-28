Российский турист застрял в поезде из-за сильного землетрясения в Японии

Tекст: Вера Басилая

Россиянин следовал из города Саги в сторону Нагасаки, состав замер на станции Кубота, которая находится всего в 70 километрах от Кумамото во время подземных толчков, передает Ura.ru со ссылкой на Life.

Россиянин сообщил, что пассажирам пока не разрешают покинуть вагоны. В центре Кумамото ощущалась сильная тряска, вызвавшая панику среди местных жителей.

Отечественные туристы в результате стихийного бедствия не пострадали. При этом несколько японцев получили травмы ног.

На японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

Менее чем через час сейсмологи зафиксировали повторный подземный толчок магнитудой 6,1.

В результате серии ударов стихии пострадали более 50 местных жителей.