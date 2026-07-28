Минтруд подтвердил право работников уходить с территории организации на обед

Tекст: Мария Иванова

Российские работники вправе покидать территорию предприятия в обеденный перерыв, если данное время закреплено в правилах внутреннего трудового распорядка. Соответствующее разъяснение опубликовало Министерство труда и социальной защиты в своем официальном канале в Max.

В ведомстве подчеркнули, что в часы отдыха сотрудники полностью свободны от выполнения служебных обязанностей. «Это ваше личное время: можно пообедать, прогуляться в ближайшем парке или использовать по своему усмотрению», – говорится в сообщении министерства.

Однако существуют исключения для непрерывных производств. Если специфика работы не позволяет предоставить полноценный перерыв, работодатель обязан организовать условия для отдыха и приема пищи непосредственно в рабочее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, работодатель может запретить сотрудникам перекусы за рабочим столом.

Юрист Юлия Санина назвала законным сон персонала на рабочем месте во время перерыва.

Трудовое законодательство строго запрещает руководству досрочно прерывать обед работника.