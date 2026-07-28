Рэпер Элджей задолжал налоговой более 2 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

Бывший муж Насти Ивлеевой рэпер Элджей не выплатил государству 2 млн 207 тыс. 938 рублей, передает «Газета.Ru». Задолженность числится за ИП артиста.

Помимо индивидуального предпринимательства, Элджей руководит компанией «Сайонара Бойс». В 2025 году организация принесла музыканту 15 млн рублей выручки, из которых 9,8 млн рублей составила чистая прибыль. Годом ранее фирма терпела убытки в размере 1,3 млн рублей.

Ранее в СМИ появлялась информация о блокировке счетов бизнеса артиста из-за долгов по налогам, однако представители Элджея опровергли эти сообщения. В конце 2025 года исполнитель ликвидировал свою компанию по производству безалкогольных напитков из-за финансовых потерь – за все время работы этот бизнес не принес существенной прибыли.

В апреле прошлого года налоговая служба заблокировала счета лейбла рэпера «Сайонара Бойс» из-за долгов.

Элджей и блогер Анастасия Ивлеева развелись в 2021 году.

В январе текущего года у бывшей супруги артиста также возникла задолженность перед ФНС.



