В МВД предупредили об ответственности родителей за преступления детей

МВД: Родители несут ответственность за совершенные их детьми преступления

Tекст: Вера Басилая

Волк предупредила об обязанности родителей возмещать ущерб от незаконных поступков подростков.

Законные представители несовершеннолетних несут ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию и будут обязаны возместить причиненный детьми материальный ущерб, следует из сообщения Волк.

В ведомстве также призвали граждан игнорировать любые требования и указания незнакомых лиц. Полицейские рекомендуют немедленно обращаться за помощью к правоохранителям, если злоумышленники пытаются склонить к совершению противоправных действий.

В Следственном комитете России сообщили об обязанности родителей возмещать ущерб за диверсии подростков на железной дороге.

Ранее в Подмосковье правоохранители задержали несовершеннолетнюю девушку за поджог автозаправки по указке мошенников.

Председатель СК Александр Бастрыкин выступил за введение уголовной ответственности родителей за преступления детей.