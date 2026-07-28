На Урале после жестокого избиения погиб ученый Зезин

СК возбудил уголовное дело после избиения до смерти уральского ученого Зезина

Tекст: Мария Иванова

Следователи начали расследование обстоятельств гибели заслуженного работника сельского хозяйства России Никиты Зезина в Екатеринбурге, передает ТАСС.

Пожилой мужчина скончался после жестокого нападения неизвестных.

В региональном управлении Следственного комитета подтвердили факт расследования. «Да, про это [дело о смерти Зезина]», – сказали в ведомстве. Доклад о ходе проверки будет представлен главе СК Александру Бастрыкину.

Трагедии предшествовал конфликт из-за испорченных полей. Никита Зезин вместе с заместителем Александром Шаниным обнаружили детей восьми-десяти лет на квадроциклах, которые уничтожали посадки. Ученые договорились передать несовершеннолетних родителям у здания института.

Приехавшие взрослые набросились на аграриев с кулаками. Один из нападавших жестоко бил Зезина по голове, а когда тот упал, продолжил наносить удары ногами. Сердце профессора не выдержало, его коллега также получил серьезные травмы.

Погибший посвятил науке более 40 лет, став членом-корреспондентом Российской академии наук. Прощание с выдающимся исследователем состоялось 27 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд в Свердловской области избрал меру пресечения пациенту больницы за смертельное избиение соседа по палате из-за храпа. В мае в Челябинске правоохранители арестовали подростков за избиение мужчины до смерти.