Пранкеры Вован и Лексус рассказали о страхе Дуды перед Россией

Tекст: Вера Басилая

Известные пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, как дважды разыграли экс-президента Польши Анджея Дуду, передает РИА «Новости».

По их словам, в ходе одного из разговоров польский лидер признался в страхе перед Москвой.

«У нас нет волшебной схемы, которая стопроцентно работает всегда и со всеми, кому мы звоним. Запланированное может и не получиться. Гарантий никаких. Порой приходиться импровизировать на ходу», – отметили собеседники агентства.

Они пояснили, что первый звонок Дуде был сделан от лица президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе беседы экс-глава Польши был весьма откровенен и признался, что боится прямой конфронтации с Россией. Позже польские СМИ подняли президента на смех за то, что он попался на удочку пранкеров во второй раз.

Первый розыгрыш состоялся после победы Дуды на выборах. Тогда пранкеры позвонили ему от имени генсека ООН Антониу Гутерриша. В ходе беседы они обсудили насущные вопросы и вспомнили, как вместе пили польскую водку «Зубровка».

Дуда возглавлял Польшу с 2015 по 2025 год.

Ранее бывший президент Польши Анджей Дуда обвинил Киев в попытках втянуть страны НАТО в вооруженное противостояние с Россией.

Глава польского МИД Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами признался в отсутствии у Варшавы желания защищать Украину.

Сами Владимир Кузнецов и Алексей Столяров категорически отвергли слухи о сознательном подыгрывании им со стороны крупных политических деятелей.