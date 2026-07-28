La Repubblica: Манчини вновь станет главным тренером сборной Италии по футболу

Tекст: Мария Иванова

Президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго подтвердил возвращение 61-летнего специалиста на должность наставника национальной команды, передает ТАСС.

«Роберто Манчини – новый тренер национальной сборной», – заявил глава организации.

Изначально планировалось, что команду возглавит Андреа Пирло, однако его кандидатура была отклонена из-за сотрудничества с российским букмекером. Вслед за этим свои посты в федерации покинули технический директор Паоло Мальдини и его советник Леонардо.

Манчини уже руководил сборной Италии в период с 2018 по 2023 год. Под его началом команда завоевала золото чемпионата Европы в 2021 году и дважды брала бронзу Лиги наций. Итальянцы также установили рекордную серию из 37 матчей без поражений, которую позже превзошла Испания, однако не смогли квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года.

После ухода из сборной Италии специалист тренировал национальную команду Саудовской Аравии и катарский «Аль-Садд». Ранее в его карьере были такие клубы, как «Манчестер Сити», «Интер», «Лацио», «Фиорентина», «Галатасарай» и «Зенит». В качестве игрока Манчини выступал за «Сампдорию», «Лацио», «Болонью» и «Лестер», став бронзовым призером чемпионата мира 1990 года и Евро-1988.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Андреа Пирло выбыл из числа кандидатов на пост наставника итальянской сборной из-за сотрудничества с российской букмекерской конторой.

Сам футболист опроверг политический характер своей коммерческой деятельности.

Весной национальная команда Италии в третий раз подряд лишилась участия в чемпионате мира по футболу.