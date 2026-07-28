День крещения Руси отметили в России и Белоруссии

Tекст: Вера Басилая

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход и молебен у памятника святому князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве, передает РИА «Новости».

Шествие с частицей мощей крестителя Руси проследовало от Успенского собора Московского Кремля.

В Белоруссии в полдень во всех православных храмах и монастырях прозвучал колокольный звон-благовест, передает ТАСС.

«Впервые храмы братских стран объединил такой звон в 2012 году, с тех пор традиция стала ежегодной», – отметили в Белорусском экзархате Московского патриархата.

В Новогрудской епархии Белоруссии продолжили традицию совершения Крещальной Божественной литургии на водах реки Неман.

Патриарх Кирилл направил поздравление президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня крещения Руси, передает РИА «Новости». «Сердечно поздравляю вас с Днем крещения Руси. Отрадно, что сохранение национальных традиций и утверждение в жизни сограждан непреходящих моральных идеалов являются важными направлениями ваших трудов», – говорится в послании патриарха.

Глава РПЦ пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья и духовной бодрости. Он также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество церкви с государственными органами Белоруссии в сфере нравственного и патриотического воспитания молодежи.

В 2026 году отмечается 1038-летие крещения Руси, которое состоялось в 988 году. В России эта дата является государственной памятной с 2010 года.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с Днем крещения Руси.