В квартире угрожавшего Туску злоумышленника нашли патроны

Польские полицейские провели обыск в жилище неизвестного, который публиковал в интернете комментарии с угрозами в адрес главы правительства Дональда Туска, передает РИА «Новости».
В ходе осмотра помещения стражи порядка изъяли электронные устройства и магазин для огнестрельного оружия с тремя патронами.
«Окружная прокуратура Клодзко начала расследование по факту угроз жизни премьер-министра Дональда Туска. Угрозы были размещены в онлайн-комментариях злоумышленником, личность которого пока не установлена», – говорится в официальном сообщении.
Найденные боеприпасы направлены на баллистическую экспертизу. За угрозы и оскорбление представителя власти подозреваемому может грозить до двух лет тюрьмы. В случае подтверждения факта незаконного хранения боеприпасов срок наказания может составить от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года польский премьер получил множество посланий с угрозами.
В мае 2025 года неизвестный бросил дымовую шашку в сторону политика во время публичного выступления.
Осенью прошлого года злоумышленники попытались поджечь варшавский офис партии премьер-министра.