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    28 июля 2026, 07:14 • Новости дня

    Посол Джалали: Иран и Оман решат размер платы за проход в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран и Маскат обсуждают взимание транзитных сборов с торговых кораблей западных государств при пересечении Ормузского пролива, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «По этому вопросу Иран и Оман ведут переговоры. Как отмечали власти и МИД исламской республики, мы с Оманом принимаем решения относительно безопасности Ормузского пролива и режима прохода судов через него», – сказал дипломат ТАСС.

    Также Джалали анонсировал особый льготный режим транзита для российских кораблей.

    Еще в марте комитет парламента Ирана одобрил введение пошлин на проход иностранных судов через Ормузский пролив.

    В июле иранский МИД обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по совместному управлению судоходством в этой акватории.

    27 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о вовлеченности Ирана и КНДР в боевые действия, сославшись на поставки военных технологий для российской армии.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил уверенность в том, что Иран и КНДР якобы выступают сторонами конфликта на стороне России, передает «Газета.Ru». По его мнению, союзники Москвы якобы оказывают ей активную поддержку.

    «А что вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? <…> Они напали на нас? Я думаю, что да», – сказал Зеленский.

    Он также добавил, что Киеву необходимо действовать крайне осторожно, чтобы избежать открытия нового фронта. При этом политик призвал честно признать факт участия иранских и северокорейских сил в текущем противостоянии на Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский связал затруднения в мирных переговорах с конфликтом в Иране.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны Андрея Белоусова в намерении поддерживать защиту российского суверенитета.

    В прошлом году глава Северной Кореи назвал помощь Москве настоящим братским долгом.

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    27 июля 2026, 11:27 • Новости дня
    Иран возложил на союзников Украины вину за атаку на судно в Каспийском море

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, поддерживающие Украину, должны разделить вину за нападение украинских военных на торговый корабль в акватории Каспийского моря, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи выступил с резким заявлением в адрес спонсоров украинского руководства, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что поддерживающие Киев государства обязаны ответить за недавнюю агрессию.

    «Безусловно, все стороны, которые считают себя в той или иной степени сторонниками режима Украины, должны нести ответственность в этом вопросе. По сути, поведение президента Украины напоминает действия анархистов, которые накануне Первой мировой войны совершали демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу», – заявил Багаи на пресс-конференции.

    Представитель ведомства посоветовал западным кураторам усилить контроль над украинским лидером во избежание глобальных последствий. Напомним, 25 июля стало известно о гибели одного члена экипажа в результате удара ВСУ по иранскому кораблю в Каспийском море.

    Накануне Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за атаки на судно.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    В начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары Киева по каспийским танкерам проявлением террористической деятельности.

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    28 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    Посол Джалали заявил об особом режиме прохода судов России через Ормуз

    Джалали заявил об особом режиме прохода судов России через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    На российские суда при проходе через Ормузский пролив будет распространяться особый режим, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Естественно, для дружественных стран действует и будет действовать особый режим», – сказал дипломат ТАСС.

    Он уточнил, что официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны, а также других ведомств.

    «Так как поле сотрудничества Ирана и России очень широкое», уточнил Джалали.

    Напомним, транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Дмитриев поделился «скромным предсказанием» цен на нефть выше 150 долларов из-за ситуации в Ормузе. В США заявили о возмещении ущерба судам из замороженных активов Ирана.


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    26 июля 2026, 01:44 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране после атаки на иранское судно в Каспийском море, сообщает Press TV.

    Дипломат вызван «в связи с военным нападением Украины на иранское торговое судно в Каспийском море», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл удары Киева по танкерам в Каспийском море проявлением террористической деятельности и угрозой международным поставкам.

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    27 июля 2026, 15:24 • Новости дня
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расширение географии боевых действий украинского конфликта несет чрезвычайную опасность и ведет к очередному витку напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В Кремле обратили внимание на инцидент с атакой Киева на иранское судно, повлекший гибель моряка, передает ТАСС. Песков прокомментировал ситуацию, подчеркнув серьезность происходящего.

