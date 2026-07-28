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    28 июля 2026, 06:55 • Новости дня

    NYP: Нетаньяху представит Трампу доказательства ядерной активности Ирана

    NYP: Израиль представит США доказательства ядерной активности Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с американским президентом Дональдом Трампом предоставит данные об иранском ядерном объекте «Пикакс-Маунтин», который якобы используется для сокрытия ядерных материалов и центрифуг.

    «Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предоставит разведывательные данные о том, что Иран наращивает свои ядерные объекты на загадочной горе Пикакс, и что режим лжет о желании продолжить мирные переговоры», – сообщил источник в Иерусалиме изданию New York Post (NYP).

    При этом, по данным газеты Wall Street Journal, израильская разведка впервые зафиксировала прибытие центрифуг на секретную базу. Этот закрытый комплекс располагается на глубине более 90 метров недалеко от ядерного объекта в Натанзе. Ранее признаков подобной активности там не наблюдалось.

    Посредники отмечают определенные успехи в американо-иранском диалоге.

    «Переговоры о полном прекращении огня между США и Ираном в понедельник достигли значительного прогресса», – заявили дипломаты.

    Трамп выразил сдержанный оптимизм по этому поводу и предупредил о риске возобновления конфликта при провале дипломатии.

    Израильская сторона также планирует продемонстрировать факты восстановления ракетной программы Ирана. Сообщается, что американские войска уже готовы провести специальную наземную операцию для захвата сотен килограммов обогащенного урана в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщил о встрече Трампа с Зеленским и Нетаньяху во вторник. Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Трампом Иран.

    27 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о вовлеченности Ирана и КНДР в боевые действия, сославшись на поставки военных технологий для российской армии.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил уверенность в том, что Иран и КНДР якобы выступают сторонами конфликта на стороне России, передает «Газета.Ru». По его мнению, союзники Москвы якобы оказывают ей активную поддержку.

    «А что вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? <…> Они напали на нас? Я думаю, что да», – сказал Зеленский.

    Он также добавил, что Киеву необходимо действовать крайне осторожно, чтобы избежать открытия нового фронта. При этом политик призвал честно признать факт участия иранских и северокорейских сил в текущем противостоянии на Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский связал затруднения в мирных переговорах с конфликтом в Иране.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны Андрея Белоусова в намерении поддерживать защиту российского суверенитета.

    В прошлом году глава Северной Кореи назвал помощь Москве настоящим братским долгом.

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    27 июля 2026, 11:27 • Новости дня
    Иран возложил на союзников Украины вину за атаку на судно в Каспийском море

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, поддерживающие Украину, должны разделить вину за нападение украинских военных на торговый корабль в акватории Каспийского моря, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи выступил с резким заявлением в адрес спонсоров украинского руководства, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что поддерживающие Киев государства обязаны ответить за недавнюю агрессию.

    «Безусловно, все стороны, которые считают себя в той или иной степени сторонниками режима Украины, должны нести ответственность в этом вопросе. По сути, поведение президента Украины напоминает действия анархистов, которые накануне Первой мировой войны совершали демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу», – заявил Багаи на пресс-конференции.

    Представитель ведомства посоветовал западным кураторам усилить контроль над украинским лидером во избежание глобальных последствий. Напомним, 25 июля стало известно о гибели одного члена экипажа в результате удара ВСУ по иранскому кораблю в Каспийском море.

    Накануне Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за атаки на судно.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    В начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары Киева по каспийским танкерам проявлением террористической деятельности.

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    28 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    Посол Джалали заявил об особом режиме прохода судов России через Ормуз

    Джалали заявил об особом режиме прохода судов России через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    На российские суда при проходе через Ормузский пролив будет распространяться особый режим, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Естественно, для дружественных стран действует и будет действовать особый режим», – сказал дипломат ТАСС.

    Он уточнил, что официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны, а также других ведомств.

    «Так как поле сотрудничества Ирана и России очень широкое», уточнил Джалали.

    Напомним, транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Дмитриев поделился «скромным предсказанием» цен на нефть выше 150 долларов из-за ситуации в Ормузе. В США заявили о возмещении ущерба судам из замороженных активов Ирана.


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    27 июля 2026, 15:24 • Новости дня
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расширение географии боевых действий украинского конфликта несет чрезвычайную опасность и ведет к очередному витку напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В Кремле обратили внимание на инцидент с атакой Киева на иранское судно, повлекший гибель моряка, передает ТАСС. Песков прокомментировал ситуацию, подчеркнув серьезность происходящего.

    «Ну конечно, нельзя не видеть. Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженности – надо бороться с киевским режимом», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов об опасности расширения географии конфликта.

    Напомним, украинские военные атаковали иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи потребовал от западных стран разделить вину за это нападение.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта вокруг Ирана к сдержанности.

