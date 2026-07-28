Погибших при ударе по кировскому заводу представили к госнаградам

Соколов представил к госнаградам пятерых погибших при атаке на завод в Кирове

Tекст: Вера Басилая

Руководство Кировской области решило увековечить память жертв обстрела ВСУ 24 июля, передает РИА «Новости».

«К сожалению, есть пять погибших, это настоящие герои трудового фронта, представил их к государственной награде», – сказал глава региона Александр Соколов. Минутой молчания чиновники почтили память погибших.

Председатель областного правительства Михаил Сандалов отметил, что девять родственников погибших уже получили компенсации. Размер единовременной выплаты составляет более 1,5 млн рублей, которые делятся в равных долях. Остальные шесть членов семей также проинформированы о порядке получения материальной помощи.

Материальная поддержка предусмотрена и для раненых. Получившим тяжелые травмы направят по 627 тыс. рублей, а за легкие повреждения – по 313,5 тыс. рублей. На утро 28 июля власти приняли 17 заявлений на выплату компенсаций.

Первый зампред регионального правительства Дмитрий Курдюмов пояснил, что пять пострадавших все еще остаются в реанимации. В первые часы после удара 12 пациентов перенесли операции, сейчас их состояние стабилизировалось. Ситуацию с лечением контролирует федеральный Минздрав.

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