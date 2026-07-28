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    28 июля 2026, 12:07 • Новости дня

    Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции

    Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавил сборную Франции

    Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции
    @ Jay Hirano/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан принял руководство французской сборной, сменив ушедшего после чемпионата мира 2026 года Дидье Дешама.

    Зинедин Зидан официально назначен главным тренером сборной Франции по футболу, передает РИА «Новости». Информация об этом появилась на странице национальной команды в соцсети.

    На этом посту Зидан сменил своего соотечественника Дидье Дешама. Предыдущий наставник возглавлял сборную с 2012 года и покинул должность по окончании мирового первенства 2026 года.

    Под руководством Дешама французская команда завоевала титул чемпионов мира в 2018 году, а также стала серебряным призером чемпионата Европы в 2016 году и чемпионата мира в 2022 году.

    Стоит отметить, что в бытность игроками Зидан и Дешам вместе привели сборную к победам на чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000 года.

    Ранее Зидан дважды работал главным тренером мадридского «Реала» – в периоды с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Вместе с испанским клубом он трижды побеждал в Лиге чемпионов. Кроме того, под его руководством команда по два раза выигрывала чемпионат Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче за третье место на недавнем чемпионате мира французская команда уступила сборной Англии. До этого в полуфинале турнира французы проиграли испанцам со счетом 0:2. На стадии четвертьфинала сборная Франции обыграла команду Марокко.

    27 июля 2026, 08:25 • Новости дня
    Чемпион мира по футболу Пирло возмутился обвинениями в связях с Россией

    Пирло опроверг политический характер сотрудничества с российским букмекером

    Чемпион мира по футболу Пирло возмутился обвинениями в связях с Россией
    @ Alberto Lingria/File Photo/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чемпион мира по футболу Андреа Пирло выразил негодование в связи с дискуссией, развернувшейся вокруг его имени и возможности занять должность главного тренера сборной Италии.

    Чемпион мира по футболу стал главным кандидатом на пост наставника сборной Италии после отказа Хосепа Гвардиолы, передает РИА «Новости». Однако возможному назначению специалиста мешает его сотрудничество с букмекерской конторой в России, которое местные политики сочли недостойным.

    «В последние дни я с негодованием наблюдал за дискуссией, развернувшейся вокруг моего имени и возможности занять должность тренера сборной Италии. На протяжении всей своей карьеры я действовал в полном соответствии с законами стран, в которых работал, и подписанными контрактами», – написал итальянец в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

    Футболист добавил, что его деловые связи возникли во время работы в ОАЭ и носят исключительно коммерческий характер, а приписывание им политического подтекста абсолютно беспочвенно. Он также выразил благодарность Паоло Мальдини и Леонардо за доверие, проигнорировав нового главу федерации Джованни Малаго.

    Национальная команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года. На фоне провала Дженнаро Гаттузо покинул тренерский мостик, а в руководстве итальянского футбола произошли серьезные кадровые перестановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Италии лишилась участия в чемпионате мира 2026 года.

    Бывший главный тренер национальной команды Лучано Спаллетти покинул свой пост из-за неудовлетворительных результатов.

    Ранее Андреа Пирло вместе с другими итальянскими чемпионами мира посещал Москву.

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    27 июля 2026, 14:22 • Новости дня
    Букмекерская компания вступилась за Пирло после скандала в Италии
    Букмекерская компания вступилась за Пирло после скандала в Италии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская букмекерская компания выразила обеспокоенность потоком дезинформации в адрес чемпиона мира по футболу Андреа Пирло в связи с политическим скандалом в Италии.

    Букмекерская компания «Фонбет» обеспокоена количеством лживых сообщений в адрес чемпиона мира по футболу Андреа Пирло, передает ТАСС.

    В пресс-службе компании отметили, что политика вновь используется в спорте для достижения корыстных целей.

    «С большим сожалением мы наблюдаем за развернувшейся вокруг карьеры Андреа полемикой, которая ставит под сомнение порядочность и карьеру человека, вся жизнь которого – это служение футболу и любовь к своей стране», – заявили в компании. Там добавили, что продолжают следить за публикациями иностранной прессы и обеспокоены попытками западных СМИ оклеветать одного из величайших спортсменов в истории.

