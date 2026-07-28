Кадыров опроверг информацию о надвигающемся дефиците продуктов в Чечне

Tекст: Вера Басилая

Кадыров в Telegram-канале сообщил, что на разных площадках интернет-пространства начали появляться вбросы о якобы «дефиците продовольствия и товаров первой необходимости» в Чечне.

«Эти сведения являются вымыслом чьей-то фантазии и, конечно же, абсолютно не соответствуют действительности», – заявил политик.

По словам главы республики, все профильные предприятия и фермерские хозяйства функционируют в штатном режиме. Погодные условия вызвали лишь незначительные корректировки сроков уборочной кампании, однако сельскохозяйственные работы продолжаются по плану.

В регионе уже убрано 120 тыс. гектаров зерновых культур. Валовой сбор достиг 369 тыс. тонн при средней урожайности 30 центнеров с гектара, что превышает показатели 2025 года. Ожидается, что общий урожай превысит 500 тыс. тонн.

В апреле президент России Владимир Путин обсудил с главой Чечни помощь республике после паводков.

В начале года Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей госпитализации.

До этого чеченский лидер назвал недостоверной информацию о приостановке поставок российской пшеницы в Сирию.