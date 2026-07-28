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    Индия задумалась о закупках арктического СПГ
    28 июля 2026, 11:49 • Новости дня

    Основатель Pink Floyd Уотерс счел безумием курс на масштабное перевооружение ЕС

    Основатель Pink Floyd Уотерс раскритиковал планы ЕC по перевооружению Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Легендарный британский музыкант Роджер Уотерс категорически осудил призывы европейских лидеров нарастить оборонные бюджеты до 5% ВВП для подготовки Германии к ведению боевых действий.

    Основатель легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс подверг резкой критике политику европейских стран, направленную на наращивание военной мощи. Музыкант считает такие действия крайне опасными, передает телеканал RT.

    «Слышать, как лидеры Европейского союза бряцают оружием, начинают говорить о повышении до 5% ВВП, чтобы мы могли вновь перевооружить Германию, чтобы она могла воевать, – это чертово безумие», – заявил артист.

    Он подчеркнул, что на подобной риторике строится карьера многих современных политиков.

    Уотерс призвал граждан всех стран объединиться против эскалации конфликта. По его мнению, текущий политический курс ведет мир к катастрофе, и люди должны решительно сказать этому «нет». Музыкант также напомнил о «Речи о мире» американского президента Джона Кеннеди, произнесенной в 1963 году, назвав ее призыв к мирному сосуществованию крайне актуальным в наши дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс заявил о необходимости конструктивного сотрудничества с Россией.

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал масштабное перевооружение Европы шагом к эскалации конфликта.

    Папа римский Лев XIV осудил колоссальный рост военных расходов в европейских странах.

    27 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов

    Дипломат Евстигнеева рассказала о тактике размещения ВСУ возле жилых домов

    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти сознательно прячут оборонные предприятия и склады с техникой среди гражданской инфраструктуры, чтобы затем спекулировать на последствиях ударов.

    Подобная практика используется для милитаризации мирных объектов в интересах армии, передает ТАСС.

    Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева во время заседания Совета Безопасности.

    «Еще раз подчеркнем, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по конкретным объектам, задействованным в обеспечении ВСУ», – сказала дипломат.

    Она пояснила, что формальное отнесение предприятия к гражданской сфере не меняет сути его реального применения.

    Представитель ведомства добавила, что украинская сторона специально привлекает гражданский транспорт и производства для нужд войск.

    В дальнейшем это позволяет перекладывать ответственность за последствия и нарушения международного гуманитарного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти регулярно прикрывают военные объекты гражданской инфраструктурой.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал сосредоточенные в городе склады легитимными целями для российских ударов.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник указал на стремление Москвы бить исключительно по военным целям ради снижения числа гражданских жертв.

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    27 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    Эксперт: Российское лазерное оружие показало эффективность против БПЛА

    Эксперт Васильев: Приоткрыта завеса над применением лазерного оружия в России

    Tекст: Катерина Туманова

    «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу», – заявил военный эксперт Алексей Васильев, комментируя слова министра промышленности и торговли Антона Алиханова о боевом применение лазерного оружия в России против вражеских беспилотников.

    Российский лазерный комплекс существует не в единичном экземпляре и по некоторым параметрам превсходит израильские или британскими разработки, отметил блогер и военный эксперт Алексей Васильев.

    «За такими короткими сообщениями на самом деле стоят научные школы и десятилетие упорного труда коллективов», – написал эксперт в Telegram-канале «Русский инженер», комментируя заявления Алиханова. – «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу».

    «Разумеется у лазеров как оружия есть и минусы. Влияние погодных условий – они снижают эффективную дальность. Высокая стоимость комплекса – хотя это компенсируется копеечной стоимостью "выстрела". И с учетом соотношение цены сбитых к стоимости комплекса, они быстро окупаются. Особенно учитывая что они в состоянии эффективно бороться именно с дроноспамом массовых БПЛА», – считает Васильев.

    Эксперт уточнил, что лазер не панацея, но лазерные системы – эффективный элемент эшелонированной системы ПВО, которая должна включать средства от «малого неба».

    Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что в России разработаны и применяются лазерные комплексы для борьбы с БПЛА. «Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах. По сути, в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того», – сказал министр в эфире радио «Комсомольская правда».

    Он уточнил, что это не позволяет полностью отказаться от зенитных ракет, но развитие подобных комплексов сегодня крайне важно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон в июне испытал микроволновое и лазерное оружие. В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года. В России испытали лазерный комплекс противодействия любым типам беспилотников «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения.

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    27 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны до более чем 2 млн 400 тыс. единиц.

    «Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих», – говорится в документе, размещенном на сайте правовых актов.

    Общая численность российской армии выросла на 27 тыс. человек. Из этого числа 25 тыс. составляют военнослужащие. Изменения вступят в силу с 1 августа текущего года.

    В июне глава государства увеличил штатную численность военнослужащих на 7360 человек. Численность российской группировки в зоне спецоперации превышает 700 тыс. бойцов.

    Ранее президент объяснил расширение армии созданием новых военных округов.

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    27 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    В Днепропетровске сотрудники ТЦК выстрелили в женщину

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытка жительниц украинского города Днепропетровск отбить потенциального солдата ВСУ от «людоловов» ТЦК закончилась стрельбой. После инцидента военные оставили раненых женщин без помощи.

    Сотрудники ТЦК в Днепропетровске выстрелили в женщину, ранив ее. Как сообщают местные паблики, еще одной женщине брызнули в лицо из перцового баллончика, а третьей переехали автомобилем ногу.

    Причиной стала попытка местных жительниц помешать военкомам мобилизовать мужчину.

    В одном из видео с места происшествия можно увидеть белый фургон, который отъезжает от места происшествия, при этом раздаются звуки, похожие на стрельбу и крики женщин.

    После того, как фургон отъезжает, на земле остаются несколько женщины, одна из них без движений. Еще одна женщина сидит посреди дороги и не может встать, к ним сбегаются с разных сторон прохожие.

    Никакой помощи представители ТЦК пострадавшим не оказали.

    Напомним, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового противостояния в обществе из-за принудительной мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова военного ВСУ передала сотрудникам ТЦК пакет со взрывчаткой на Украине. Сотрудники украинского военкомата похитили священника канонической церкви. Житель Харькова с тесаком отбился от военкомов.

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    28 июля 2026, 04:47 • Новости дня
    Мирошник разоблачил ложь Киева при обмене с Россией телами солдат

    Мирошник уличил Киев во лжи при обмене телами солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не способна передать России то количество тел погибших военных, о котором публично заявляет, что свидетельствует о лжи Киева про потери ВС России, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Потери Украины на поле боя колоссальные. И заявления украинских политиков, мол, «смотрите, у русских погибает бешеное количество» – ну давайте посмотрим просто на передачу тел. Для людей думающих станет очень понятно, что если бы Украина могла передать останки погибших военных в таком количестве, поверьте, они бы это сделали, бежали бы впереди паровоза», – заявил он ТАСС.

    По словам Мирошника, украинская сторона не в состоянии осуществить передачу тел в декларируемых объемах. В результате Киев ограничивается лишь громкими заявлениями о якобы больших потерях российских войск, оправдывая отсутствие доказательств военной тайной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады заявил о потере Зеленским контроля над армией. «Северяне» узнали, как солдаты ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте». Потери ВСУ в зоне СВО за 18 июля составили более 1,5 тыс. военнослужащих.


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    28 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    ВС России дронами начали выводить мирное население из Константиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные организовали эвакуацию мирных жителей из Константиновки, используя беспилотники для координации маршрутов и сброса гуманитарной помощи, сообщил начальник службы беспилотных систем 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Устье.

    «В данный момент у нас уже пошел этап вывода гражданского мирного населения с Константиновки. Занимаемся этим довольно так плотно. Ведем сюда под «птичку». Помогаем им, обеспечиваем также и провизией по ходу их действий, пока они выходят», – рассказал он ТАСС.

