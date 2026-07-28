Оман предложил Ирану совместно управлять Ормузским проливом

Оман представил Ирану предложение о создании совместного механизма управления Ормузским проливом на основе добровольных взносов, передает Reuters со ссылкой на источник в регионе Персидского залива
«Оман представил Ирану предложение по объединенному региональному механизму для управления Ормузским проливом на основе добровольных взносов», – говорится в сообщении агентства.
В рамках данного предложения Иран не будет единолично контролировать транзит судов через Ормузский пролив. Инициатива Омана пользуется поддержкой в регионе, отмечает РИА «Новости».
В понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран провел полезные дискуссии с Оманом по поводу регулирования судоходства в Ормузском проливе. Ранее сообщалось о прогрессе в переговорах, однако ситуация в проливе пока остается неизменной: он по-прежнему закрыт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских ударов.
Иранский МИД обвинил Соединенные Штаты в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством.
Исламская республика планировала контролировать этот стратегический маршрут без участия Вашингтона.