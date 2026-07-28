  • Новость часаИндия задумалась о закупках арктического СПГ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский дразнит Иран ради одного человека
    Молдавия ввела режим энергетической тревоги из-за дефицита топлива
    Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН
    Польша официально отказалась от территориальных претензий к Украине
    ВС России поразили килекторное судно в порту «Николаев»
    Российские реактивные дроны атаковали ТЭЦ-5 в Киеве
    Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества России и Азербайджана
    WSJ: Трамп изменил мнение об успехах ВСУ
    Индия задумалась о закупках арктического СПГ
    28 июля 2026, 08:51 • Новости дня

    При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб человек

    Tекст: Вера Басилая

    За минувшие сутки территория Белгородской области подверглась массированным ударам со стороны украинских войск, в результате чего погиб один мирный житель и 12 получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

    Украинские вооруженные силы атаковали территорию Белгородской области 130 раз за прошедшие сутки, сообщил Шуваева в Max.

    По его словам, в Белгороде при целенаправленном ударе ВСУ погиб мужчина, кроме того в результате атак ВСУ ранены 12 человек, семеро из них находятся на лечении в больницах.

    Глава региона также уточнил, что в медицинских учреждениях скончались два мирных жителя, получивших тяжелые ранения во время атак на Белгородский и Шебекинский округа 20 и 23 июля. Под огонь попали 18 округов и районов области.

    Противник семь раз обстрелял регион с использованием авиации и артиллерии, а также один раз сбросил взрывные устройства с беспилотника. Кроме того, за сутки в небе над областью были сбиты и подавлены 160 украинских дронов.

    Ранее 23 июля в результате ударов украинских беспилотников по региону пострадали четыре мирных жителя.

    Тремя днями ранее оперативный штаб зафиксировал гибель одного человека и ранение шестнадцати граждан.

    До этого целенаправленный удар дрона по пассажирскому автобусу унес жизнь еще одного мужчины.

    27 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    ВС России поразили украинские портовые объекты

    ВС России поразили украинские портовые объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве

    ВС России поразили украинские портовые объекты
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника, сообщило Минобороны.

    Под прицел попали порты Одессы, Черноморска и Николаева, где находились важные ресурсы для снабжения украинской армии, сообщается в канале ведомства в Max.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    Представители ведомства уточнили, что атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия и беспилотников. В результате были уничтожены перевалочные комплексы и резервуары с горюче-смазочными материалами в Одессе и Черноморске. Кроме того, в Николаеве удалось поразить сухогруз, доставивший партию военного назначения.

    Ранее в порту Николаева российские военные поразили сухогруз с военными грузами. До этого в порту Одессы армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Кроме того, в Одесском морском торговом порту ударные дроны атаковали два сухогруза с военным снаряжением.

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Mysl Polska: Украину настигло возмездие за удары по российским портам
    Mysl Polska: Украину настигло возмездие за удары по российским портам
    @ REUTERS/Mosab Omar

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иностранные торговые суда полностью прекратили заходить в гавани Одессы, Черноморска и Южного после действий Вооруженных сил России, пишут польские СМИ. Происходящее оценивается как возмездие Украине со стороны России.

    Вооруженные силы России заблокировали функционирование украинских морских гаваней, передает РИА «Новости» со ссылкой на польское издание Mysl Polska.

    Отмечается, что иностранные корабли больше не заходят в Одессу, Черноморск и Южный.

    «Планируя массовую атаку дронами по российским портам, судам и препятствуя свободному судоходству в направлении российских портов в Черном и Азовском морях, украинская сторона должна была считаться с тем, что последует возмездие. И оно последовало», – подчеркивается в публикации.

    Авторы материала добавили, что в настоящее время зарубежных торговых судов в указанных гаванях нет. Остановка судоходства стала прямым следствием попыток Киева нарушить морское сообщение в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили портовые объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве.

    Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об отсутствии заходящих судов в гавани Одесской и Николаевской областей.

    Комментарии (9)
    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин отметил роль «Единой России» в законодательной работе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва президент Владимир Путин отметил значительный вклад партии «Единая Россия» в законотворческую деятельность.