    Ранее итальянская пресса сообщила, что возможное назначение Пирло на пост главного тренера сборной Италии вызвало политические споры из-за его связей с российской букмекерской компанией. Ряд итальянских депутатов выступили против его кандидатуры. Впоследствии сам специалист заявил, что больше не претендует на этот пост, выразив негодование по поводу скандала.

    По данным СМИ, решение о невозможности назначения Пирло из-за «российского спонсора» принял недавно избранный глава Итальянской федерации футбола Джованни Малаго. Технический директор Паоло Мальдини и его советник Леонардо расценили это как вмешательство в их работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андреа Пирло выбыл из гонки за пост наставника сборной Италии на фоне скандала вокруг сотрудничества с российской букмекерской конторой.

    Чемпион мира по футболу выразил негодование в связи с развернувшейся вокруг его имени дискуссией.

    Посол России в Риме Алексей Парамонов вступился за легендарного спортсмена.

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

    Комментарии (0)
    26 июля 2026, 06:32 • Новости дня
    Постпред в Женеве Гатилов: Лондон и Париж скрытно наращивают ядерные арсеналы

    Tекст: Антон Антонов

    Британия и Франция начали скрытно наращивать ядерные арсеналы, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    «Лондон и Париж приступают к непрозрачному, а, иными словами, скрытному наращиванию своих ядерных арсеналов – их не смущает, что тем самым они попирают проповедуемый ими самими принцип транспарентности», – сказал Гатилов.

    Гатилов отметил, что британские власти вновь открывают свои аэродромы для размещения американского тактического ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    По его словам, Париж, обсуждая модальности так называемого передового сдерживания, вовлекает в дестабилизирующие схемы неядерные европейские государства по аналогии с совместными ядерными миссиями НАТО.

    Политика стран Европы в сфере ядерного оружия не способствует их безопасности, а несет опасность лобового столкновения ядерных держав, заявил Гатилов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон во время программной речи по вопросам ядерного сдерживания заявил, что приказал увеличить число ядерных боеголовок и прекратить практику открытого информирования об их количестве.

    Согласно данным стокгольмского СИПРИ, Франция за год заметно увеличила свой ядерный арсенал, подняв его с 290 до 370 боеголовок.

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    28 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН

    Политолог Корнилов: США устроили демарш Франции в Совбезе ООН из-за Израиля

    Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН
    @ Manuel Elias/UN Photo/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мнение США о продлении полномочий комиссара ООН по правам человека совпало с позициями России и КНДР. Этим объясняется дипломатический скандал между Парижем и Вашингтоном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее американские дипломаты покинули зал заседаний Совбеза ООН во время выступления французских коллег.

    «США правы в том, что Франция не должна диктовать другим странам политику в сфере прав человека. Париж – один из главных мировых нарушителей профильных международных норм. Так что не удивительно, что американские дипломаты совершили демарш, покинув зал заседаний Совбеза ООН во время выступления французских коллег», ­– считает политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, развернувшийся обмен резкими заявлениями между Вашингтоном и Парижем объясняется еще и тем, что США проголосовали по вопросу продления полномочий верховного комиссара по правам человека так же, как Россия, Израиль и КНДР.

    «Впрочем, солидарность Вашингтона с Москвой и Пхеньяном в данном обсуждении не означает изменения американской внешнеполитической позиции по какому-либо другому вопросу. Это лишь совпадение взглядов в рамках отдельного трека», – заметил собеседник.

    По его мнению, нынешний скандал вряд ли получит продолжение или повлечет за собой серьезные дипломатические последствия. «Краткосрочный выход делегаций из зала в знак несогласия с голосованием коллег из других стран – довольно распространенная практика на заседаниях ООН. Это способ выражения своей позиции», – напомнил Корнилов.

    Собеседник отметил: любое оскорбительное заявление главы Белого дома Дональда Трампа в адрес французского президента Эммануэля Макрона имеет гораздо больший международный общественно-политический резонанс, чем нынешний демарш в Совбезе ООН.

    Ранее дипломаты постпредства США при ООН покинули зал заседаний Совбеза во время выступления Франции, передает ТАСС. Поводом послужил скандал, начавшийся в минувшую пятницу после голосования в Генассамблее ООН по продлению полномочий верховного комиссара по правам человека.

    Франция и еще 143 государства поддержали продолжение работы Фолькера Тюрка на этом посту. США, Россия, Израиль, КНДР и еще шесть стран выступили против, 13 воздержались. В итоге мандат Тюрка был продлен на четыре года.

