Лукашенко заявил о неплохих перспективах развития отношений Белоруссии и США

ВС России поразили украинские портовые объекты

ВС России поразили украинские портовые объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве

Tекст: Валерия Городецкая

Под прицел попали порты Одессы, Черноморска и Николаева, где находились важные ресурсы для снабжения украинской армии, сообщается в канале ведомства в Max.

«В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

Представители ведомства уточнили, что атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия и беспилотников. В результате были уничтожены перевалочные комплексы и резервуары с горюче-смазочными материалами в Одессе и Черноморске. Кроме того, в Николаеве удалось поразить сухогруз, доставивший партию военного назначения.

Ранее в порту Николаева российские военные поразили сухогруз с военными грузами. До этого в порту Одессы армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, в Одесском морском торговом порту ударные дроны атаковали два сухогруза с военным снаряжением.