    Российский лидер заявил, что народные избранники продемонстрировали преданность стране и твердость при разработке сложных инициатив, сообщается на сайте «Единой России».

    «Единая Россия – партия парламентского большинства, на который лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный, консолидирующий характер», – подчеркнул президент.

    Он также обратил внимание на высокую сплоченность различных политических сил. По словам главы государства, из почти трех тысяч утвержденных за эти годы документов две трети были поддержаны всеми фракциями.

    Ранее Путин высоко оценил профессионализм парламентариев восьмого созыва.

    Глава государства назвал период их депутатства крайне ответственным временем для страны.

    Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев сообщил о принятии 975 партийных законов.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России поразили килекторное судно в порту «Николаев»
    ВС России поразили килекторное судно в порту «Николаев»
    @ mramorn/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Ударными беспилотными летательными аппаратами в северо-западной акватории Черного моря поражено судно типа «балкер», а в порту Николаева поражено килекторное судно, сообщило Минобороны.

    Отечественные подразделения продолжили атаковать порты и морские суда, задействованные в интересах украинских войск, передает Минобороны.

    В северо-западной части акватории Черного моря ударные беспилотники успешно атаковали транспортное судно типа «балкер». Этот сухогруз осуществлял доставку военных грузов для неприятеля.

    Кроме того, точное попадание зафиксировано на территории порта Николаева. Там в результате огневого воздействия было поражено специализированное килекторное судно.

    Вооруженные силы России нанесли серию точных ударов по портовым объектам Одессы, Черноморска и Николаева.

    Несколькими днями ранее военные уничтожили сухогруз с военным снаряжением и десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

    До этого российская армия атаковала доставлявшие военные грузы сухогруз и балкер северо-восточнее острова Змеиный.

    Комментарии (2)
    27 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов

    Дипломат Евстигнеева рассказала о тактике размещения ВСУ возле жилых домов

    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти сознательно прячут оборонные предприятия и склады с техникой среди гражданской инфраструктуры, чтобы затем спекулировать на последствиях ударов.

    Подобная практика используется для милитаризации мирных объектов в интересах армии, передает ТАСС.

    Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева во время заседания Совета Безопасности.

    «Еще раз подчеркнем, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по конкретным объектам, задействованным в обеспечении ВСУ», – сказала дипломат.

    Она пояснила, что формальное отнесение предприятия к гражданской сфере не меняет сути его реального применения.

    Представитель ведомства добавила, что украинская сторона специально привлекает гражданский транспорт и производства для нужд войск.

    В дальнейшем это позволяет перекладывать ответственность за последствия и нарушения международного гуманитарного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти регулярно прикрывают военные объекты гражданской инфраструктурой.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал сосредоточенные в городе склады легитимными целями для российских ударов.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник указал на стремление Москвы бить исключительно по военным целям ради снижения числа гражданских жертв.

    Комментарии (7)
    27 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров
    Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой урегулировать сложности, возникшие при поставках армянской продукции на рынок России.

    Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России поднял вопрос торговых барьеров, передает РИА «Новости». Армянский лидер призвал найти выход из сложившейся ситуации с поставками отечественных товаров.

    «Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем», – сообщает агентство.

    Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана.

    Ранее в Россельхознадзоре заявили, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России.

    Россельхознадзор временно приостановил поставки молочной продукции с армянских предприятий на российский рынок.

    Несколькими днями ранее армянские фермеры перекрыли международную автодорогу из-за проблем со сбытом урожая. В начале июня премьер-министр республики Никол Пашинян назвал отмену экспортных ограничений оптимальным шагом.

    Комментарии (40)
    27 июля 2026, 16:56 • Новости дня
    Захарова предупредила о приближении Европы к опаснейшей черте

    Захарова: Европа приближается к опаснейшей черте

    Захарова предупредила о приближении Европы к опаснейшей черте
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Активная милитаризация европейских стран ведет к осознанию хрупкости мира среди граждан, которые не понимают необходимости спонсирования Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европа из-за милитаризации приближается к опаснейшей черте, передает ТАСС. По ее словам, нормальные люди все яснее осознают хрупкость мира.

    «Сейчас, когда Европа приближается к опаснейшей черте, занята только милитаризацией и не знает, как еще объяснить своим гражданам, почему нужно спонсировать киевский режим и его терроризм, осознание хрупкости мира для нормальных людей все яснее», – сказала дипломат во время брифинга в Тверской области.

    Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что ставки в текущей ситуации крайне высоки. Дипломат добавила, что сторонники мирного неба в Европе должны попытаться обратить вспять происходящие негативные процессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы намеренно блокируют любые пути к дипломатическому урегулированию.

    Североатлантический альянс сохранил курс на милитаризацию региона.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную политику крайне опасной тенденцией.

    Комментарии (21)
    27 июля 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин ответил на призыв действовать «смелее» по Украине

    Путин: Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин заявил о намерении России аккуратно и настойчиво добиваться своих целей на поле боя.

    Встреча президента с депутатами состоялась в понедельник по итогам заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, сообщила пресс-служба Кремля.

    Путин назвал главный «плюс от сегодняшней политики», который заключается в устойчивости российской экономической и финансовой системы.

    «Вот это самое главное – устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов», – подчеркнул российский лидер в ходе встречи с парламентариями. – «В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: «Мы победим. Но смелее надо. Очень хочется». Но возникает вопрос: «Еще смелее?» И здесь так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе встречи с депутатами глава государства подчеркнул абсолютную сплоченность граждан.

    Месяцем ранее российский лидер выразил уверенность в успешном выполнении задач в зоне боевых действий.

    В конце мая президент пояснил свои слова о скором завершении спецоперации анализом ситуации на фронте.

    Комментарии (3)
    27 июля 2026, 14:24 • Новости дня
    Эксперт оценил решение Турции патрулировать Балтийское море

    Военный эксперт Леонков: Появление турецких F-16 на Балтии повысит влияние Эрдогана

    Эксперт оценил решение Турции патрулировать Балтийское море
    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Турция обладает второй по величине армией в НАТО. При этом члены альянса периодически игнорируют Анкару, что очень не нравится Реджепу Эрдогану. Он при любой возможности стремится повысить влияние страны внутри блока, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он объяснил решение Турции направить пять F-16 для патрулирования неба над Прибалтикой.

    «Страны НАТО на ротационной основе отправляют самолеты для патрулирования воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, которые не имеют собственных истребителей для выполнения таких задач. Так, в миссии принимали участие Германия, Франция, Испания и другие члены блока», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

    Он отметил, что с августа на дежурство заступит Турция. Причем турецкие истребители F-16 впервые разместят на эстонской авиабазе Эмари, указал собеседник. На этом фоне аналитик упомянул заявления властей республики в ходе саммита НАТО в Анкаре, который прошел 7–8 июля. Те, в частности подчеркивали, что европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к рамкам ЕС, поскольку она требует более широкого подхода, в котором Турция играет ключевую роль.

    Решение Турции направить пять F-16 для патрулирования неба над Прибалтикой Леонков назвал «попыткой турецкой экспансии». «Армия республики – вторая по величине в блоке. Но при этом Турцию периодически игнорируют члены альянса, что очень не нравится Реджепу Эрдогану. Он при любой возможности стремится повысить влияние страны внутри НАТО и показать свою значимость в этой организации», – детализировал эксперт.

    Впрочем, по его оценкам, направление Турцией пяти F-16 для участия в миссии НАТО едва ли создаст дополнительные угрозы России. «Может быть, турецкие летчики продемонстрируют какие-то особенные приемы по ведению патрулирования воздушного пространства. Мы можем наблюдать за ними с помощью локаторов. Кроме того, нашей радиотехнической разведке будет полезно послушать их переговоры в эфире во время выполнения задач», – полагает Леонков.

    Ранее стало известно, что турецкие ВВС внесут свой вклад в миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтийским морем. Анкара направит на авиабазу Эмари в Эстонии пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих из 181-й эскадрильи реактивной авиации «Пантера», сообщает Hurriyet Daily News.

    Контингент, базирующийся на восьмой главной авиабазе в юго-восточной провинции Диярбакыр, будет действовать с августа по ноябрь. В турецком командовании заявили, что миссия проводится для «содействия союзникам в противовоздушной обороне». Развернутые турецкие экипажи будут находиться в состоянии постоянной готовности к обнаружению неопознанных летательных аппаратов или возможным нарушениям воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы.

