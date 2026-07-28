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    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении
    Молдавия ввела режим энергетической тревоги из-за дефицита топлива
    Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН
    Польша официально отказалась от территориальных претензий к Украине
    Российские войска освободили Красный Кут в ДНР
    Минобороны показало кадры ударов «Геранями» по сухогрузам в Николаеве
    Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества России и Азербайджана
    В Москве заявили о нереализуемости воздушного перемирия с Украиной
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    28 июля 2026, 13:21 • Новости дня

    В квартире угрожавшего Туску злоумышленника нашли патроны

    Полиция нашла патроны в квартире угрожавшего польскому премьеру Туску мужчины

    Tекст: Мария Иванова

    В квартире человека, подозреваемого в публикации угроз в адрес премьер-министра Польши Дональда Туска, правоохранители обнаружили магазин с патронами.

    Польские полицейские провели обыск в жилище неизвестного, который публиковал в интернете комментарии с угрозами в адрес главы правительства Дональда Туска, передает РИА «Новости».

    В ходе осмотра помещения стражи порядка изъяли электронные устройства и магазин для огнестрельного оружия с тремя патронами.

    «Окружная прокуратура Клодзко начала расследование по факту угроз жизни премьер-министра Дональда Туска. Угрозы были размещены в онлайн-комментариях злоумышленником, личность которого пока не установлена», – говорится в официальном сообщении.

    Найденные боеприпасы направлены на баллистическую экспертизу. За угрозы и оскорбление представителя власти подозреваемому может грозить до двух лет тюрьмы. В случае подтверждения факта незаконного хранения боеприпасов срок наказания может составить от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года польский премьер получил множество посланий с угрозами.

    В мае 2025 года неизвестный бросил дымовую шашку в сторону политика во время публичного выступления.

    Осенью прошлого года злоумышленники попытались поджечь варшавский офис партии премьер-министра.

    27 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    ВС России поразили украинские портовые объекты

    ВС России поразили украинские портовые объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве

    ВС России поразили украинские портовые объекты
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника, сообщило Минобороны.

    Под прицел попали порты Одессы, Черноморска и Николаева, где находились важные ресурсы для снабжения украинской армии, сообщается в канале ведомства в Max.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    Представители ведомства уточнили, что атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия и беспилотников. В результате были уничтожены перевалочные комплексы и резервуары с горюче-смазочными материалами в Одессе и Черноморске. Кроме того, в Николаеве удалось поразить сухогруз, доставивший партию военного назначения.

    Ранее в порту Николаева российские военные поразили сухогруз с военными грузами. До этого в порту Одессы армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Кроме того, в Одесском морском торговом порту ударные дроны атаковали два сухогруза с военным снаряжением.

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    27 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Mysl Polska: Украину настигло возмездие за удары по российским портам
    Mysl Polska: Украину настигло возмездие за удары по российским портам
    @ REUTERS/Mosab Omar

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иностранные торговые суда полностью прекратили заходить в гавани Одессы, Черноморска и Южного после действий Вооруженных сил России, пишут польские СМИ. Происходящее оценивается как возмездие Украине со стороны России.

    Вооруженные силы России заблокировали функционирование украинских морских гаваней, передает РИА «Новости» со ссылкой на польское издание Mysl Polska.

    Отмечается, что иностранные корабли больше не заходят в Одессу, Черноморск и Южный.

    «Планируя массовую атаку дронами по российским портам, судам и препятствуя свободному судоходству в направлении российских портов в Черном и Азовском морях, украинская сторона должна была считаться с тем, что последует возмездие. И оно последовало», – подчеркивается в публикации.

    Авторы материала добавили, что в настоящее время зарубежных торговых судов в указанных гаванях нет. Остановка судоходства стала прямым следствием попыток Киева нарушить морское сообщение в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили портовые объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве.

    Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об отсутствии заходящих судов в гавани Одесской и Николаевской областей.

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    28 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России поразили килекторное судно в порту «Николаев»
    ВС России поразили килекторное судно в порту «Николаев»
    @ mramorn/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Ударными беспилотными летательными аппаратами в северо-западной акватории Черного моря поражено судно типа «балкер», а в порту Николаева поражено килекторное судно, сообщило Минобороны.

    Отечественные подразделения продолжили атаковать порты и морские суда, задействованные в интересах украинских войск, передает Минобороны.

    В северо-западной части акватории Черного моря ударные беспилотники успешно атаковали транспортное судно типа «балкер». Этот сухогруз осуществлял доставку военных грузов для неприятеля.

    Кроме того, точное попадание зафиксировано на территории порта Николаева. Там в результате огневого воздействия было поражено специализированное килекторное судно.

    Вооруженные силы России нанесли серию точных ударов по портовым объектам Одессы, Черноморска и Николаева.

