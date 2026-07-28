Телефонные мошенники украли 75 млн рублей у подмосковного студента

Телефонные мошенники выманили 75 млн рублей у молодого жителя Московской области

Tекст: Мария Иванова

Телефонные мошенники похитили 75 млн рублей у 18-летнего жителя Подмосковья, сообщает ГУ МВД России по Московской области. Сотрудники уголовного розыска в Клину задержали троих подозреваемых в возрасте 20 и 21 года.

«По имеющейся информации, на мобильный телефон 18-летнего местного жителя позвонил якобы сотрудник военкомата и сообщил о необходимости прибытия, заранее оформив пропуск для прохода. Для этого он попросил назвать код из смс, после чего разговор прекратился. В течение часа с молодым человеком снова связались и проинформировали о неизвестных, которые взломали его аккаунт налогоплательщика, завладели персональными данными и использовали их для перевода денежных средств человеку, находящемуся в федеральном розыске. Теперь он сам является подозреваемым в финансировании терроризма. Для непривлечения к ответственности молодому человеку порекомендовали задекларировать все имеющиеся дома сбережения и ценные вещи, передав их посыльному», – рассказала начальник управления информации и общественных связей областного главка МВД Татьяна Петрова.

В первый день потерпевший передал курьеру более 43 млн рублей. На следующий день он пустил в квартиру соучастника, который с помощью болгарки и кувалды вскрыл сейф родителей, похитив деньги и ювелирные украшения. Общий ущерб составил 75 млн рублей.

Полиция установила личности курьеров и задержала их в Москве. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суд заключил фигурантов под стражу. Правоохранители ищут остальных соучастников преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле мошенники выманили у молодого москвича сейф с 71 млн рублей.

В мае другой юноша отдал злоумышленникам семейные сбережения на сумму свыше 16 млн рублей.

В апреле столичные полицейские задержали похитителя 8 млн рублей из квартиры обманутого школьника.