    Турецкие ВВС уже привлекались к таким миссиям в других странах НАТО. В частности, Турция осуществляла патрулирование воздушного пространства Польши с 6 июля по 15 сентября 2021 года, а также Румынии – с 30 ноября 2023 года по 2 апреля 2024 года.

    Напомним, в начале июля президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что одним из главных результатов прошедшего в Анкаре саммита НАТО стала смена формата применения авиации альянса над Балтикой – с патрульного на боевой. Газета ВЗГЛЯД писала, что таким образом Брюссель повышает риск глобальной войны из-за ошибки одного пилота.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил о предоставлении прибалтийскими республиками воздушных коридоров для атак беспилотников ВСУ по российской территории. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва знает маршруты украинских дронов через Прибалтику. В июне в рамках патрулирования истребители ВВС Франции сбили БПЛА в небе над Латвией.

    Комментарии (4)
    27 июля 2026, 13:31 • Новости дня
    Дипломат Мальтийского ордена умер после ранения на выставке оружия в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В одной из киевских больниц от тяжелых ранений скончался 66-летний дипломат Мальтийского ордена, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Дипломат Мальтийского ордена получил серьезные травмы во время посещения выставки новейших ракетных вооружений в украинской столице, сообщил в Max военный эксперт Борис Рожин.

    «Некрологи продолжают всплывать и будет их, конечно, куда как более десяти», – заявил Рожин.

    Владимир Зеленский подтвердил факт российского удара по полигону с выставкой беспилотников под Киевом.

    Ранее сообщалось, что в результате этой атаки скончался сотрудник польской оборонной компании.

    При обстреле также погибла высокопоставленная сотрудница Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая.

    Комментарии (11)
    27 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    Суд вынес пожизненный приговор организатору убийства кубанских аниматоров
    Суд вынес пожизненный приговор организатору убийства кубанских аниматоров
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер преступной группировки Демьян Кеворкьян отправится в колонию особого режима за жестокую расправу над организаторами праздников в Краснодарском крае, лишившись медали за отвагу.

    Краснодарский краевой суд вынес приговор членам преступной группировки, причастной к резонансному убийству аниматоров, передает ТАСС. Решение принято на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.

    «На основании обвинительного вердикта присяжных суд признал Демьяна Кеворкьяна виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 600 тыс. рублей, с лишением государственной награды в виде медали «За отвагу»», – сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

    Сообщники главаря также получили суровые сроки. Анатолия Двойникова приговорили к 25 годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. рублей. Арам Татосян проведет за решеткой 23 года и выплатит 400 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предполагаемый лидер банды Демьян Кеворкьян в суде отверг все обвинения в расправе над аниматорами.

    Несколькими днями ранее Московский областной суд приговорил балашихинского отравителя Артема Миссюру к пожизненному лишению свободы.

    В середине июля Краснодарский краевой суд назначил жителю Армавира 19 лет колонии за убийство ветерана спецоперации.

    Комментарии (42)
    28 июля 2026, 10:10 • Новости дня
    WSJ: Трамп изменил мнение об успехах ВСУ
    WSJ: Трамп изменил мнение об успехах ВСУ
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп пересмотрел взгляды на украинский конфликт, выразив оптимизм относительно украинского лидера Владимира Зеленского и действий ВСУ, пишет Wall Street Journal.

    Президент США изменил свое отношение к ситуации на Украине, пишет The Wall Street Journal.

    В последние недели он выражает оптимизм относительно украинского лидера Владимира Зеленского и действий вооруженных сил страны, отмечает издание.

    Более года в частных разговорах с советниками Трамп настаивал на том, что Украина проигрывает конфликт. Однако теперь его якобы впечатлила стойкость Зеленского на фоне ударов вглубь российской территории.

    Во вторник украинский лидер планирует встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения дальнейшего развития ситуации. Стороны обсудят мирные усилия по разрешению конфликта с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее американский лидер назвал президента Украины «мужественным политиком».

    В феврале глава Белого дома выразил желание завершить боевые действия за один месяц.

