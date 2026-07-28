Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавил сборную Франции

Tекст: Мария Иванова

Зинедин Зидан официально назначен главным тренером сборной Франции по футболу, передает РИА «Новости». Информация об этом появилась на странице национальной команды в соцсети.

На этом посту Зидан сменил своего соотечественника Дидье Дешама. Предыдущий наставник возглавлял сборную с 2012 года и покинул должность по окончании мирового первенства 2026 года.

Под руководством Дешама французская команда завоевала титул чемпионов мира в 2018 году, а также стала серебряным призером чемпионата Европы в 2016 году и чемпионата мира в 2022 году.

Стоит отметить, что в бытность игроками Зидан и Дешам вместе привели сборную к победам на чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000 года.

Ранее Зидан дважды работал главным тренером мадридского «Реала» – в периоды с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Вместе с испанским клубом он трижды побеждал в Лиге чемпионов. Кроме того, под его руководством команда по два раза выигрывала чемпионат Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче за третье место на недавнем чемпионате мира французская команда уступила сборной Англии. До этого в полуфинале турнира французы проиграли испанцам со счетом 0:2. На стадии четвертьфинала сборная Франции обыграла команду Марокко.