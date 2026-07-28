Литовские пограничники нашли подземный туннель на границе с Белоруссией

Литовские пограничники нашли ведущий из Белоруссии подземный туннель

Tекст: Мария Иванова

Служба охраны государственной границы при МВД Литвы сообщила об обнаружении подземного туннеля, ведущего со стороны Белоруссии, передает РИА «Новости». Пограничники зафиксировали подозрительные вибрации земли вблизи села Пиешки.

«Сотрудники Кабельского пограничного поста Варенского пограничного подразделения зарегистрировали вибрации поверхности земли и установили, что со стороны Белоруссии, возможно, ведется рытье подземного туннеля вблизи села Пиешки», – говорится в сообщении ведомства.

Для поиска туннеля литовская сторона привлекла польских коллег со специальным оборудованием. Пробурив асфальт, специалисты нашли подземный ход диаметром около метра на глубине полутора метров. Туннель заходил на территорию Литвы на пять метров, но выход наружу отсутствовал.

В связи с инцидентом начато досудебное расследование по факту незаконного пересечения границы. Виновным может грозить штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет. Напомним, что с 2021 года Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегальных мигрантов, обвиняя в этом Минск, который отвергает данные обвинения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале польские пограничники обнаружили четыре тоннеля под границей с Белоруссией.

В марте литовские пограничники вытеснили обратно на белорусскую территорию группу из 34 нелегальных мигрантов.

В мае 2025 года Литва подала в Международный суд ООН иск против Минска за организацию массового ввоза беженцев.