    После произошедшего французское представительство в ООН в Женеве обвинило Вашингтон в утрате статуса «маяка в вопросе прав человека». В ответ постпред США Майк Уолтц обвинил Францию в потворстве «некоторым из самых худших нарушителей прав человека». Его заместитель Дэн Негреа посоветовал Парижу не изображать «праведный гнев» и не «читать нотации».

    Отсутствие консенсуса в этом вопросе говорит о дискредитации Тюрком высокого звания комиссара по правам человека и утрате доверия к нему со стороны многих государств, заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    «Ваша неспособность объективно, беспристрастно и добросовестно подходить к выполнению своих полномочий становится все более очевидна международному сообществу», – приводит РИА «Новости» заявление российского дипломата, обращенное к Тюрку.

    Дипломат также указал на то, что комиссар не осудил удары Киева по мирному населению, произошедшие 24 июля в Кирове и в Запорожской области. Месяцем ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова докладывала президенту Владимиру Путину об ответе Тюрка на обращение об ударе ВСУ по Старобельску.

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    26 июля 2026, 16:48 • Новости дня
    Макрон выразил соболезнования после теракта с автомобилем в Берлине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования и солидарность с жертвами теракта в центре Берлина, где минивэн въехал в толпу.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с трагедией в центре Берлина, передает РИА «Новости». В результате наезда автомобиля на людей один человек погиб, еще 29 получили ранения.

    «Глубоко потрясены и выражаем солидарность в связи с гнусным нападением в Берлине… Наши мысли с жертвами, их близкими и немецким народом», – написал французский лидер на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе парка Тиргартен. Водитель белого минивэна протаранил толпу, врезался в дерево и скрылся. Глава МВД Германии Александр Добриндт сообщил, что нападавший также бросался на прохожих с мачете.

    Правоохранительные органы квалифицируют произошедшее как теракт по исламистским мотивам. По данным телеканала RBB, главный подозреваемый Абдул Баллут ранее пытался примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу людей на территории парка Тиргартен.

    Немецкая полиция установила личность 21-летнего подозреваемого Абдула Б.

    Правоохранительные органы связали этого мужчину с местной исламистской средой.

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    27 июля 2026, 21:48 • Новости дня
    ФИФА сочла гол защитника сборной Кабо-Верде лучшим на чемпионате мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучший гол чемпионата мира 2026 года. Награду получил защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал за мяч, забитый в ворота аргентинцев в матче 1/16 финала.

    Точный удар Кабрала на 103-й минуте позволил его команде сравнять счет, сделав его 2:2, передает ТАСС.

    Однако в дополнительное время сборная Кабо-Верде все же уступила Аргентине со счетом 2:3. Второе место в голосовании за лучший гол досталось нападающему сборной Узбекистана Элдору Шомуродову, а замкнул тройку форвард сборной Гаити Вильсон Изидор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины одержала победу над командой Кабо-Верде в дополнительное время. Эта африканская команда впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу.

    Чемпионат мира по футболу завершился 19 июля. Победителем турнира стала команда Испании, которая в финале одержала победу над сборной Аргентины.

    Президент США Дональд Трамп лично вручил золотой кубок турнира капитану испанской сборной.

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    25 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Последний этап «Тур де Франс» сократили из-за лесных пожаров

    Финальный этап «Тур де Франс» сократили из-за лесных пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    Организаторы престижной многодневки уменьшили протяженность заключительного отрезка маршрута до 89 километров, чтобы направить освободившиеся силы полиции на борьбу с масштабным стихийным бедствием.

    Об изменении маршрута соревнований официально сообщила префектура полиции Парижа, передает ТАСС.

    Дистанция 21-го этапа сократилась со 133 до 89 километров. Перед финишем на холме Монмартр спортсмены сделают два дополнительных круга по Елисейским полям.

    «Поскольку множество пожаров затронули территорию европейской части страны и особенно [департамент] Жиронда, спасательные службы полностью посвятили усилия борьбе с этим стихийным бедствием, а силы внутренней безопасности занимаются защитой граждан в этих зонах. На этом фоне Министерство внутренних дел приняло решение перевести часть сил, изначально выделенных для обеспечения безопасности последнего этапа «Тур де Франс», на усиление подразделений, задействованных на территориях, пострадавших от пожара», – гласит коммюнике.

