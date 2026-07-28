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    Что помогает Северному морскому пути быть нарасхват
    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры
    ExxonMobil не выполнила условия возвращения в проект «Сахалин-1»
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    Пораженные ударами заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ
    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом
    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви
    28 июля 2026, 22:11 • Новости дня

    Матвиенко заявила о сокращении в России числа абортов

    Tекст: Вера Басилая

    За последние два года в стране на 12% уменьшилось количество прерываний беременности, а лучшие результаты показала Вологодская область, где количество абортов снизилось на 45%, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко доложила Владимиру Путину об улучшении демографической ситуации в стране, сообщается на сайте Кремля.

    В 2025 году количество социальных сирот снизилось на 17%. Кроме того, на 25% упало число детей, чьих родителей лишили прав или ограничили в них. Зафиксировано и устойчивое сокращение числа абортов – почти на 12% за два года.

    Особенно выдающиеся результаты показала Вологодская область, где количество прерываний беременности снизилось на 45%.

    «Знаете, среди высших учебных заведений уже состязательность, у кого будет больше семей с детьми», – отметила Матвиенко. По ее словам, прошедшие недавно фестивали задали моду на создание семьи.

    В ходе встречи обсуждались итоги весенней сессии парламента.

    В завершение встречи Матвиенко добавила, что главе государства уже направлен ряд новых предложений по улучшению демографии.

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова ранее сообщила о снижении числа детей в приютах.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о росте числа многодетных семей более чем на 10%.

    Президент России Владимир Путин назвал поддержку рождаемости приоритетной общенациональной задачей.

    29 июля 2026, 17:10 • Новости дня
    «Единая Россия» формирует стандарт государственной поддержки студенческой семьи

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российских высших учебных заведениях появится комплексная система помощи учащимся с детьми, включающая режим одного окна для оформления льгот, рассказала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

    Министерство науки и высшего образования отмечает увеличение количества студенческих семей в университетах страны, заявила Кузнецова, выступая на форуме «Территория смыслов».

    «Когда мы только внесли соответствующий законопроект в ГД, Минобрнауки, с которым мы находились в тесном контакте, зафиксирован рост числа студенческих семей в вузах страны», – приводит слова вице-спикера Telegram-канал фракции «Единая Россия». Она добавила, что в регионах уже действуют различные программы, включая финансовую помощь и субсидирование аренды жилья, а в более чем 300 вузах открыты комнаты матери и ребенка.

    Кузнецова сообщила, что с 1 сентября в высших учебных заведениях начнет действовать новый стандарт поддержки, разработанный при участии партии. Инициатива подразумевает создание режима одного окна для получения юридических и психологических консультаций, а также помощи в оформлении пособий.

    Кроме того, достигнута договоренность с Торгово-промышленной палатой о консультировании студентов по вопросам открытия индивидуального предпринимательства. Подобный формат работы уже запущен в 17 пилотных регионах России.

    В мае 2026 года партия «Единая Россия» анонсировала инициативы по расширению семейных блоков в общежитиях вузов.

    Ранее Государственная дума приняла закон о приоритетном предоставлении жилья студенческим семьям.

    Летом прошлого года парламент закрепил в законодательстве само понятие «студенческая семья».

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    29 июля 2026, 22:05 • Новости дня
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушные силы ВСУ заявили о потере истребителя F-16 во время попытки перехвата дронов, летчику удалось катапультироваться.

    Воздушные силы ВСУ заявили, что была потеряна связь с истребителем F-16 , когда пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что летчик катапультировался, и находится под наблюдением врачей. На месте падения истребителя работают профильные эксперты и сотрудники правоохранительных органов. Специалисты устанавливают точные причины произошедшей катастрофы.

    Ранее истребитель МиГ-29 украинской армии потерпел крушение в Полтавской области.

    В июне прошлого года украинские войска потеряли истребитель F-16 вместе с летчиком.

    В мае того же года еще один летчик успешно катапультировался при крушении самолета.