    Несколькими днями ранее военные уничтожили сухогруз с военным снаряжением и десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

    До этого российская армия атаковала доставлявшие военные грузы сухогруз и балкер северо-восточнее острова Змеиный.

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    28 июля 2026, 10:10 • Новости дня
    WSJ: Трамп изменил мнение об успехах ВСУ
    WSJ: Трамп изменил мнение об успехах ВСУ
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп пересмотрел взгляды на украинский конфликт, выразив оптимизм относительно украинского лидера Владимира Зеленского и действий ВСУ, пишет Wall Street Journal.

    Президент США изменил свое отношение к ситуации на Украине, пишет The Wall Street Journal.

    В последние недели он выражает оптимизм относительно украинского лидера Владимира Зеленского и действий вооруженных сил страны, отмечает издание.

    Более года в частных разговорах с советниками Трамп настаивал на том, что Украина проигрывает конфликт. Однако теперь его якобы впечатлила стойкость Зеленского на фоне ударов вглубь российской территории.

    Во вторник украинский лидер планирует встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения дальнейшего развития ситуации. Стороны обсудят мирные усилия по разрешению конфликта с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее американский лидер назвал президента Украины «мужественным политиком».

    В феврале глава Белого дома выразил желание завершить боевые действия за один месяц.

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    27 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов

    Дипломат Евстигнеева рассказала о тактике размещения ВСУ возле жилых домов

    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти сознательно прячут оборонные предприятия и склады с техникой среди гражданской инфраструктуры, чтобы затем спекулировать на последствиях ударов.

    Подобная практика используется для милитаризации мирных объектов в интересах армии, передает ТАСС.

    Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева во время заседания Совета Безопасности.

    «Еще раз подчеркнем, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по конкретным объектам, задействованным в обеспечении ВСУ», – сказала дипломат.

    Она пояснила, что формальное отнесение предприятия к гражданской сфере не меняет сути его реального применения.

    Представитель ведомства добавила, что украинская сторона специально привлекает гражданский транспорт и производства для нужд войск.

    В дальнейшем это позволяет перекладывать ответственность за последствия и нарушения международного гуманитарного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти регулярно прикрывают военные объекты гражданской инфраструктурой.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал сосредоточенные в городе склады легитимными целями для российских ударов.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник указал на стремление Москвы бить исключительно по военным целям ради снижения числа гражданских жертв.

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    27 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров
    Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой урегулировать сложности, возникшие при поставках армянской продукции на рынок России.

    Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России поднял вопрос торговых барьеров, передает РИА «Новости». Армянский лидер призвал найти выход из сложившейся ситуации с поставками отечественных товаров.

    «Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем», – сообщает агентство.

    Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана.

    Ранее в Россельхознадзоре заявили, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России.

    Россельхознадзор временно приостановил поставки молочной продукции с армянских предприятий на российский рынок.

    Несколькими днями ранее армянские фермеры перекрыли международную автодорогу из-за проблем со сбытом урожая. В начале июня премьер-министр республики Никол Пашинян назвал отмену экспортных ограничений оптимальным шагом.

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    27 июля 2026, 16:56 • Новости дня
    Захарова предупредила о приближении Европы к опаснейшей черте

    Захарова: Европа приближается к опаснейшей черте

    Захарова предупредила о приближении Европы к опаснейшей черте
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Активная милитаризация европейских стран ведет к осознанию хрупкости мира среди граждан, которые не понимают необходимости спонсирования Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европа из-за милитаризации приближается к опаснейшей черте, передает ТАСС. По ее словам, нормальные люди все яснее осознают хрупкость мира.

    «Сейчас, когда Европа приближается к опаснейшей черте, занята только милитаризацией и не знает, как еще объяснить своим гражданам, почему нужно спонсировать киевский режим и его терроризм, осознание хрупкости мира для нормальных людей все яснее», – сказала дипломат во время брифинга в Тверской области.

    Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что ставки в текущей ситуации крайне высоки. Дипломат добавила, что сторонники мирного неба в Европе должны попытаться обратить вспять происходящие негативные процессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы намеренно блокируют любые пути к дипломатическому урегулированию.

    Североатлантический альянс сохранил курс на милитаризацию региона.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную политику крайне опасной тенденцией.

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    28 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Собянин: К платформе «МосМедИИ» подключены медорганизации 75 регионов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Платформу «МосМедИИ» успешно внедрили в медицинских организациях 75 регионов России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Столичные технологии предоставляют врачам доступ к 18 сервисам на базе искусственного интеллекта, сообщается на сайте «Единой России».

    Нейросети помогают анализировать маммографию, флюорографию, рентгенографию органов грудной клетки, а также компьютерную томографию головного мозга. Всего с помощью этих алгоритмов обработали свыше 16 млн исследований.