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что с начала 2026 года площадь пожаров достигла исторических 100 тыс. гектаров. Из департаментов Жиронда и Ланд эвакуировали 197 тыс. человек.

    Президент Эмманюэль Макрон поручил привлечь к тушению стихии армию. В спасательной операции задействован военно-транспортный самолет Airbus A400M с экспериментальной установкой на 20 тыс. литров воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

    Из-за стремительного распространения огня в департаменте Жиронда власти эвакуировали более 10 тыс. человек.

    По подозрению в причастности к масштабным поджогам французские силовики задержали свыше ста человек.

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    25 июля 2026, 20:41 • Новости дня
    Махачкалинское «Динамо» вырвало победу у «Факела» в матче РПЛ

    Махачкалинское «Динамо» обыграло воронежский «Факел» на выезде

    Tекст: Мария Иванова

    В матче первого тура чемпионата России махачкалинские футболисты добились волевой победы в Воронеже благодаря дебютному в премьер-лиге голу Александра Сандрачука.

    Матч прошел в Воронеже и завершился победой махачкалинского клуба, передают РИА «Новости».

    Хозяева поля вышли вперед на 21-й минуте после точного удара Вячеслава Якимова. Однако вскоре защитник воронежцев Юрий Журавлев случайно отправил мяч в собственные ворота.

    Решающий гол на 79-й минуте забил 24-летний Александр Сандрачук. Этот мяч стал для защитника первым в рамках турнира. Примечательно, что в прошлом сезоне махачкалинцы не смогли одержать ни одной победы на выезде.

    Сейчас команду из Дагестана тренирует Вадим Евсеев, который в 2023 году являлся наставником воронежского клуба. Во втором туре махачкалинцы первого августа примут московский «Локомотив». Воронежцы на следующий день сыграют на выезде с «Краснодаром».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с грозненским «Ахматом».

    В прошлом году Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера воронежского «Факела».

    В другом матче стартового тура нового сезона Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» разгромил тольяттинский «Акрон».

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    25 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    «Зенит» разгромил «Акрон» пятью безответными голами на старте сезона

    «Зенит» победил «Акрон» со счетом 5:0 в премьер-лиге благодаря дублю Соболева

    Tекст: Мария Иванова

    Действующий чемпион России начал новый сезон премьер-лиги с крупной гостевой победы над тольяттинцами, исход которой предопределил быстрый дубль нападающего Александра Соболева.

    Подопечные Сергея Семака не оставили шансов сопернику в стартовом матче Российской премьер-лиги, передает РИА «Новости». Встреча прошла в Самаре и завершилась сокрушительным поражением номинальных хозяев поля.

    Главным героем противостояния стал Александр Соболев, оформивший первый дубль текущего сезона. Нападающий поразил цель на седьмой и 18-й минутах игры. Таким образом, форвард забил девять мячей в календарном 2026 году, сравнявшись по этому показателю с Джоном Кордобой из «Краснодара».

    Разгром команды довершили точные удары Густаво Мантуана, Джона Джона и Фелипе Аугусто. В следующем туре первого августа тольяттинцы примут казанский «Рубин». На следующий день петербуржцы отправятся в гости к «Оренбургу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская премьер-лига в начале июля опубликовала расписание матчей первых девяти туров нового сезона.

    Неделей ранее игроки петербургского клуба устроили массовую потасовку со спортсменами из «Спартака» на Суперкубке России.

    В мае сине-бело-голубые одержали волевую победу над московским ЦСКА со счетом 3:1.

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    25 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    «Динамо» сыграло вничью в первом матче после возвращения Шварца

    Московское «Динамо» и «Крылья Советов» начали сезон РПЛ с нулевой ничьей

    Tекст: Мария Иванова

    Встреча столичного клуба и самарской команды на «ВТБ-Арене» завершилась без забитых мячей, ознаменовав старт нового сезона Российской премьер-лиги.

    Футболисты московского «Динамо» на домашнем стадионе завершили матч с самарскими «Крыльями Советов» нулевой ничьей, передает ТАСС.

    Эта игра стала первой для столичного клуба в Российской премьер-лиге после возвращения Сандро Шварца на пост главного тренера.