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    29 июля 2026, 19:35 • Видео
    Мольбы Зеленского в США: главное

    На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

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    29 июля 2026, 17:35 • Новости дня
    Медведев назвал условие сохранения России

    Медведев заявил о необходимости победы в спецоперации для сохранения России

    Медведев назвал условие сохранения России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал победу в специальной военной операции единственным способом сохранить страну.

    «Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом: победой в специальной военной операции», – сказал Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает РИА «Новости».

    Политик назвал сохранение России общей задачей всех политических сил. Он добавил, что противники всегда пытались расшатать ситуацию в стране, поскольку им не нравится независимость россиян.

    Председатель партии отметил, что сейчас государство испытывают на прочность, а Запад открыто использует Украину как таран. В связи с этим гражданам необходимо сплотиться и занять единую позицию для достижения победы.

    В мае этого года Медведев назвал семь причин для неизбежного распада Украины. Ранее политик сообщил о принятии более 160 законов для поддержки участников спецоперации.

    В прошлом году председатель «Единой России» заявил о продолжении боевых действий до полного достижения поставленных целей.

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    29 июля 2026, 14:27 • Новости дня
    ЛДПР предложила запретить курьерам на электросамокатах ездить по тротуарам

    ЛДПР предложила запретить курьерам ездить по тротуарам на электросамокатах

    ЛДПР предложила запретить курьерам на электросамокатах ездить по тротуарам
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представители ЛДПР выступили с инициативой запретить курьерам передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам.

    ЛДПР предлагает полностью запретить движение электросамокатов, электровелосипедов и других СИМ по тротуарам, обязать курьеров спешиваться на пешеходных переходах и в жилых зонах, передает РАПСИ.

    Законопроект также предусматривает административную ответственность за использование телефона без гарнитуры во время поездки.

    Эти предложения стали частью партийной программы «Безопасный курьер».

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что тротуары предназначены исключительно для пешеходов.

    «За разговоры по телефону без гарнитуры во время движения необходимо установить административную ответственность. Удобство доставки не может быть важнее жизни и здоровья людей», – заявил Слуцкий.

    Лидер партии добавил, что высокая скорость передвижения курьеров и отвлечение на гаджеты создают серьезную угрозу для окружающих, особенно для детей и пожилых граждан. По его мнению, новые меры помогут навести порядок в работе сервисов доставки и повысят безопасность на улицах.

    В начале июля Минтранс анонсировал подготовку поправок об ограничении движения велокурьеров по пешеходным зонам.

    Весной президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность запрета езды на электровелосипедах по тротуарам.


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    29 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Доставленный в военкомат Киева мужчина зарезал хирурга

    Доставленный в военкомат Киева мужчина смертельно ранил ножом врача-хирурга

    Tекст: Вера Басилая

    Принудительно доставленный в военкомат на медкомиссию житель Киева убил врача-хирурга, сообщил Киевский городской военкомат.

    В Подольском районном военкомате Киева во время прохождения военно-врачебной комиссии в кабинете хирурга принудительно доставленный на медосмотр мужчина нанес ножевые удары врачу, от чего она скончалась на месте, передает ТАСС.

    Правоохранительные органы оперативно задержали нападавшего. Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа, выясняющая все обстоятельства случившегося.

    На прошлой неделе житель Харькова с тесаком в руках оказал сопротивление сотрудникам военкомата. В конце июня в этом же городе вооруженный ножом мужчина смертельно ранил военного патрульного.

    В апреле текущего года местный житель в Виннице нанес ножевые ранения двум военкомам.

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    30 июля 2026, 05:54 • Новости дня
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    @ Lorena Sopafana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удар по египетской гавани Думьят привел к возгоранию двух газовых танкеров и продемонстрировал угрозу масштабных перебоев в поставках энергоресурсов, пишут американские СМИ.

    Недавняя атака дронов призвана продемонстрировать готовность Тегерана заблокировать глобальные морские маршруты, говорится в публикации New York Times.

    Иранские собеседники издания подчеркнули, что в случае эскалации конфликта мировые поставки энергоресурсов столкнутся с серьезнейшими сбоями.

    Издание не смогло установить, кто именно организовал нападение на инфраструктуру Египта. Остается неизвестным, действовали ли напрямую иранские военные или союзные им региональные группировки. Точное место запуска беспилотных аппаратов также не установлено.