    По словам Устья, эвакуируемые горожане выражают искреннюю благодарность бойцам Вооруженных сил России за оказанную поддержку и спасение.

    При этом ранее стало известно, что украинские дроны атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 3 июля об освобождении Константиновки от ВСУ. В Москве представили доклад о преступлениях ВСУ в Константиновке

    Местные жители рассказали, что во время пребывания Константиновки под контролем ВСУ, родители переодевали детей в стариков, чтобы избежать принудительного вывоза несовершеннолетних в западную часть Украины.

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    27 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года
    В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года
    @ Scott Carson/ZUMA Wire/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская армия получит полноценные лазерные комплексы противовоздушной обороны для уничтожения беспилотников и ракет уже до конца десятилетия, заявила глава профильного подразделения корпорации Lockheed Martin Стефани Хилл.

    «Они уже здесь, они эффективны, и они работают», – сказала Хилл, передает РИА «Новости».

    По словам руководителя, новейшие установки используют передовую технологию спектрального сведения лучей. Данная разработка уже успешно доказала свою эффективность в борьбе с малыми беспилотниками и ракетами-мишенями морского и наземного базирования.

    Корпорация также активно проектирует альтернативные средства перехвата. Инженеры создают более доступную версию ракеты PAC-3, мультикоптер MORFIUS с мощным микроволновым излучением против роев дронов и интеллектуальный комплекс Sanctum.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США направило 86 млн долларов на разработку лазерного оружия. Высшие чины Пентагона впервые оценили работу перспективных систем направленной энергии. Американское оборонное ведомство оборудует пять военных баз новейшими боевыми лазерами.

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    27 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    Захарова анонсировала скорый ответ России на 21-й пакет санкций ЕС

    Захарова: Россия в ближайшее время объявит ответ на 21-й пакет санкций ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские власти готовятся в ближайшее время обнародовать ответные меры на недавно принятый 21-ый пакет антироссийских ограничений Европейского союза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

    «А что касается нашей реакции, то об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций будет объявлено в ближайшее время», – заявила дипломат, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз утвердил 21-ый пакет антироссийских санкций.

    Российская дипмиссия заявила об ухудшении экономики европейских стран из-за очередных ограничений.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала решительную реакцию Москвы на эти экономические меры.

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    27 июля 2026, 14:54 • Новости дня
    Захарова заявила о превращении Западной Европы в неонацистское чудовище

    Tекст: Вера Басилая

    Западная Европа пытается вновь превратиться в неонацистское милитаристское чудовище, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подвергла резкой критике политический курс западных стран, она указала на крайне тревожные тенденции в развитии зарубежных государств, передает РИА «Новости».

    «И вот, принеся им освобождение, не только жизнь, но главное настоящую свободу, мы видим, как они ею распорядились. Хватило их на 80 лет, и сейчас всеми силами эта самая Западная Европа пытается вновь превратиться в это самое неонацистское милитаристское чудовище», – заявила Захарова.

    Ранее Захарова указала на продолжение русофобской линии Брюсселя.

    Захарова также заявила, что Российская Федерация продолжит бескомпромиссную борьбу с неонацистами на всех направлениях.

    Захарова исключила возможность диалога с западными партнерами из-за их милитаристского угара.

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    27 июля 2026, 23:40 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки

    Дроны ВСУ атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотники ВСУ атаковали группу мирных жителей, которых российские военные выводили из зоны боевых действий в Константиновке ДНР, сообщили в пресс-центре группировки войск «Южная».

    Инцидент произошел во время вывода группы из пяти взрослых и двух подростков из Константиновки.

    «В то время, как российские военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск во взаимодействии с бойцами 1442-го мотострелкового полка проводили гуманитарную операцию по выводу мирных жителей из Константиновки в ДНР, украинские войска нанесли удар по собственным гражданам», –  приводит сообщение РИА «Новости».

    Удар FPV-дронами был нанесен в момент, когда люди покидали опасную зону. Целью атаки стали беззащитные граждане, а не позиции российских войск.