    О назначении немецкого специалиста стало известно в мае текущего года. Соглашение с наставником рассчитано до лета 2029 года. Ранее он уже руководил бело-голубыми в период с 2020 по 2022 год, после чего работал в германской «Герте» и американском клубе «Нью-Йорк Ред Буллз».

    В предыдущем сезоне чемпионата России «Динамо» финишировало на седьмой строчке, а самарский коллектив занял 11-е место. В следующем туре, который пройдет 1 августа, москвичи отправятся в гости к калининградской «Балтике», а «Крылья Советов» сыграют на выезде против столичного ЦСКА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская премьер-лига опубликовала расписание матчей первых девяти туров нового сезона.

    В конце мая московское «Динамо» объявило об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера.

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    27 июля 2026, 13:33 • Новости дня
    Дипломат России заступился за раскритикованного в Италии футболиста Пирло

    Посол России в Италии выразил солидарность с раскритикованным футболистом Пирло

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол в Италии Алексей Парамонов выразил солидарность с чемпионом мира 2006 года по футболу Андреа Пирло на фоне критики в его адрес из-за сотрудничества с букмекерской конторой в России, отметив, что легенда итальянского футбола стал жертвой «культуры отмены».

    Российский посол в Риме Алексей Парамонов вступился за чемпиона мира 2006 года, передает РИА «Новости».

    Ранее итальянская пресса сообщила о возможном срыве назначения спортсмена на пост главного тренера национальной сборной из-за связи с отечественным бизнесом.

    Дипломат опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, обратившись к спортсмену. «Дорогой господин Андреа Пирло, мы не знакомы, к сожалению, лично, но мне, как любому любителю спорта в мире, знакомы забитые вами голы, благодаря которым вы стали звездой и легендой мирового футбола», – написал глава дипмиссии.

    Парамонов отметил неосведомленность о статусе итальянца как представителя российской компании. Он подчеркнул солидарность Москвы со спортсменом, указав на несправедливость травли человека, внесшего огромный вклад в мировой спорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андреа Пирло выбыл из гонки за пост наставника сборной Италии на фоне скандала вокруг сотрудничества с российской букмекерской конторой.

    Сам футболист опроверг политический характер своих коммерческих контрактов.

    Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера назвал Россию более безопасной страной по сравнению с Италией.

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    27 июля 2026, 13:09 • Новости дня
    Легендарный турецкий арбитр получил высокий пост в российском футболе

    Легендарный турецкий арбитр Чакыр получил высокий пост в российском футболе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкий бывший судья Джюнейт Чакыр назначен куратором судейского корпуса Первой лиги, а также программы развития молодых арбитров Российского футбольного союза (РФС), сообщили в пресс-службе организации.

    Турецкий специалист Джюнейт Чакыр получил должность куратора программы развития молодых арбитров Российского футбольного союза, передает РИА «Новости». Он также займется работой с судьями Первой лиги.

    Представители пресс-службы организации сообщили: «В его задачи войдет формирование единой системы подготовки, оценки и продвижения судей, развитие института наставничества, а также внедрение индивидуальных программ профессиональной, физической и психологической подготовки арбитров. В Первой лиге и Второй лиге Чакыр будет участвовать в управлении судейской деятельностью, заниматься назначениями, анализом матчей и обучением арбитров. Отдельным направлением станет выявление и сопровождение перспективных судей».

    Сейчас Чакыру 49 лет, он работал на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. Также рефери судил финал Лиги чемпионов в сезоне-2014/15 между испанской «Барселоной» и итальянским «Ювентусом». В 2023 году турок вошел в состав экспертно-судейской комиссии отечественной федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московский «Спартак» потребовал переиграть финал Суперкубка из-за нарушений со стороны арбитра.

    Неделей ранее Российский футбольный союз анонсировал внедрение нательных камер для судей в новом сезоне.

    В конце 2024 года дисциплинарная комиссия отстранила Владислава Безбородова от работы за публичные комментарии в интернете.

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    27 июля 2026, 11:44 • Новости дня
    Пирло лишился шансов возглавить футбольную сборную Италии

    Скандал вокруг российского букмекера помешал Пирло стать тренером сборной Италии

    Tекст: Мария Иванова

    Чемпион мира Андреа Пирло выбыл из гонки за пост наставника сборной команды Италии на фоне скандала вокруг его сотрудничества с российской букмекерской конторой.

    Итальянский футболист больше не претендует на должность наставника национальной команды, передает РИА «Новости».

