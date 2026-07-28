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    28 июля 2026, 10:51 • Новости дня

    Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси

    Tекст: Вера Басилая

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с Днем крещения Руси и именинами, выразил признательность главе государства за защиту суверенитета страны и неизменное внимание к духовному благополучию сограждан.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление президенту России Владимиру Путину в честь Дня крещения Руси и его именин, сообщается на сайте РПЦ. Этот праздник традиционно отмечается 28 июля в день памяти святого князя Владимира.

    «Ваш небесный покровитель святой равноапостольный князь Владимир многие столетия назад совершил судьбоносный выбор - принял христианство...», - говорится в послании патриарха. Он добавил, что глава государства последовательно отстаивает независимость страны и заботится о социально-экономическом развитии.

    Предстоятель отметил политическую чуткость князя Владимира, определившего уникальную модель развития государства, где православная вера стала основой национальной культуры. Также он выразил надежду, что церковно-государственное взаимодействие продолжит способствовать сплочению народа и утверждению традиционных нравственных ценностей.

    В завершение патриарх пожелал российскому лидеру крепости душевных и телесных сил, щедрой помощи Божией и дальнейших успехов в трудах на благо Отечества.

    В январе текущего года глава Русской православной церкви назвал Владимира Путина искренне верующим православным вождем.

    27 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин отметил роль «Единой России» в законодательной работе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва президент Владимир Путин отметил значительный вклад партии «Единая Россия» в законотворческую деятельность.

    Российский лидер заявил, что народные избранники продемонстрировали преданность стране и твердость при разработке сложных инициатив, сообщается на сайте «Единой России».

    «Единая Россия – партия парламентского большинства, на который лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный, консолидирующий характер», – подчеркнул президент.

    Он также обратил внимание на высокую сплоченность различных политических сил. По словам главы государства, из почти трех тысяч утвержденных за эти годы документов две трети были поддержаны всеми фракциями.

    Ранее Путин высоко оценил профессионализм парламентариев восьмого созыва.

    Глава государства назвал период их депутатства крайне ответственным временем для страны.

    Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев сообщил о принятии 975 партийных законов.

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    27 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров
    Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой урегулировать сложности, возникшие при поставках армянской продукции на рынок России.

    Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России поднял вопрос торговых барьеров, передает РИА «Новости». Армянский лидер призвал найти выход из сложившейся ситуации с поставками отечественных товаров.

    «Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем», – сообщает агентство.

    Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана.

    Ранее в Россельхознадзоре заявили, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России.

    Россельхознадзор временно приостановил поставки молочной продукции с армянских предприятий на российский рынок.

    Несколькими днями ранее армянские фермеры перекрыли международную автодорогу из-за проблем со сбытом урожая. В начале июня премьер-министр республики Никол Пашинян назвал отмену экспортных ограничений оптимальным шагом.

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    27 июля 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин ответил на призыв действовать «смелее» по Украине

    Путин: Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин заявил о намерении России аккуратно и настойчиво добиваться своих целей на поле боя.

    Встреча президента с депутатами состоялась в понедельник по итогам заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, сообщила пресс-служба Кремля.

    Путин назвал главный «плюс от сегодняшней политики», который заключается в устойчивости российской экономической и финансовой системы.

    «Вот это самое главное – устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов», – подчеркнул российский лидер в ходе встречи с парламентариями. – «В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: «Мы победим. Но смелее надо. Очень хочется». Но возникает вопрос: «Еще смелее?» И здесь так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе встречи с депутатами глава государства подчеркнул абсолютную сплоченность граждан.

    Месяцем ранее российский лидер выразил уверенность в успешном выполнении задач в зоне боевых действий.

    В конце мая президент пояснил свои слова о скором завершении спецоперации анализом ситуации на фронте.

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    27 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны до более чем 2 млн 400 тыс. единиц.

    «Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих», – говорится в документе, размещенном на сайте правовых актов.

    Общая численность российской армии выросла на 27 тыс. человек. Из этого числа 25 тыс. составляют военнослужащие. Изменения вступят в силу с 1 августа текущего года.

    В июне глава государства увеличил штатную численность военнослужащих на 7360 человек. Численность российской группировки в зоне спецоперации превышает 700 тыс. бойцов.

    Ранее президент объяснил расширение армии созданием новых военных округов.

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    28 июля 2026, 03:25 • Новости дня
    Путин призвал Пашиняна провести референдум о курсе Армении в ЕС
    Путин призвал Пашиняна провести референдум о курсе Армении в ЕС
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и инициировавшего их премьера Армении Никола Пашиняна стороны оценили перспективы референдума для определения дальнейшего вектора интеграции республики.

    «Была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс», – сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

    Политики детально обсудили политическую ситуацию и внешнеполитический курс Еревана.

    Напомним, в конце мая лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер выразил озабоченность курсом Еревана на интеграцию с Евросоюзом. Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров. Армянские фермеры перекрыли международную автодорогу из-за проблем со сбытом урожая.

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    27 июля 2026, 14:46 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия сделает все для победы в СВО
    Путин заявил, что Россия сделает все для победы в СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия сможет добиться своих целей в специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва.

