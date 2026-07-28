Песков сообщил об отсутствии сроков референдума Армении по ЕС

Песков: Точные сроки референдума о вступлении Армении в ЕС названы не были

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, в ходе недавнего телефонного разговора Путина и Пашиняна конкретные даты голосования о присоединении республики к Евросоюзу не обсуждались, передает РИА «Новости».

«Нет, точных сроков названо не было, но тем не менее была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума. Это очень важно», – заявил Песков.

Ранее пресс-служба правительства Армении сообщала, что в ходе телефонного разговора Никол Пашинян допустил возможность организации референдума о членстве в Евросоюзе после подачи официальной заявки.

Инициатором телефонной беседы Путина и Пашиняна выступил Ереван.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой урегулировать сложности, возникшие при поставках армянской продукции на рынок России.

Владимир Путин призвал Никола Пашиняна провести референдум о курсе Армении в ЕС.