    «Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на должность тренера итальянской национальной сборной», - написал спортсмен в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

    Ранее издание La Gazzetta dello Sport писало о возможном срыве назначения из-за контактов специалиста с российскими букмекерами. Местные политики назвали подобное поведение недостойным, однако сам Андреа Пирло призвал не искать политического подтекста в коммерческом сотрудничестве.

    В свои 47 лет экс-полузащитник успел поработать с «Ювентусом», «Сампдорией» и турецким клубом «Фатих Карагюмрюк». С лета прошлого года он тренирует команду «Дубай Юнайтед». За время игровой карьеры футболист собрал внушительную коллекцию трофеев на клубном и международном уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андреа Пирло опроверг политический характер своего сотрудничества с российским букмекером

    В апреле национальная команда Италии лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2026 года. После провала в квалификации Дженнаро Гаттузо ушел с поста главного тренера, а Габриэле Гравина покинул кресло президента местной федерации футбола, уступив место Джованни Малаго.

    Ранее итальянский тренер Массимо Каррера назвал Россию безопасной для проживания страной.

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    28 июля 2026, 05:35 • Новости дня
    Внук де Голля назвал главную особенность русской души

    Внук де Голля счел способность преодолевать конфликты особенностью русской души

    Tекст: Катерина Туманова

    Способность преодолевать конфликты и видеть в людях лучшее является ключевой чертой российского менталитета, уверен потомок бывшего французского лидера Пьер де Голль.

    «Генерал де Голль был человеком, который любил историю своей страны, историю мира и историю Европы, потому что глубоко осознавал свое предназначение. Он был глубоко верующим человеком, страстно любившим Францию и французов. Он уважал другие народы», – приводит РИА «Новости» слова потомка великого политика Франции.

    Пьер де Голль привел в пример выступление деда в Пномпене в 1966 году, которое отражало идею примирения и отметил, что государство, некогда воевавшее с Францией, впоследствии стало ее другом.

    «Точно так же и в России французам не ставили в вину то, что у них был Наполеон», - напомнил он.

    По его словам, французского императора в России уважают как выдающегося государственного деятеля, несмотря на прошлые войны.

    «Именно это, на мой взгляд, необыкновенно в русской культуре и русской душе: способность смотреть дальше конфликтов, дальше разделений и уметь видеть в великих людях и великих лидерах то лучшее, что может служить примером», – считает де Голль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внук де Голля предложил Франции восстановить Антанту с Россией и выйти из НАТО. Он также назвал абсурдным миф о нападении России на Европу и заявил о планах получить гражданство России.

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    27 июля 2026, 10:33 • Новости дня
    Франция отказалась пускать Британию в многомиллиардный европейский фонд

    Франция выступила против участия Британии в фонде Scaleup Europe

    Tекст: Мария Иванова

    Париж выразил недовольство перспективой присоединения Лондона к европейской инициативе по поддержке стартапов с бюджетом в 5 млрд евро.

    Франция возражает против участия Британии в фонде Scaleup Europe, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times.

    Париж недоволен тем, что Лондон, не являясь членом Евросоюза, может получить доступ к европейскому финансированию.

    «Французы высказывают возражения. Их аргумент в том, что Великобритания не входит в ЕС, так почему мы должны предоставлять британцам возможности, когда нам необходимо обеспечить, чтобы эта инициатива была европейской инициативой, отвечающей интересам государств-членов ЕС», – рассказал один из европейских дипломатов.

    По мнению французской стороны, заключение отдельных соглашений с Лондоном может ослабить переговорные позиции Евросоюза в преддверии саммита по перезагрузке двусторонних отношений. Как отмечают дипломаты, другие страны ЕС также задаются вопросом о выгодах от присоединения Британии к фонду и настаивают на принципе взаимных уступок.

    Фонд Scaleup Europe был запущен Еврокомиссией в 2025 году для инвестиций в стратегически важные компании. Инициатива призвана повысить конкурентоспособность европейских стартапов на фоне развития технологий в США и Китае. Ожидается, что объем фонда превысит 5 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Кир Стармер заявил о намерении возобновить переговоры с Евросоюзом по вопросам безопасности.

    Ранее Лондон не договорился с Брюсселем о присоединении к европейскому оборонному фонду SAFE. Власти Соединенного Королевства отказались платить миллиарды евро за доступ к данному кредитному инструменту.

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