    «В последние годы мы уделяем большое внимание развитию технологий ИИ в столичном здравоохранении. Добились здесь существенных результатов. Сейчас активно масштабируем этот опыт на всю страну», – отметил мэр Москвы, член Бюро Высшего совета «Единой России».

    Возможности цифровых помощников постоянно расширяются. Так, с апреля этого года алгоритмы научились выявлять признаки сколиоза по рентгеновским снимкам позвоночника. В общей сложности специалисты Центра диагностики и телемедицины уже апробировали 70 подобных сервисов.

    В феврале 2024 года Москва открыла доступ к столичным ИИ-сервисам для медицинских организаций из других регионов.

    В мартев России официально зарегистрировали 54 медицинских изделия с искусственным интеллектом. В середине июля отечественные специалисты впервые задействовали нейросеть для выявления онкологии шейки матки.

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    27 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    Суд вынес пожизненный приговор организатору убийства кубанских аниматоров
    Суд вынес пожизненный приговор организатору убийства кубанских аниматоров
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер преступной группировки Демьян Кеворкьян отправится в колонию особого режима за жестокую расправу над организаторами праздников в Краснодарском крае, лишившись медали за отвагу.

    Краснодарский краевой суд вынес приговор членам преступной группировки, причастной к резонансному убийству аниматоров, передает ТАСС. Решение принято на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.

    «На основании обвинительного вердикта присяжных суд признал Демьяна Кеворкьяна виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 600 тыс. рублей, с лишением государственной награды в виде медали «За отвагу»», – сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

    Сообщники главаря также получили суровые сроки. Анатолия Двойникова приговорили к 25 годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. рублей. Арам Татосян проведет за решеткой 23 года и выплатит 400 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предполагаемый лидер банды Демьян Кеворкьян в суде отверг все обвинения в расправе над аниматорами.

    Несколькими днями ранее Московский областной суд приговорил балашихинского отравителя Артема Миссюру к пожизненному лишению свободы.

    В середине июля Краснодарский краевой суд назначил жителю Армавира 19 лет колонии за убийство ветерана спецоперации.

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    28 июля 2026, 06:21 • Новости дня
    США устроили демарш во время выступления Франции в Совбезе ООН
    США устроили демарш во время выступления Франции в Совбезе ООН
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дипломаты постоянного представительства США при ООН покинули в понедельник зал Совета Безопасности всемирной организации на время выступления Франции в знак протеста против заявления на прошлой неделе французских дипломатов в отношении Вашингтона.

    Американские дипломаты оставили свои места в Совете Безопасности на время доклада французской стороны, передает ТАСС. Демарш стал ответом на критические заявления Парижа. После завершения речи делегация вернулась за стол переговоров.

    «Хотел бы отметить, что тут есть один член Совета, который изображает праведный гнев и пытается читать нотации остальным по любой теме», – пояснил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа. Он добавил, что именно поэтому американцы вышли из зала.

    Конфликт разгорелся из-за публикации французского представительства в социальной сети X. Ранее Вашингтон и Москва не поддержали продление полномочий верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка на новые четыре года. Париж одобрил процедуру, после чего упрекнул американскую сторону в утрате статуса ориентира в правозащитной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная Ассамблея ООН продлила полномочия Фолькера Тюрка вопреки позиции США.

    Месяцем ранее омбудсмен Яна Лантратова доложила президенту об ответе верховного комиссара по ситуации в Старобельске.

    Для расследования этого инцидента представители УВКПЧ ООН запросили у российской стороны дополнительную информацию об атаке украинских военных на местный колледж.

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    27 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    Эксперт: Российское лазерное оружие показало эффективность против БПЛА

    Эксперт Васильев: Приоткрыта завеса над применением лазерного оружия в России

    Tекст: Катерина Туманова

    «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу», – заявил военный эксперт Алексей Васильев, комментируя слова министра промышленности и торговли Антона Алиханова о боевом применение лазерного оружия в России против вражеских беспилотников.

    Российский лазерный комплекс существует не в единичном экземпляре и по некоторым параметрам превсходит израильские или британскими разработки, отметил блогер и военный эксперт Алексей Васильев.

    «За такими короткими сообщениями на самом деле стоят научные школы и десятилетие упорного труда коллективов», – написал эксперт в Telegram-канале «Русский инженер», комментируя заявления Алиханова. – «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу».

    «Разумеется у лазеров как оружия есть и минусы. Влияние погодных условий – они снижают эффективную дальность. Высокая стоимость комплекса – хотя это компенсируется копеечной стоимостью "выстрела". И с учетом соотношение цены сбитых к стоимости комплекса, они быстро окупаются. Особенно учитывая что они в состоянии эффективно бороться именно с дроноспамом массовых БПЛА», – считает Васильев.

