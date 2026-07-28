Люди оказались под завалами рухнувшего из-за землетрясения ТЦ в Японии

Торговый центр частично обрушился после землетрясения на японском острове Кюсю

Tекст: Мария Иванова

Мощные подземные толчки привели к обрушению конструкций второго этажа в комплексе Aeon Mall Kumamoto. Около 200 человек экстренно эвакуировали на парковку, передает РИА «Новости».

Очевидцы сообщили в пожарные службы о звуке взрыва и появлении белого дыма. На кадрах телевизионной съемки видно обрушение внешней стены, разрушение части крыши и зияющее отверстие в кровле.

Днем на юго-западе страны власти объявили предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро, создав оперативный штаб при канцелярии премьер-министра.

Стихия вызвала пожары, разрушения жилых домов и дорожной инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, при этом сбоев в работе местных атомных электростанций не выявлено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Менее чем через час в этом же регионе зафиксировали повторный подземный толчок магнитудой 6,1.