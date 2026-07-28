Актеры сериала «Центурия» пополнили базу сайта «Миротворец»

Трое актеров детективного сериала «Центурия» попали в базу украинского сайта «Миротворец»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские артисты внесены в реестр портала «Миротворец» за участие в многосерийном фильме «Центурия», передает ТАСС. Создатели ресурса обвиняют их в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в публичной поддержке России. Сюжет картины основан на реальной истории борьбы с иностранными агентами.

Ранее список экстремистского ресурса пополнили участники телевизионных проектов «Свои», «Марик» и «Резервисты». Скандальный портал функционирует с 2014 года и публикует личные данные людей, якобы угрожающих национальной безопасности соседнего государства.

За время работы сайта в открытом доступе оказалась информация о журналистах, артистах и политиках. Российская Генеральная прокуратура ранее заявляла, что ресурс создан для зачисток оппозиционных деятелей и грубо нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля в черный список украинского ресурса попали артисты из многосерийного фильма «Марик».