    Эксперт уточнил, что лазер не панацея, но лазерные системы – эффективный элемент эшелонированной системы ПВО, которая должна включать средства от «малого неба».

    Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что в России разработаны и применяются лазерные комплексы для борьбы с БПЛА. «Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах. По сути, в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того», – сказал министр в эфире радио «Комсомольская правда».

    Он уточнил, что это не позволяет полностью отказаться от зенитных ракет, но развитие подобных комплексов сегодня крайне важно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон в июне испытал микроволновое и лазерное оружие. В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года. В России испытали лазерный комплекс противодействия любым типам беспилотников «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения.

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    28 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Польша официально отказалась от территориальных претензий к Украине

    Польша опровергла планы по установлению контроля над западными регионами Украины

    Польша официально отказалась от территориальных претензий к Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава полностью признает суверенитет и территориальную целостность соседней страны, отрицая любые намерения установить контроль над ее западными регионами, говорится в заявления польского внешнеполитического ведомства.

    Польское внешнеполитическое ведомство выпустило официальное заявление, в котором категорически отвергло слухи о возможных территориальных притязаниях к соседнему государству, передает РИА «Новости». В документе подчеркивается уважение к существующим границам и суверенитету.

    «Польская республика не выдвигала, не выдвигает и не намерена в будущем предъявлять территориальные претензии к Украине. Польша полностью признает, уважает и неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины», – отмечается в заявлении дипломатов.

    Подобные разъяснения потребовались на фоне периодически возникающих в международном инфополе обсуждений о якобы существующих планах Варшавы установить контроль над западными областями Украины. Эта тема обладает высокой исторической чувствительностью, поскольку до 1939 года Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и другие города являлись частью Второй Речи Посполитой, а современные границы сформировались только после Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о желании польских политиков присвоить часть территорий соседней страны.

    Представитель канцелярии президента Польши ранее назвал западные украинские области историческим термином «Восточная Малопольша».

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    27 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны до более чем 2 млн 400 тыс. единиц.

    «Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих», – говорится в документе, размещенном на сайте правовых актов.

    Общая численность российской армии выросла на 27 тыс. человек. Из этого числа 25 тыс. составляют военнослужащие. Изменения вступят в силу с 1 августа текущего года.

    В июне глава государства увеличил штатную численность военнослужащих на 7360 человек. Численность российской группировки в зоне спецоперации превышает 700 тыс. бойцов.

    Ранее президент объяснил расширение армии созданием новых военных округов.

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    28 июля 2026, 08:55 • Новости дня
    Российские реактивные дроны атаковали ТЭЦ-5 в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на 28 июля российские реактивные беспилотники атаковали объекты критической инфраструктуры в Киеве, включая ТЭЦ-5, сообщили военкоры.

    Российские реактивные дроны начали ночной налет на ТЭЦ-5 в Киеве и другие объекты критической инфраструктуры, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

    Во время атаки беспилотники действовали в районе объектов энергетики и теплоснабжения. Зафиксировано новое направление запуска реактивных БПЛА – с территории Донецка.

    В середине июля российские военные нанесли серию результативных ударов по ключевым предприятиям украинского ВПК в Киеве.

    Месяцем ранее операторы отечественных беспилотников поразили важные энергетические объекты ВСУ в Киевской области.

    Зимой столичная ТЭЦ-5 уже оказывалась под массированным ударом российских дронов-камикадзе.

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    27 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Россельхознадзор уничтожил крупную партию роз из Армении
    Россельхознадзор уничтожил крупную партию роз из Армении
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Контрабандисты пытались незаконно провезти в Москву почти 40 тыс. свежих цветов из Армении, замаскировав их под партию безалкогольной продукции, сообщил Россельхознадзор.

    В Смоленской области уничтожена крупная партия свежесрезанных роз происхождением из Армении. Данная мера была применена в связи с грубыми нарушениями правил ввоза подкарантинной продукции в Россию. В сопроводительных документах груз был заявлен как безалкогольные тонизирующие напитки, следует из сообщения Россельхознадзора.

    Инспекторы совместно со смоленскими таможенниками задержали 39,2 тыс. цветов. В ходе досмотра грузового отсека специалисты обнаружили растения без необходимых документов. В ведомстве отметили, что на сохранившихся фрагментах этикеток указывалось армянское происхождение товара.

    Месяцем ранее профильное ведомство ввело ограничения на ввоз любой подкарантинной продукции из Армении. Запрет также распространяется на транзит таких грузов через российскую территорию в государства ЕАЭС.

    В июне Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении. В мае Россельхознадзор ограничил поставки цветочной продукции из Армении.

    Несколькими днями ранее российское ведомство приостановило импорт молочных товаров с армянских предприятий.

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