    «Ну конечно, нельзя не видеть. Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженности – надо бороться с киевским режимом», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов об опасности расширения географии конфликта.

    Напомним, украинские военные атаковали иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи потребовал от западных стран разделить вину за это нападение.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта вокруг Ирана к сдержанности.

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    27 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Трамп сообщил о возможном возвращении к войне с Ираном

    Трамп сообщил о возможном возвращении к войне с Ираном при провале переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон активно обсуждает дипломатическое урегулирование с Тегераном, однако готов применить силу при отсутствии быстрых результатов диалога, заявил президент США Дональд Трамп.

    В интервью порталу Axios президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обозначил жесткую позицию по текущему диалогу, передает ТАСС. «Мы ведем очень интенсивные переговоры с Ираном. Если они не увенчаются успехом, мы вернемся к очень решительным военным действиям», – сказал глава государства.

    Политик подчеркнул нежелание затягивать дипломатический процесс. «Либо все произойдет быстро, либо не произойдет вовсе», – уточнил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. В июне стороны обменялись ракетными ударами.

    Американский лидер пригрозил Тегерану возобновлением атак при провале ядерных переговоров.

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    25 июля 2026, 22:30 • Новости дня
    Иран заявил о праве на оборону после атаки Украины на судно в Каспийском море

    МИД Ирана заявил о праве на оборону после украинской атаки в Каспийском море

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана готовы к защите собственных интересов и самообороне, заявил МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

    «Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны», – заявил МИД.

    МИД Ирана также указал, что ответственность за последствия, которые могут вызвать подобные авантюры Украины, ляжет на Киев. Ведомство подчеркнуло, что в зоне ответственности окажутся и те государства, которые оказывают поддержку украинским властям, передают РИА «Новости».

    В субботу МИД Ирана сообщил, что Украина атаковала иранское торговое судно, один моряк погиб, еще один пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каспийский трубопроводный консорциум временно остановил прокачку нефти из-за террористических атак украинских беспилотников.

    Министерство иностранных дел Казахстана решительно осудило удары по гражданским нефтеналивным судам в Черном море.

    По данным СМИ, США потребовали от Киева прекратить атаки в Черном море.

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    26 июля 2026, 11:58 • Новости дня
    Иранские военные остановили шесть судов в Ормузском проливе

    КСИР заблокировал шесть торговых судов в Ормузском проливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) остановил еще шесть судов в Ормузском проливе, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

    Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться из-за взаимных действий сторон, передает РИА «Новости». Местная гостелерадиокомпания транслировала официальное заявление: «За прошедшие 24 часа еще шесть судов после получения последнего предупреждения от КСИР были вынуждены бросить якорь и принять порядок Ирана».

    Обострение конфликта началось 8 июля, когда президент США Дональд Трамп объявил о недействительности достигнутого ранее перемирия. Американская армия провела серию атак, которые Центральное командование ВС США назвало ответом на угрозу коммерческому судоходству.

    Тегеран отреагировал жестко, нанеся ответные удары по американским базам в ближневосточном регионе. Власти страны закрыли Ормузский пролив и возложили на Вашингтон ответственность за нарушение меморандума о прекращении боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции объявил о закрытии Ормузского пролива. Позже иранские военные сообщили о подрыве двух танкеров на минах. Американское командование впервые за время обострения конфликта применило стратегические бомбардировщики B-1 для ударов по иранским целям.

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    27 июля 2026, 07:43 • Новости дня
    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке

    NYT: Трамп имеет три сценария по Ближнему Востоку

    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп имеет три сценария развития ситуации на Ближнем Востоке, но ни один из них не способен улучшить обстановку, пишет NYT.

    «У Трампа есть три основных варианта: военная эскалация, экономические репрессии или объявление победы и уход из региона. Каждый из них обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, его зятем Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Уиткоффом», – пишет New York Times (NYT).

    Газета подчеркивает, что каждый из вариантов кажется неприемлемым по разным причинам.

    В пятницу, 24 июля, после того как всю неделю Трамп убеждал общественность в готовности вернуться к масштабным боевым действиям в Иране, он отступил.

    По словам нескольких чиновников, помощники Трампа выражали сомнение в том, что массированная бомбардировка, которая привела к отключению электроэнергии и атаке на ракетный потенциал Ирана, приведет к возвращению Тегерана к содержательным переговорам.

    До Трампа попытались донести, что атаки такого масштаба могут привести к огромным жертвам среди мирного населения и массовому голоду среди тех самых иранцев, которых он когда-то обещал защитить от собственного правительства.

    Когда в пятницу в Овальном кабинете его спросили, не колеблется ли он, взрывая электростанции и мосты, поскольку это может быть расценено как военное преступление, он ответил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    «Выход из ситуации имеет свою цену. Если Трамп оставит Иран с его ядерным топливом, близким к боеспособному, погребенным под обломками, и с Ормузским проливом под фактическим контролем Ирана, он не сможет решить проблему, которая спровоцировала его атаки, и создаст огромную новую проблему для энергетических рынков», – резюмирует NYT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран. Командование США предложило прекратить удары в районе Ормузского пролива. Массовое применение Ираном ударных дронов истощило  запасы американских ракет-перехватчиков.

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    26 июля 2026, 05:15 • Новости дня
    New York Post: США задумались об операции по захвату иранского урана

    Tекст: Антон Антонов

    США разрабатывают план по захвату запасов обогащенного урана с иранских ядерных объектов, пишет New York Post со ссылкой на источник.

    Для реализации этой цели Вашингтон может задействовать тысячи военнослужащих, пишет New York Post.

    «Самая сложная операция в военной истории», – так охарактеризовал возможную миссию источник издания.

    Издание пишет, что операция предполагает штурм иранских объектов, военным предстоит преодолевать минные ловушки и удерживать оборону.

    Непосредственно изъятием урана займется небольшая группа спецназа, в которую  могут войти бойцы элитных подразделений. Для успешного завершения миссии потребуется полный контроль над воздушным коридором для эвакуации американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Вашингтон допустил возможность проведения военной операции по вывозу урана из Ирана.

    Вашингтон и Тель-Авив обсуждали отправку спецназа для захвата ядерных материалов.

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    25 июля 2026, 20:20 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении 11 американских самолетов

    Иранские военные отчитались о ликвидации 11 самолетов США на базах

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана с 17 июля ликвидировали на земле 11 единиц американской воздушной техники, включая истребители и самолеты-заправщики.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохабби поделился данными о потерях американской авиации, передает ТАСС.

    «С 17 июля Вооруженные силы Ирана уничтожили 11 американских истребителей и самолетов, находившихся на земле и базировавшихся на американских военных базах в регионе», – заявил он.

    По словам представителя элитных частей иранских вооруженных сил, в числе ликвидированной техники оказались один истребитель F-15, самолет дальней разведки P-8 Poseidon, а также военно-транспортный C17. Кроме того, были уничтожены восемь самолетов-заправщиков.

    Мохабби также уточнил, что в ходе проведенных атак иранским военным удалось поразить 17 разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 июля Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении американских самолетов-заправщиков на военной базе в Иордании.

    Спустя несколько дней элитные подразделения иранских вооруженных сил ликвидировали боевой истребитель F-15.

    В ходе последующей атаки на иорданские базы военные уничтожили восемь американских беспилотников MQ-9.

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    26 июля 2026, 06:16 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении более 200 военных США с момента окончания перемирия

    Представитель КСИР Мохеби: В ходе операции «Наср-2» убиты более 200 военных США

    Tекст: Антон Антонов

    С момента возобновления боевых действий иранская сторона уничтожила более 200 американских военных, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    Мохеби подчеркнул, что «число погибших американских военных в ходе операции «Наср-2» превышает 200 человек», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «Число раненых значительно выше», – добавил он. По его словам, операция продолжается и направлена на объекты, связанные с присутствием США в регионе.