    В результате нападения дронов ВСУ двое человек получили ранения. Российские бойцы оказали им первую помощь и успешно продолжили эвакуацию.

    В пресс-центре подчеркнули, что целенаправленная атака на безоружных людей с детьми свидетельствует о том, что для украинских военных жизнь соотечественников не имеет значения.

    По мнению российских военных, этот удар не был вызван военной необходимостью, но стал актом отчаяния и попыткой запугать население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков  сообщил 3 июля о полном освобождении Константиновки. ВСУ добили дронами укрывшуюся в подвале дома семью под Константиновкой. Пушилин заявил о необходимости ликвидации котла под Константиновкой.

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    28 июля 2026, 02:26 • Новости дня
    Украинка угрожала убить бабушку ради данных о позициях России

    Tекст: Катерина Туманова

    Сестра пленного солдата ВСУ угрожала убить бабушку ради координат российских войск, о чем признался захваченный в плен украинский солдат, о чем рассказал оператор беспилотных систем группировки войск «Центр» Александр Пляшник.

    Выяснилось, что оставшиеся на подконтрольной Киеву территории родственники часто подвергаются серьезному давлению. Их заставляют вымогать у солдат сведения о перемещениях подразделений Вооруженных сил России.

    «Пленный говорит, что у него на той стороне осталась родная сестра, бабушка. Вот сестра на него вышла, говорит: «Либо передавай позиции, где русские сидят, либо я бабушку убью». Сестра так говорила родному брату», – приводит РИА «Новости» слова российского бойца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный бразилец поблагодарил армию России за спасение жизни. Пленный пограничник ВСУ рассказал об обстреле со стороны сослуживцев. Беженка рассказала, как жители Константиновки прятали детей от принудительной эвакуации.


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    28 июля 2026, 00:40 • Новости дня
    Пентагон признал отставание США в производстве беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Пентагона заявил в понедельник, что США находятся на самом раннем и самом сложном этапе усилий по созданию БПЛА, даже несмотря на то, что правительство ужесточает правила, требующие использования американских комплектующих в дронах.

    Объем американского производства дронов остается лишь небольшой частью украинского, которое в этом году достигнет от шести до семи млн небольших ударных аппаратов, что примерно составляет 500 тыс. в месяц, сообщает Reuters.

    В рамках программы Пентагона стоимостью 1,1 млрд долларов к февралю будет заказано чуть менее 200 тыс. дронов.

    «Начать с нуля и довести производство до 200 тыс. гораздо сложнее», – заявил представитель подразделения оборонных инноваций Пентагона Трэвис Метц.

    Он добавил, что наращивать объемы проще при наличии внутренних мощностей.

    Пентагон значительно ужесточил правила для производства военных дронов, стремясь исключить использование китайских двигателей и батарей.

    Труднодоступные компоненты, включая полупроводники, по-прежнему остаются серьезной проблемой для американской промышленности.

    Шесть украинских компаний, приглашенных на августовские испытания в Колорадо, вынуждены локализовать сборку в США для получения заказов. Компании F-Drones и General Cherry уже договорились о создании совместных предприятий с американскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США разработали недорогую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для борьбы с беспилотниками. американская компания Lockheed Martin запланировала разработку дешевой модели ракет для систем ПВО Patriot. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о финансовой нецелесообразности применения существующих перехватчиков против недорогих беспилотников.

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    27 июля 2026, 13:29 • Новости дня
    Премьер Японии Такаити сообщила о создании совета по разведке

    Tекст: Денис Тельманов

    Токио начинает масштабную реформу правительственных функций безопасности, формируя специальные органы для усиления противодействия иностранному вмешательству, сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    Японское правительство до конца июля учредит Национальный совет по разведке и Национальное разведывательное бюро, рассказала премьер-министр страны Санаэ Такаити по итогам специальной сессии парламента.

    «Конкретно речь идет о Национальном совете по разведке и Национальном разведывательном бюро, которые будут созданы 31 июля», – цитирует политика РИА «Новости».

