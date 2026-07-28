ФСБ предотвратила теракт против чиновника Харьковской области

ФСБ предотвратила подрыв машины сотрудника администрации Харьковской области

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ сорвали планы украинских спецслужб по организации взрыва в Белгороде, передает РИА «Новости». Целью злоумышленника был сотрудник военно-гражданской администрации Харьковской области.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена акция украинских спецслужб по совершению террористического акта в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, расположенной в Белгороде», – заявили в Центре общественных связей ведомства.

По информации силовиков, завербованный житель региона прошел в Киеве спецподготовку. Его обучили организации тайников, слежке, конспирации и работе со взрывчаткой. Вернувшись в Белгородскую область, мужчина начал наблюдение за чиновниками, передавая данные кураторам из СБУ через мессенджер Telegram.

Задержанный должен был подорвать машину одного из сотрудников администрации. Для этого он достал из тайника детали двух самодельных бомб, которые хранил у себя дома в подсобке. В отношении фигуранта возбудили уголовные дела по статьям о госизмене, подготовке к теракту, прохождении террористического обучения и незаконном обороте взрывчатки. Мужчина заключен под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2025 года силовики задержали россиянина за подготовку подрыва автомобиля херсонского чиновника.

На прошлой неделе ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Москве. Россиянка призналась в закладке бомбы под машину силовика ради получения ПМЖ в Европе.