    Официально ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. В результате вчерашних ударов пострадали два судна: греческий танкер со сжиженным природным газом и американский газовоз. Оба корабля загорелись, однако члены экипажей остались невредимы.

    Также СМИ сообщали, что Тегеран якобы планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике. В начале июля США объявили об окончании режима прекращения огня.

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    29 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом

    «Страна.ua»: Прогнозы о важности встречи Зеленского с Трампом не исполнились

    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме завершились без заметных результатов, несмотря на ожидания крупного поворота в политике США по Украине, пишут украинские СМИ.

    «Накануне было много прогнозов о том, что эти встречи будут означать чуть ли не поворотный момент в политике США, как минимум, по Украине. Однако, по итогу, в публичной плоскости на выходе мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии», – пишет «Страна.ua».

    Указано, что обсуждается возможность визита в Киев в ближайшие две недели спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Авторы статьи отмечают, что поездку этих представителей Вашингтона планировали еще с весны, однако визит так и не был осуществлен, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп с Зеленским в Белом доме обсудили возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев.

    Президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

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    29 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    На Украине посчитали убытки экспортеров из-за простоя портов

    Ежедневные убытки от простоя портов на Украине составили 70 млн долларов

    На Украине посчитали убытки экспортеров из-за простоя портов
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ежедневная приостановка работы морских грузовых терминалов обходится компаниям в 70 млн долларов из-за полной остановки отгрузки товаров, сообщает украинское издание «Экономическая правда».

    По данным издания, каждый день нерабочего состояния терминалов приносит грузоотправителям убытки в размере 70 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Газета Financial Times ранее связывала трудности с экспортом зерна через Черное море с точными ударами Вооруженных сил России по военным целям в районах гаваней.

    «Каждый день простоя портов – это 70 млн долларов отгрузок, не выходящих в море», – отмечается в публикации.

    За первую половину 2026 года страна экспортировала более 50 млн тонн товаров, из которых две трети прошли через Одессу. Морские пункты пропуска обеспечивают порядка 60% всего товарооборота, что составляет 40 млн тонн из общих 68 млн.

    Альтернативные логистические маршруты пока не могут компенсировать потери. Железные дороги, автотранспорт и речные перевозки по Дунаю ни за один месяц текущего года не смогли превысить планку в три млн тонн.

    Иностранные сухогрузы из соображений безопасности перестали заходить в порты Большой Одессы.

    Ракетные удары Вооруженных сил России полностью заблокировали украинский зерновой коридор.

    Всеукраинский аграрный совет предупредил о риске массовых банкротств сельскохозяйственных предприятий из-за остановки морской логистики.

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    30 июля 2026, 03:57 • Новости дня
    ExxonMobil не выполнила условия возвращения в проект «Сахалин-1»
    ExxonMobil не выполнила условия возвращения в проект «Сахалин-1»
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Компания Exxon Neftegaz Limited (дочернее предприятие американской корпорации ExxonMobil) не выполнила ключевые требования для возвращения в проект «Сахалин-1», сообщила министр экономического развития Сахалинской области Ольга Шароватова.

    Шароватова на Международном дальневосточном энергетическом форуме «Энергия Сахалина» напомнила, что указом президента России Владимира Путина срок реализации доли компании Exxon Neftegaz Limited в проекте «Сахалин-1» был продлен до 1 января 2027 года, передает ТАСС.

    «Таким образом, вероятность возвращения компании обусловлена выполнением в установленный срок условий, которые на текущий момент не исполнены», – сказала она.

    В перечень требований входит содействие в снятии введенных иностранными государствами политических и экономических санкций, также компания должна заключить контракты на поставку необходимого импортного оборудования и перечислить соответствующие средства на расчетный счет ООО «Сахалин-1».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в августе 2025 года подписал указ об ужесточении правил участия иностранных компаний в проекте «Сахалин-1».

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил о перспективах возвращения ExxonMobil в проект при условии выполнения финансовых обязательств и взносов в ликвидационный фонд.