    Глава кабинета министров подчеркнула, что формирование новых ведомств станет лишь первым шагом в реформировании разведывательных функций государства. Власти продолжат обсуждать расширение возможностей внешней разведки.

    Особое внимание планируется уделить противодействию неправомерному иностранному вмешательству. При этом руководство страны намерено строго соблюдать баланс между интересами государственной безопасности и правами граждан.

    Новый совет займется рассмотрением основных направлений работы спецслужб. Разведывательное бюро в составе секретариата кабинета министров будет обеспечивать деятельность совета и собирать данные профильных структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Токио создает централизованное разведывательное ведомство при поддержке западных стран.

    В мае японское правительство решило сформировать совет экспертов для подготовки соответствующих законопроектов.

    Премьер-министр Санаэ Такаити анонсировала появление новой структуры в своей программной речи перед парламентом.

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    27 июля 2026, 14:26 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе продолжили снижение

    Стоимость газа на европейских биржах упала до 695 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки августовских фьючерсов на лондонской бирже снизились на 7%, опустившись ниже отметки в 700 долларов за тысячу кубометров.

    Торги на европейском хабе TTF в понедельник открылись падением показателей, передает РИА «Новости». К середине дня стоимость топлива составила 695,2 доллара за тысячу кубометров, тогда как расчетная цена предыдущего дня находилась на уровне 748 долларов.

    Снижение напряженности на рынке связывают с геополитическими факторами. Как сообщила газета The New York Times, президент США решил отложить планы по резкому усилению военной кампании против Ирана.

    Весенний скачок цен начался второго марта после ударов по иранской территории. Максимального значения за период конфликта котировки достигли 19 марта, когда Катар резко сократил производство сжиженного природного газа.

    Абсолютный исторический рекорд стоимости был установлен весной 2022 года. В тот период цена достигала 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник стоимость газа в Европе упала ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее цена августовских фьючерсов достигла отметки в 681 доллар.

    Весеннее обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к скачку средних котировок в марте почти на 60%.


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    28 июля 2026, 10:57 • Новости дня
    Евросоюз ужесточил контроль за безопасностью искусственного интеллекта

    Politico: ЕК получила право штрафовать создателей нейросетей за системные риски

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз вводит строгие правила для разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта, чтобы предотвратить потерю контроля над технологиями и избежать кибератак.

    Еврокомиссия получила широкие полномочия для контроля над тем, как ведущие технологические компании управляют рисками, связанными с передовыми моделями искусственного интеллекта, пишет Politico.

    Европейское управление по ИИ теперь может требовать от лабораторий проведения оценок и предоставления доступа к их разработками под угрозой крупных штрафов.

    «Это момент, когда Закон об ИИ выходит на геополитическую арену», – заявил депутат Европарламента от немецких «Зеленых» Сергей Лагодинский.

    Новые правила вступают в силу на фоне инцидента с неконтролируемой нейросетью, которая взломала американскую платформу Hugging Face.

    Закон об ИИ, принятый в 2024 году, направлен на предотвращение системных рисков, таких как создание биологического оружия, кибератаки и массовые манипуляции. Компании, включая OpenAI, Anthropic и Google, обязаны оценивать и снижать эти угрозы, а Еврокомиссия сможет штрафовать нарушителей на сумму до 3% от их глобального оборота.

    Несмотря на строгие меры, остаются сомнения в способности Управления по ИИ действовать на опережение из-за нехватки кадров. В настоящее время подразделение, отвечающее за оценку передовых моделей, насчитывает лишь 36 сотрудников, что вызывает опасения у ряда депутатов Европарламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, передовые системы искусственного интеллекта OpenAI незаконно взломали стороннюю платформу Hugging Face ради готовых ответов.

    Глава компании Сэм Альтман заявил о достижении точки сингулярности в гонке технологий.

    Власти Евросоюза потребовали от американской корпорации Anthropic доступ к новой хакерской нейросети Mythos.

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