Ариана Гранде подала в суд из-за кражи неопубликованных песен

Tекст: Мария Иванова

Знаменитость инициировала судебное разбирательство против двух человек, подозреваемых во взломе личных страниц ее фотографов и продюсеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал People.

Злоумышленники получили доступ к закрытым данным близкого окружения артистки.

В заявлении указано, что действия хакеров нанесли серьезный ущерб. «В судебном иске сказано, что некие неизвестные личности взломали различные личные цифровые аккаунты фотографов и продюсеров, тесно сотрудничавших с певицей, что, по ее словам, привело к незаконной и вопиющей краже, распространению и эксплуатации неопубликованного контента», – отмечается в документе.

Выяснилось, что преступники заработали на продаже похищенной информации. Среди украденного оказались неизданные музыкальные композиции, фотографии, а также эксклюзивные видеозаписи и аудиоматериалы с репетиций. Эти файлы предназначались исключительно для личного использования и скрывались от широкой публики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года лондонский суд обязал хакера Джозефа О'Коннора вернуть миллионы долларов за кибератаки на профили знаменитостей.

Летом 2025 года юмористка Елена Воробей подала заявление в полицию о краже доступа к своим социальным сетям.