    Представитель КСИР уточнил, что Иран поразил восемь центров дислокации американских войск. Кроме того, по его данным, были уничтожены 20 различных пакгаузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Белый дом объявил о прекращении режима прекращения огня между США и Ираном.

    CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла заявляла, что почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате серии иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле.

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    26 июля 2026, 01:52 • Новости дня
    Военные США высадились на танкер в Аравийском море

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках действующей морской блокады Ирана военнослужащие Соединенных Штатов провели проверку коммерческого судна, высадившись на танкер в Аравийском море, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Морская блокада Ирана со стороны США остается в полной силе. По состоянию на 25 июля CENTCOM перенаправило 12 коммерческих судов, пытавшихся прорвать блокаду, вывело из строя два неподчинившихся и взяло на абордаж два для обеспечения полного соблюдения [блокады]», – заявило CENTCOM в X.

    Американские подразделения совершили проверочную высадку на борт танкера Charminar в Аравийском море. Судно шло под флагом Коморских Островов. После досмотра кораблю разрешили продолжить свой маршрут.

    Днем ранее в Оманском заливе военные обездвижили танкер Lavine под флагом Мозамбика. Заявлено, что экипаж несколько раз пытался нарушить блокаду и игнорировал предупреждения. В результате судно прекратило движение в сторону Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля американские военнослужащие высадились на борт танкера Wen Yao в Оманском заливе.

    Незадолго до этого военные США принудительно изменили маршрут двух коммерческих судов.

    Месяцем ранее Центральное командование американских вооруженных сил отчиталось о перенаправлении 141 торгового корабля.

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    25 июля 2026, 20:29 • Новости дня
    Axios: США масштабно расширят военную операцию против Ирана

    Axios сообщил о планах армии США расширить масштаб операции против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное командование продолжает готовить планы расширения операции против Ирана, несмотря на недавнее решение президента отменить очередную волну ударов по исламской республике, отмечает Axios.

    Американское командование по-прежнему рассматривает варианты расширения конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    В минувшую пятницу президент Дональд Трамп лично отменил очередную волну атак, хотя до этого отдавал подобные распоряжения 13 дней подряд.

    «На данный момент не ясно, идет речь о единичном случае или же затишье затянется», – отмечает портал Axios. Журналисты полагают, что отказ от ударов свидетельствует о готовности Вашингтона к дипломатии и достижении предела эффективности текущих военных мер.

    Военным был представлен план новых атак, однако глава государства приказал воздержаться от их проведения. Источники уточняют, что подготовка к масштабной операции продолжается, но прямых приказов о ее начале пока не поступало.

    Конфликт между США, Израилем и Ираном обострился 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о прекращении огня, однако восьмого июля американские силы возобновили удары из-за предполагаемых нарушений договоренностей в районе Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима перемирия с Тегераном.

    В середине месяца американская авиация начала новую серию ударов по позициям на территории исламской республики.

    Двумя днями ранее президент США заявил о готовности к проведению масштабной военной операции.

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    26 июля 2026, 02:11 • Новости дня
    Axios сообщил о прогрессе в переговорах Ирана и Омана по Ормузскому проливу

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе приблизились к возможному соглашению, пишет портал Axios.

    В пятницу оманская дипломатическая делегация прибыла в Тегеран.

    «Два региональных источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили, что в переговорах достигнут прогресс и соглашение между Оманом и Ираном может быть достигнуто в течение выходных», – сообщает Axios.

    В случае достижения договоренности Вашингтон должен будет решить, признавать ли подобную сделку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством в Ормузском проливе.

    Иранское агентство IRNA сообщило о намерении Тегерана совместно с Оманом решать вопросы контроля над Ормузским проливом без участия США.

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