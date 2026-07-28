Пентагон начал масштабный пересмотр размещения американских войск в Европе

Tекст: Дмитрий Зубарев

О запуске процедуры сообщил заместитель главы оборонного ведомства по политическим делам Элбридж Колби, передает ТАСС. В публикации в социальной сети X он сослался на поручение руководителя министерства.

«Сегодня Военное министерство приступило к обзору размещения сил в Европе, о котором министр Хегсет объявил на прошлой встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе. Как и сообщил тогда министр, это будет реалистичный обзор, нацеленный на продвижение НАТО к тому, чтобы Европа быстро и необратимо взяла на себя основную ответственность за обеспечение своей обороны с помощью неядерных вооружений», – написал Колби.

По итогам аудита планируется разработать несколько вариантов дальнейшей дислокации американских войск. Эти шаги будут опираться на стратегические расчеты и текущие геополитические реалии, при этом Вашингтон продолжит консультации с европейскими союзниками.

Пит Хегсет анонсировал данный обзор еще в июне, отметив, что процесс займет шесть месяцев. Ранее президент Дональд Трамп неоднократно критиковал альянс и грозил выходом из блока, требуя от европейских партнеров больших финансовых вложений в оборону.

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