    «За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также президент отмечал, что весь российский народ поддерживает участников СВО.

    «Мы сделаем все для победы России», – заявил президент России Владимир Путин.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российские войска активно продвигаются на всех участках линии соприкосновения в рамках СВО.

    В конце июня Песков говорил, что динамика на фронте придает уверенности в достижении целей СВО.

    До этого в июле представитель Кремля объяснял продолжение спецоперации отказом Киева от мирных переговоров.

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    27 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Политолог: Путин проводит Россию сквозь ключевой период истории

    Политолог Асафов: Россия уверенно преодолевает сложности на пути к победе

    Политолог: Путин проводит Россию сквозь ключевой период истории
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Эффективное руководство Владимира Путина позволяет России не только с честью проходить через исторические трудности, но и при этом становиться более сильной и развитой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин провел встречу с депутатами Государственной думы восьмого созыва в Большом Кремлевском дворце.

    «Под руководством Владимира Путина Россия проходит один из ключевых периодов своей истории. Без преувеличения – сегодня на кону стоит жизнь нашего народа, его безопасность и независимость. И несмотря на многочисленные сложности, страна шагает по этому пути гордо и самоотверженно, понимая, что впереди ждет победа», – сказал политолог Александр Асафов.

    На этом фоне особую важность приобретает способность президента четко и прямо формулировать стоящие перед правительством и обществом задачи. «Путин работает над укреплением суверенитета России, а также над обеспечением безопасности для будущих поколений нашей страны», – подчеркивает собеседник.

    По его словам, верность главы государства собственным принципам, а также приверженность интересам народа делает его решения взвешенными и эффективными, что отражается в том числе и на ходе спецоперации. «На первом месте у ВС России стоит результат, а не желание удивить весь мир яркой картинкой», – говорит эксперт.

    «Более того, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, за последние четыре года Россия немалого достигла, но останавливаться – нельзя. Важно продолжать работу и развивать уже имеющиеся успехи», – акцентирует политолог.

    «Поэтому президент говорит о важности планирования, о том, что каждый шаг на этом непростом пути необходимо взвешивать. Важно иметь ясное понимание последствий от принятых решений и руководствоваться трезвой оценкой всех рисков», – добавил собеседник.

    «При этом Путин хорошо знает жизнь страны. Он постоянно общается с людьми из самых разных сфер: с бойцами в зоне СВО, их женами и матерями, с учеными, студентами и волонтерами. А потому его слова находят живой отклик у граждан и отражают несомненный факт – народ России никому и никогда не сломить, а победа будет за нами», – заключил Асафов.

    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с депутатами Государственной думы восьмого созыва в Большом Кремлевском дворце. Она прошла сразу после заключительного пленарного заседания нынешнего состава парламента.

    Обращаясь к законодателям, глава государства поблагодарил их за совместную работу и обозначил значимость переживаемого страной момента. «Прошедшие пять лет, а это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа», – сказал президент.

    Отдельно Путин остановился на попытках противника переломить ход конфликта за счет ударов по мирным жителям. «Не в силах победить Россию на поле боя, они делают ставку уже на откровенно террористические методы в проведении борьбы с нашим народом, но народ России никому и никогда не сломить», – подчеркнул он.

    Также глава государства поделился «закулисной» историей: в ходе награждения один из коллег шепнул ему: «Мы победим. Но смелее надо. Очень хочется». «Но возникает вопрос: «Еще смелее?» И здесь так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво», – отметил президент.

    Владимир Путин также назвал «большой плюс» текущей политики. По его мнению, он заключается «в устойчивости российской экономической, финансовой системы». «Вот это самое главное – устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов», – подчеркнул он.

    Российский лидер также заявил о готовности страны отстаивать свои интересы и выразил уверенность в достижении целей специальной военной операции. По его словам, институты власти формируются на суверенных началах в полном соответствии с Конституцией, а государство вместе с обществом способно дать отпор любым враждебным шагам.

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    27 июля 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин запретил иностранцам владеть землей в Сириусе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть землей в Сириусе.

    Согласно документу, федеральная территория теперь включена в перечень приграничных зон, «на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками», передает ТАСС.

    Новые правила распространяются как на физических, так и на юридических лиц из других стран.

    В мае президент России ограничил безвозмездную передачу федеральных земель регионам.

    В конце прошлого года глава государства утвердил особый порядок возврата участков в приграничье.

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    27 июля 2026, 14:40 • Новости дня
    Путин заявил о террористических методах Запада против народа России
    Путин заявил о террористических методах Запада против народа России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы заявил, что западные страны делают ставку на террористические методы борьбы с народом России в отсутствие успехов на поле боя.

    Владимир Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что противники страны не могут добиться успехов в прямом противостоянии.

    «Более того, не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы в проведении борьбы с нашим народом, но народ России никому и никогда не сломить», – сказал президент.

    В начале июля Путин предупредил о возможных диверсионно-террористических действиях украинской армии.

    В конце июня Путин назвал отступление противника главной причиной перехода Киева к атакам на инфраструктуру.