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    27 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Трамп сообщил о возможном возвращении к войне с Ираном

    Трамп сообщил о возможном возвращении к войне с Ираном при провале переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон активно обсуждает дипломатическое урегулирование с Тегераном, однако готов применить силу при отсутствии быстрых результатов диалога, заявил президент США Дональд Трамп.

    В интервью порталу Axios президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обозначил жесткую позицию по текущему диалогу, передает ТАСС. «Мы ведем очень интенсивные переговоры с Ираном. Если они не увенчаются успехом, мы вернемся к очень решительным военным действиям», – сказал глава государства.

    Политик подчеркнул нежелание затягивать дипломатический процесс. «Либо все произойдет быстро, либо не произойдет вовсе», – уточнил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. В июне стороны обменялись ракетными ударами.

    Американский лидер пригрозил Тегерану возобновлением атак при провале ядерных переговоров.

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    27 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников на нефтяные объекты

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии успешно уничтожили несколько летательных аппаратов, направлявшихся к стратегически важным предприятиям в двух провинциях.

    Официальный представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики сообщил об успешном отражении воздушной атаки, передает ТАСС. По его словам, беспилотные летательные аппараты были запущены с территории Ирака.

    «В течение последних часов ПВО перехватила и уничтожила несколько беспилотников, которые пытались атаковать нефтяные объекты в провинции Эш-Шаркия и Эр-Рияде», – говорится в заявлении военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили атаку трех запущенных со стороны Ирака беспилотников.

    В марте саудовские военные перехватили направлявшийся к крупному нефтяному месторождению Шайба дрон.

    Ранее обломки двух уничтоженных аппаратов спровоцировали небольшое возгорание на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco.

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    27 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Трампом Иран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон анонсировал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по ключевым вопросам международной повестки дня и иранской проблеме.

    Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон обозначил главную тему предстоящих переговоров с Трампом, передает ТАСС. Видеозапись выступления политика у трапа самолета распространила его канцелярия.

    «Я направляюсь в Вашингтон на встречу с Трампом. Это моя восьмая встреча с ним с момента его избрания президентом США на второй срок. Как показывает мой опыт премьер-министра, в эти сложные времена необходимо действовать с большой решимостью и большой мудростью. Мы обсудим все вопросы повестки дня, прежде всего Иран», – заявил глава правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия премьер-министра Израиля анонсировала его визит в Вашингтон 28 июля.

    Месяцем ранее президент США Дональд Трамп предостерег Биньямина Нетаньяху от эскалации конфликта с Тегераном.

    Сам израильский лидер назвал военную кампанию против Ирана спасением еврейского государства от немедленного уничтожения.

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    27 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп заявил об огромных запасах боеприпасов у США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты располагают значительными объемами вооружений даже после масштабных передач военной помощи украинской армии предыдущей администрацией, заявил американский лидер Дональд Трамп.

    «У нас много боеприпасов. Байден передал Украине очень много, поэтому сейчас мы восполняем эти запасы. Но Байден отдал Украине очень большое количество боеприпасов», – сообщил журналистам глава государства на борту самолета, передает РИА «Новости».

    Политик заверил, что американская армия имеет в распоряжении огромное количество снарядов среднего класса. По его мнению, текущие объемы превышают любые возможные потребности государства. При этом лидер страны добавил, что планирует и дальше наращивать военные резервы.

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о неспособности администрации Джо Байдена вовремя восстановить переданные Украине запасы боеприпасов.

    Весной текущего года Трамп отметил наличие у Соединенных Штатов практически неограниченных арсеналов оружия.

    До этого Джо Байден анонсировал отправку Киеву сотен тысяч артиллерийских снарядов.

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    27 июля 2026, 23:55 • Новости дня
    Китайский производитель микросхем обрушил акции производителей чипов из США

    Акции производителей чипов США обрушились из-за китайской CXMT

    Tекст: Катерина Туманова

    Производитель микросхем CXMT вырвался на первое место по рыночной капитализации в Китае, показав рост на 466% на дебютных торгах в Шанхае, что заставило американских производителей потесниться со значительными потерями в капитализации.

    После масштабного дебюта в Шанхае производителя чипов ChangXin Memory Technologies (CXMT) и сообщений о том, что поддерживаемая государством фирма начала массовое производство машин для иммерсионной глубокой ультрафиолетовой литографии (DUV) акции производителей из других стран, в том числе США, существенно просели, передает агентство Barrons.

    Акции компании CXMT взлетели на 466% в понедельник на Шанхайской бирже после крупнейшего в этом году IPO в Азии, что вывело производителя микросхем на первое место на китайском фондовом рынке по рыночной капитализации, передает Reuters.

    По данным Dealogic, этот однодневный скачок стал самым значительным среди 10 крупнейших IPO в мире в этом году по стоимости сделок. Он же стал самым большим среди новых размещений акций в Китае на сумму 5 млрд долларов и более, согласно данным Dealogic, начиная с 2006 года.

