Министр сообщил о скором открытии моста в КНДР

Министр Приморья сообщил об открытии моста в северокорейскую зону Расон

Tекст: Дмитрий Зубарев

Строительство автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае завершится в текущем году, передает ТАСС. Ввод объекта в эксплуатацию сделает логистику более выгодной и удобной для двусторонней торговли.

«В 2026 году завершится строительство автомобильного моста через реку Туманную. Это сделает логистику более выгодной и удобной, а также откроет прямой доступ в торгово-экономическую зону Расон», – заявил министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко.

Глава ведомства подчеркнул, что Центр поддержки экспорта Приморья ежегодно проводит бизнес-миссии в КНДР. Мероприятия направлены на продвижение местной продукции и поиск новых деловых партнеров.

Российские продукты питания, особенно произведенные в Приморском крае, востребованы в Северной Корее, отметил Сидоренко. Популярность отечественных товаров обусловлена их высоким качеством и натуральными ингредиентами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительства России и КНДР договорились о строительстве автомобильного моста через реку Туманная.

Президент Владимир Путин анонсировал открытие данного объекта в 2026 году.

В апреле текущего года специалисты завершили стыковку пролетов этого километрового сооружения.