    Замглавы МИД России Андрей Руденко отметил активное участие индийской стороны в проекте «Сахалин-1» на фоне интереса Нью-Дели к российскому сжиженному природному газу.

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    29 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по объектам в портах Одессы и Южного, а также по морским судам, работающим на украинскую армию, сообщило Минобороны.

    Атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников, говорится в сообщении ведомства в Max.

    В результате успешных действий был поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Одессы. Кроме того, в порту Южный под удар попали два сухогруза, которые доставили грузы военного назначения.

    Также российские силы атаковали еще один сухогруз на переходе морем северо-западнее острова Змеиный. Это судно осуществляло доставку грузов для украинской армии в порт Одессы.

    Накануне российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ возле Одессы.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по украинской транспортной инфраструктуре.

    До этого военные уничтожили быстроходный десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

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    29 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Власти Ливии предложили России построить НПЗ
    Власти Ливии предложили России построить НПЗ
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти востока Ливии предложили российским компаниям рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающих заводов в арабской стране для последующей продажи нефтепродуктов.

    Министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али аль-Кайди заявил, что восточные власти страны предлагают компаниям из России построить нефтеперерабатывающие заводы, передает РИА «Новости». По словам чиновника, сейчас российский бизнес не инвестирует в ливийский рынок, так как международные игроки опасаются вкладывать средства из-за нестабильной ситуации с безопасностью.

    «Мы выступили с рядом рекомендаций российской стороне, в частности, в сфере энергетики. Россия является одним из передовых государств в добыче нефти... Мы предложили российской стороне рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающих заводов в Ливии. Эти НПЗ позволят российской стороне осуществлять торговлю нефтепродуктами с территории Ливии, а не из РФ», – рассказал аль-Кайди. Министр подчеркнул, что подобный шаг поможет углубить финансовое и инвестиционное сотрудничество между государствами.

    Ливия обладает крупнейшими разведанными запасами нефти в Африке, однако отрасль серьезно пострадала от гражданской войны и политической нестабильности. Это привело к долгим простоям месторождений. В июне суточная добыча нефти в стране впервые с 2013 года достигла 1,487 млн баррелей. Сейчас в Ливии действуют два правительства: одно базируется в Триполи и поддерживается ООН, другое – на востоке страны, утвержденное парламентом и поддерживаемое армией Халифы Хафтара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Триполи возобновили работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

    Ливийская национальная армия объявила о расширении военного партнерства с Россией.

    В мае около крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в городе Эз-Завия произошли вооруженные столкновения.

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    30 июля 2026, 05:40 • Новости дня
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Париж снабжали украинских военных секретными данными для создания безопасных маршрутов обхода российской ПВО при ударах беспилотников вглубь России, пишут британские СМИ.

    Разведывательные данные, предоставленные Соединенными Штатами и Францией, помогли составить карту размещения ПВО для ударов киевского режима, сообщили источники Financial Times передает RT.

    Это позволило украинской стороне достигать целей в глубине территории России, говорится в материале.

    Напомним, американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Соединенные Штаты продолжают передавать Киеву разведывательные данные.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отмечал, что подобная поддержка со стороны Вашингтона помогает украинским военным наводить беспилотники на цели.

    Франция сама в 2025 году заявляла, что использует собственные разведывательные возможности для поддержки украинской армии.

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    30 июля 2026, 03:17 • Новости дня
    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви

    Вован и Лексус разыграли Пехлеви в образе Адольфа с усиками и челкой

    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви в образе Адольфа «с маленькими усиками и челкой» – вымышленного советника канцлера Германии Фридриха Мерца.

    По их словам, часто достаточно просто показать собеседника без прикрас, не добиваясь чего-то особенного. «Многие политики по-настоящему смешны, будучи пустым местом», – приводит слова пранкеров РИА «Новости».

    Пранкеры назвали одним из таких деятелей Резу Пехлеви. Они отметили, что тот вместе с дочерью разъезжает по европейским странам как заметный оппозиционный лидер, отстаивающий демократические преобразования в Иране и просящий деньги и военную поддержку.

