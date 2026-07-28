Орешкин рассказал о преимуществах платформенных решений России

Tекст: Вера Басилая

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. посетил образовательный форум «Территория смыслов».

В ходе общения с участниками смены обсуждались глобальные экономические изменения и конкурентные преимущества отечественных разработок. Было подчеркнуто формирование многополярного мира с четырьмя крупными центрами силы.

Попытки западных стран изолировать государство провалились, при этом доверие к иностранной финансовой системе резко снизилось, отметил Орешкин.

«Активное использование санкций всегда приводит к активному росту недоверия к тому, кто эти санкции вводит. Хорошо видно, как глобально центральные банки в ситуации 2022 года резко нарастили покупки золота», – заявил Максим Орешкин.

По его словам, суверенное развитие подразумевает самостоятельное определение будущего в науке и технологиях. Искусственный интеллект и беспилотный транспорт уже активно внедряются в медицине, школах и на производстве. Орешкин обратил внимание, что отечественное здравоохранение постепенно трансформируется в единую платформу управления здоровьем.

Ярким примером успешного внедрения инноваций стала сфера пассажирских перевозок, где создание собственной базы многократно повысило эффективность работы водителей такси, подчеркнул Орешкин. Государство готово не только использовать передовые технологии внутри страны, но и экспортировать суверенные решения зарубежным партнерам.

Максим Орешкин добавил, что в центре развития в России всегда находится человек – его удобства и комфорт. От того насколько быстро и качественно будут внедряться передовые решения во все сферы будет зависеть качество жизни людей в стране, поэтому важен вклад каждого человека.

На форуме Орешкин назвал рискованным накопление резервов в валютах G7.