    Также президент Путин отметил неспособность украинских войск сдержать натиск Вооруженных сил России.

    Комментарии (3)
    27 июля 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин и Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана
    Путин и Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Planet Pix/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил Кремль.

    Инициатором беседы стал Ереван, сообщается на сайте Кремля. Стороны обсудили дальнейшие шаги республики на международной арене.

    Глава российского государства подтвердил приверженность совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Этот документ был принят на саммите Евразэс в Астане 29 мая 2026 года и касается действий армянского руководства по сближению с Европейским союзом.

    Особое внимание в ходе беседы уделялось необходимости проведения в республике общенационального референдума в максимально сжатые сроки. Гражданам предстоит сделать выбор между вступлением в ЕС и продолжением участия в Евразэс.

    В конце мая лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с Николом Пашиняном.

    На встрече с журналистами российский лидер выразил озабоченность курсом Еревана на интеграцию с Евросоюзом.

    Комментарии (11)
    27 июля 2026, 14:15 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России дать решительный отпор враждебным шагам
    Путин заявил о готовности России дать решительный отпор враждебным шагам
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил о готовности властей и общества дать отпор любым антироссийским шагам.

    Глава государства провел встречу с депутатами после завершения работы Госдумы восьмого созыва, передает РИА «Новости».

    «Наша политическая система, институты власти формируются на суверенных началах, в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. И мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам», – подчеркнул российский лидер.

    Кроме того, Владимир Путин выразил благодарность парламентариям за эффективную совместную работу. Он отметил их вклад в укрепление государственного суверенитета и защиту национальных интересов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал награждение отличившихся депутатов Государственной думы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заключительном заседании восьмого созыва подчеркнул важность защиты суверенитета страны.

    Месяцем ранее Владимир Путин заверил выпускников военных вузов в готовности России адекватно отвечать на любые угрозы.

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    27 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Песков: Сегодняшний важный разговор Путина будет не с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вечером запланирована значимая телефонная беседа президента РФ Владимира Путина с иностранным коллегой, которая не связана с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Нет, не с Трампом, но тоже очень важный», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о возможном контакте с главой Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности оперативно согласовать новый разговор лидеров России и США.

    Представитель Кремля отметил открытость американского политика к получению информации от российского коллеги.

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    28 июля 2026, 11:45 • Новости дня
    Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества России и Азербайджана
    Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества России и Азербайджана
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества двух стран, сообщили в Кремле.

    В Кремле сообщили, что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Путин и Алиев обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, отметили конструктивный характер связей  России и Азербайджана и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств, следует из сообщения Кремля.

    Кроме того, подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.

    В середине июля Баку анонсировал скорое возобновление прямых авиарейсов с Россией.

    Весной Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации граждан из Ирана.

    В конце прошлого года Путин и Алиев подтвердили стремление к всестороннему укреплению союзнических отношений.

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    27 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин наградил депутатов Госдумы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатами Государственной Думы восьмого созыва после заключительного пленарного заседания и вручил им государственные награды.

    Глава государства отметил работу парламентариев орденами и почетными грамотами в Кремле, передает РИА «Новости». Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Олег Морозов получил орден II степени, а Александр Бабаков, Валерий Гартунг, Владимир Кашин, Евгений Москвичев и Владимир Шаманов удостоились ордена III степени.

    Владимир Кобылкин и Андрей Красов получили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Орденом Александра Невского президент наградил Вячеслава Никонова, Петра Толстого, Адальби Шхагошева и Ирину Яровую. Орден Почета вручили Ирине Белых, Сергею Кабышеву, Ольге Казаковой, Анне Кузнецовой, Виктору Пинскому, Максиму Топилину и Николаю Харитонову.

    Орденом Дружбы были отмечены Сергей Леонов, Василий Пискарев и Сангаджи Тарбаев. Кроме того, руководители всех пяти думских фракций получили почетные грамоты. Благодарность объявлена Владимиру Васильеву, Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, Леониду Слуцкому и Алексею Нечаеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заранее анонсировал церемонию награждения отличившихся парламентариев.

    На встрече с депутатами Владимир Путин назвал прошедшие пять лет сложными для страны.

    Глава государства поблагодарил законодателей за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер.

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    27 июля 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин назвал решение социальных задач приоритетом бюджета России

    Путин: Решение социальных задач и укрепление обороны будут приоритетом бюджета

    Tекст: Вера Басилая

    Бюджетный план на ближайшую трехлетку будет ориентирован не только на обороноспособность, но и на обеспечение важнейших потребностей граждан, заявил президент Владимир Путин.

    Владимир Путин провел встречу с депутатами после завершения работы Госдумы восьмого созыва, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул, что бюджет традиционно формируется при активном участии парламентариев.

    «Уверен, что и при работе над бюджетом на будущую трехлетку приоритетом наряду с укреплением обороны страны будет решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, а также рынка труда», – заявил Путин.

    Ранее на встрече с депутатами Путин отметил абсолютную сплоченность российских граждан.

    Министерство финансов назвало выполнение социальных обязательств ключевым приоритетом проекта бюджета на 2026–2028 годы.

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