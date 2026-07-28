Из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли два человека

Tекст: Валерия Городецкая

Первая атака пришлась на предприятие в селе Белянка Шебекинского округа. «Во время ударов со стороны ВСУ два человека погибли, двое получили ранения. Уточненная информация о последствиях атаки беспилотника на предприятие в селе Белянка Шебекинского округа. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина», – сообщается в канале оперштаба в Max.

Второй смертельный случай зафиксирован в Валуйском округе. В хуторе Ромашовка вражеский дрон целенаправленно ударил по автомобилю. Полученные мужчиной травмы оказались несовместимыми с жизнью, пострадавший скончался на месте.

Напомним, 20 июля атаки ВСУ на Белгородскую область унесли жизнь одного человека.

В середине июля в Шебекинском округе из-за ударов украинских беспилотников пострадали два мирных жителя.

Несколькими днями ранее в Краснояружском округе при подрыве легкового автомобиля скончался местный житель.