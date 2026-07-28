Мужчина расстрелял автомобиль с детьми на трассе в Липецке

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел днем 26 июля возле жилых домов и объездной дороги, сообщает липецкий СК в своем Max-канале. Злоумышленник, находясь в лесопосадке, произвел несколько выстрелов в сторону проезжей части.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили: «В Липецке задержан мужчина, подозреваемый в хулиганстве с применением оружия, в результате которого пострадал ребенок».

Под обстрел попал автомобиль с тремя пассажирами. Мальчик восьми лет ранен в левое бедро, а его брат девяти лет и сестра 12 лет получили порезы от разбившегося стекла.

После нападения стрелок попытался скрыться, но вскоре был пойман сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 55-летний местный житель. Выяснилось, что изъятое у него оружие и патроны хранились незаконно.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по двум статьям, включая хулиганство и незаконное хранение оружия. Следователи намерены просить суд о заключении фигуранта под стражу.

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