    В социальных сетях у него более 2 млн подписчиков, а публично он называет себя гуманистом и просит помочь ему прийти к власти.

    По утверждению Вована и Лексуса, в действительности Пехлеви призывает продолжать бомбить Иран до полного уничтожения страны. Они рассказали, что во время недавнего разговора, приняв пранкеров за советника канцлера, Пехлеви всерьез обсуждал, как Германия могла бы напасть на Иран, чтобы вернуть его на трон.

    «Общался с Пехлеви Алексей, представившийся советником канцлера Мерца – Адольфом, с маленькими усиками и челкой. Самое забавное, что несмотря на гротескность происходящего, принц серьезно поверил в этот абсурд», – рассказали пранкеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пехлеви в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана.

    В апреле в Берлине неизвестный мужчина облил Пехлеви жидкостью, предположительно томатным соком, после его пресс-конференции.

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    29 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Суд Баку отправил в тюрьму организаторов шествия с флагами СССР
    Суд Баку отправил в тюрьму организаторов шествия с флагами СССР
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Баку четверо местных жителей получили до двух лет лишения свободы за попытку провести в столице марш с флагами СССР осенью прошлого года.

    Фигурантов дела признали виновными по статье об организации действий, нарушающих общественный порядок, передает РИА «Новости». Поводом для судебного разбирательства стал видеоролик, опубликованный в социальных сетях в ноябре прошлого года. На кадрах группа людей пыталась провести марш с советской символикой на улицах Баку

    «Завершился уголовный процесс над Абдуллой Ибрахимли, Ибрагимом Асадли, Эльчиным Байрамли и Мехманом Зейналовым, обвиняемыми в распространении в социальных сетях материалов, пропагандирующих коммунистическую идеологию, и попытке провести шествие с флагами СССР», – отмечает азербайджанское агентство АПА.

    По решению суда Ибрагим Асадли и Абдулла Ибрагимли приговорены к двум годам лишения свободы. Эльчин Байрамлы и Мехман Зейналов получили по полтора года тюремного заключения.

    Ранее в Узбекистане предложили ввести законодательный запрет на пропаганду советской идеологии.

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    29 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Зеленский попросил у Трампа 300 ракет Patriot
    Зеленский попросил у Трампа 300 ракет Patriot
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский лидер обратился к президенту США с просьбой предоставить экстренный «зимний пакет» систем ПВО Patriot, чтобы предотвратить разрушение энергетических объектов предстоящей зимой.

    Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа выделить экстренный «зимний пакет» ракет-перехватчиков Patriot для защиты украинской энергетической инфраструктуры от ударов, передает Axios.

    Запасы этих ракет на Украине почти истощены, а без них страна не может отражать атаки баллистических ракет. Если проблема не будет решена к зиме, миллионы украинцев могут остаться без отопления.

    «Нам нужны Patriot еще вчера», – заявил Зеленский, отметив, что к зиме Киеву необходимо 300 таких ракет-перехватчиков.

    По его словам, Трамп пообещал помочь, но подчеркнул сложность ситуации из-за потребности США в этих ракетах для войны с Ираном. В ходе недавнего саммита НАТО обсуждалась возможность передачи Украине лицензий на производство Patriot, чтобы снизить зависимость от американских запасов.

    Украинский президент также сообщил о встречах с представителями компаний Lockheed Martin и Raytheon для обсуждения производства. Однако даже при получении лицензий на создание большого количества ракет уйдет от одного до пяти лет. В качестве альтернативы Киев и американские оборонные компании рассматривают модификацию украинских баллистических ракет в антиракеты, что, по мнению Зеленского, будет быстрее и дешевле.

    Кроме того, Зеленский рассказал об улучшении отношений с Трампом и ожидаемом визите его посланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киев в ближайшие две недели, отмечает издание.

    Стороны планируют детально обсудить идеи возобновления мирных переговоров. При этом украинский лидер выразил скептицизм относительно намерений Москвы, заявив о якобы возможном участии 30 тыс. военных из КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

    Соединенные Штаты выдадут Киеву лицензию на производство данных боеприпасов.

    Эксперты Bloomberg спрогнозировали многолетние сроки запуска подобного предприятия.

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