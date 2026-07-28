При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб человек

Tекст: Вера Басилая

Украинские вооруженные силы атаковали территорию Белгородской области 130 раз за прошедшие сутки, сообщил Шуваева в Max.

По его словам, в Белгороде при целенаправленном ударе ВСУ погиб мужчина, кроме того в результате атак ВСУ ранены 12 человек, семеро из них находятся на лечении в больницах.

Глава региона также уточнил, что в медицинских учреждениях скончались два мирных жителя, получивших тяжелые ранения во время атак на Белгородский и Шебекинский округа 20 и 23 июля. Под огонь попали 18 округов и районов области.

Противник семь раз обстрелял регион с использованием авиации и артиллерии, а также один раз сбросил взрывные устройства с беспилотника. Кроме того, за сутки в небе над областью были сбиты и подавлены 160 украинских дронов.

Ранее 23 июля в результате ударов украинских беспилотников по региону пострадали четыре мирных жителя.

Тремя днями ранее оперативный штаб зафиксировал гибель одного человека и ранение шестнадцати граждан.

До этого целенаправленный удар дрона по пассажирскому автобусу унес жизнь еще одного мужчины.