    Комментарии (11)
    28 июля 2026, 06:21 • Новости дня
    США устроили демарш во время выступления Франции в Совбезе ООН
    США устроили демарш во время выступления Франции в Совбезе ООН
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дипломаты постоянного представительства США при ООН покинули в понедельник зал Совета Безопасности всемирной организации на время выступления Франции в знак протеста против заявления на прошлой неделе французских дипломатов в отношении Вашингтона.

    Американские дипломаты оставили свои места в Совете Безопасности на время доклада французской стороны, передает ТАСС. Демарш стал ответом на критические заявления Парижа. После завершения речи делегация вернулась за стол переговоров.

    «Хотел бы отметить, что тут есть один член Совета, который изображает праведный гнев и пытается читать нотации остальным по любой теме», – пояснил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа. Он добавил, что именно поэтому американцы вышли из зала.

    Конфликт разгорелся из-за публикации французского представительства в социальной сети X. Ранее Вашингтон и Москва не поддержали продление полномочий верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка на новые четыре года. Париж одобрил процедуру, после чего упрекнул американскую сторону в утрате статуса ориентира в правозащитной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная Ассамблея ООН продлила полномочия Фолькера Тюрка вопреки позиции США.

    Месяцем ранее омбудсмен Яна Лантратова доложила президенту об ответе верховного комиссара по ситуации в Старобельске.

    Для расследования этого инцидента представители УВКПЧ ООН запросили у российской стороны дополнительную информацию об атаке украинских военных на местный колледж.

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    Эксперт: Российское лазерное оружие показало эффективность против БПЛА

    Эксперт Васильев: Приоткрыта завеса над применением лазерного оружия в России

    Tекст: Катерина Туманова

    «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу», – заявил военный эксперт Алексей Васильев, комментируя слова министра промышленности и торговли Антона Алиханова о боевом применение лазерного оружия в России против вражеских беспилотников.

    Российский лазерный комплекс существует не в единичном экземпляре и по некоторым параметрам превсходит израильские или британскими разработки, отметил блогер и военный эксперт Алексей Васильев.

    «За такими короткими сообщениями на самом деле стоят научные школы и десятилетие упорного труда коллективов», – написал эксперт в Telegram-канале «Русский инженер», комментируя заявления Алиханова. – «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу».

    «Разумеется у лазеров как оружия есть и минусы. Влияние погодных условий – они снижают эффективную дальность. Высокая стоимость комплекса – хотя это компенсируется копеечной стоимостью "выстрела". И с учетом соотношение цены сбитых к стоимости комплекса, они быстро окупаются. Особенно учитывая что они в состоянии эффективно бороться именно с дроноспамом массовых БПЛА», – считает Васильев.

    Эксперт уточнил, что лазер не панацея, но лазерные системы – эффективный элемент эшелонированной системы ПВО, которая должна включать средства от «малого неба».

    Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что в России разработаны и применяются лазерные комплексы для борьбы с БПЛА. «Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах. По сути, в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того», – сказал министр в эфире радио «Комсомольская правда».

    Он уточнил, что это не позволяет полностью отказаться от зенитных ракет, но развитие подобных комплексов сегодня крайне важно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон в июне испытал микроволновое и лазерное оружие. В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года. В России испытали лазерный комплекс противодействия любым типам беспилотников «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения.

    Комментарии (9)
    27 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны до более чем 2 млн 400 тыс. единиц.

    «Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих», – говорится в документе, размещенном на сайте правовых актов.

    Общая численность российской армии выросла на 27 тыс. человек. Из этого числа 25 тыс. составляют военнослужащие. Изменения вступят в силу с 1 августа текущего года.

    В июне глава государства увеличил штатную численность военнослужащих на 7360 человек. Численность российской группировки в зоне спецоперации превышает 700 тыс. бойцов.

    Ранее президент объяснил расширение армии созданием новых военных округов.

    Комментарии (12)
    Главное
    Украинский дрон попал в многоквартирный дом в подмосковном Чехове
    Российские войска разгромили гарнизон запорожского Любицкого
    Евросоюз ужесточил контроль за безопасностью искусственного интеллекта
    Власти Ирака сообщили о задержании работавших на Украину боевиков
    Зеленский попытался привлечь движение MAGA на сторону Киева
    Кадыров опроверг информацию о дефиците продуктов в Чечне
    Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции