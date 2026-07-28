Собянин: Продукция столичных предприятий востребована по всей России

Объем промышленного производства в столице за полгода увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил в своем Max мэр города Сергей Собянин.
«Обрабатывающие отрасли, вносящие существенный вклад в технологический суверенитет и устойчивость ключевых отраслей экономики, показали еще более уверенную динамику – плюс 12,5%», – заявил Собянин.
По словам мэра Москвы, значительно вырос выпуск конкретных видов продукции. Производство кабельных изделий увеличилось почти в три раза. Выпуск компьютерных, электронных и оптических изделий поднялся на 39,1%, а фармацевтических субстанций – на 29,4%.
В последнее время город делает ставку на высокотехнологичные производства, что позволяет укреплять лидирующие позиции. Столичные товары, включая лекарства и средства реабилитации, востребованы по всей России и помогают развивать инфраструктурные проекты, подчеркнул Собянин.
Президент России Владимир Путин заявил о значительном росте объемов отечественной обрабатывающей промышленности.
В августе прошлого года Собянин сообщил о двукратном увеличении выпуска фармацевтических субстанций.
Весной прошлого года Собянин объявил о новой волне индустриализации в Москве.