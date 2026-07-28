Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки

Tекст: Мария Иванова

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 в акватории Тихого океана, передает РИА «Новости».

Эпицентр находился в 521 километре от Петропавловска-Камчатского и в 116 километрах от села Никольского.

«Координаты: 56.0227, 164.8813. Расстояние от ПК: 521. Глубина (КМ): 63.7. Магнитуда (Ml): 5.5… 116 километрах от села Никольское», – проинформировали ученые Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошел в 07:42 мск. В Никольском землетрясение ощущалось силой до трех баллов. Данных о разрушениях или пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля у восточных берегов полуострова произошли два сильных подземных толчка.

Месяцем ранее камчатские ученые зафиксировали переход сейсмической активности на фоновый повышенный уровень.

В марте сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 недалеко от Петропавловска-Камчатского.