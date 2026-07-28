Цены на газ в Европе упали до 660 долларов

Стоимость газа на европейских биржах опустилась до 660 долларов

Tекст: Мария Иванова

Утром во вторник стоимость энергоносителей продемонстрировала отрицательную динамику, передает РИА «Новости».

На лондонской бирже ICE торги открылись падением показателей индекса TTF на 3,3%. К десяти часам утра московского времени цена упала на 3,7%, составив 660,5 доллара за тысячу кубометров.

Резкий рост стоимости топлива начался второго марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Своего пика в 853,7 доллара котировки достигли 19 марта. Это произошло после решения Катара сократить производство сжиженного природного газа.

Весной и в начале лета на рынке наблюдалась сильная волатильность. За март средняя стоимость взлетела почти на 60%, однако в апреле упала на 14%. После майского роста на 5% июньские показатели вновь опустились на 6%.

Исторический максимум цен на газ был зафиксирован весной 2022 года на уровне 3892 долларов. Подобных устойчиво высоких показателей не наблюдалось за всю историю работы европейских хабов с 1996 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее стоимость августовских фьючерсов на газовом хабе TTF снизилась до 681 доллара за тысячу кубометров.

До этого утренние торги на лондонской бирже ICE продемонстрировали подорожание контрактов до 657 долларов.

Ранее цена энергоносителей на крупнейшем распределительном центре в Нидерландах достигла отметки в 646 долларов.