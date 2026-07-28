В квартире угрожавшего Туску злоумышленника нашли патроны

Полиция нашла патроны в квартире угрожавшего польскому премьеру Туску мужчины

Tекст: Мария Иванова

Польские полицейские провели обыск в жилище неизвестного, который публиковал в интернете комментарии с угрозами в адрес главы правительства Дональда Туска, передает РИА «Новости».

В ходе осмотра помещения стражи порядка изъяли электронные устройства и магазин для огнестрельного оружия с тремя патронами.

«Окружная прокуратура Клодзко начала расследование по факту угроз жизни премьер-министра Дональда Туска. Угрозы были размещены в онлайн-комментариях злоумышленником, личность которого пока не установлена», – говорится в официальном сообщении.

Найденные боеприпасы направлены на баллистическую экспертизу. За угрозы и оскорбление представителя власти подозреваемому может грозить до двух лет тюрьмы. В случае подтверждения факта незаконного хранения боеприпасов срок наказания может составить от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года польский премьер получил множество посланий с угрозами.

В мае 2025 года неизвестный бросил дымовую шашку в сторону политика во время публичного выступления.

Осенью прошлого года злоумышленники попытались поджечь варшавский офис партии премьер-министра.