    «Акции ASML резко упали на этих новостях, и торги были на короткое время приостановлены, в то время как акции Applied Materials, Lam Research и KLA также упали. Это не устраняет пробел в стандартах безопасности, необходимый для передовых чипов, но это шаг в ослаблении американского и голландского контроля за экспортом», – отметил в Telegram-канале Clash Report.

    В условиях ужесточения ограничений со стороны США в глобальной гонке полупроводников, CXMT стала ключевым элементом стремления Пекина к созданию самодостаточной индустрии микросхем и сокращению разрыва в стратегических технологиях, таких как искусственный интеллект.

    Взрывной дебют сделал CXMT самой дорогой компанией, акции которой котируются на бирже в Китае, обогнав банковского гиганта Промышленно-коммерческий банк Китая, долгое время являвшегося лидером рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство КНР остановило сделки по закупке передовых американских микропроцессоров ради развития отечественных технологий. В Китае создали уникальный ИИ-чип с вычислениями вблизи памяти. В июне китайская вычислительная система LineShine возглавила   мировой рейтинг производительности суперкомпьютеров.

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    28 июля 2026, 02:10 • Новости дня
    На встречу с Зеленским пригласили всех сенаторов США

    Tекст: Катерина Туманова

    Все 100 сенаторов США приглашены на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая состоится во вторник в Вашингтоне. сообщает Reuters со ссылкой на помощников законодателей.

    «Один из помощников сказал, что cенат, как ожидается, начнет голосование по законопроекту о введении санкций против России, который активно продвигал Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) уже во время визита Зеленского», – передает Reuters.

    Законопроект находился на рассмотрении около года до внезапной смерти Грэма. Он призван сократить доходы от продажи российской энергоносителей.

    Законодатели снизили уровень таможенных пошлин до 100% с 500%, предусмотренных в предыдущей версии законопроекта. Однако этот законопроект вызвал в Конгрессе опасения.

    Напомним, CNN сообщил о встрече Трампа с Зеленским и Нетаньяху во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США и Владимир Зеленский запланировали  провести двусторонние переговоры в Вашингтоне.

    Самолет Зеленского по пути в США остановился на бывшей военной базе Британии.

    В Белом доме ранее высказались о необходимости завершить украинский конфликт.


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    27 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    Посол сообщил о праве Ирана ответить Украине за гибель моряка

    Посол Джалали: Иран оставляет за собой право ответить Украине за гибель моряка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран оставляет за собой право ответить Украине за гибель иранского моряка в Каспийском море, заявил посол республики в России Казем Джалали.

    «Глава нашего МИД подчеркнул, что Иран оставляет за собой право ответа», – приводит RT слова дипломата.

    Посол добавил, что решение о дальнейших шагах будет принято руководством Ирана. При этом власти будут исходить исключительно из интересов республики.

    Напомним, Министерство иностранных дел Ирана заявило о праве на самооборону после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море.

    В связи с этим инцидентом ведомство вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране.

    Представитель иранского министерства Эсмаил Багаи потребовал от западных союзников Киева разделить вину за это нападение.

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    28 июля 2026, 01:10 • Новости дня
    CNN сообщил о встрече Трампа с Зеленским и Нетаньяху во вторник

    Трамп примет в Белом доме Зеленского и Нетаньяху

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во вторник примет в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил CNN представитель Белого дома.

    По словам представителя Белого дома, Трамп встретится с Нетаньяху, чтобы обсудить войну в Иране, прогресс в переговорах с Ливаном и усилия по расширению Авраамских соглашений, передает CNN.

    Трамп признал, что он и Нетаньяху не пришли к полному согласию по Ирану, но заявил, что лидеры по-прежнему очень близки по взглядам.

    «У нас есть небольшие разногласия, но в целом наши позиции довольно близки», – сказал Трамп журналистам в понедельник.

    По словам информатора, во время встречи Трампа с Зеленским состоится обсуждение мирных усилий по разрешению конфликта с Россией.

    «Сейчас настало время положить конец войне», – добавил чиновник.

    Кроме того, и Нетаньяху, и Зеленский планируют присутствовать на похоронах покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) в Вашингтоне во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США и Владимир Зеленский  запланировали провести двусторонние переговоры в Вашингтоне. Самолет Зеленского по пути в США остановился на бывшей военной базе Британии. Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Трампом Иран.

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    27 июля 2026, 14:18 • Новости дня
    Вашингтон отложил военную операцию против Ирана из-за истощения запасов ракет

    WSJ: США отложили крупный удар по Ирану из-за нехватки ракет

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское руководство решило приостановить подготовку к масштабной атаке на Исламскую республику ради сохранения зенитных боеприпасов и поиска дипломатических путей урегулирования конфликта, пишет Wall Street Journal.

    Соединенные Штаты приостановили крупную военную кампанию на фоне опасений истощения запасов ракет-перехватчиков Patriot, передает РИА «Новости».

    «Операция была отложена, чтобы дать возможность дипломатии, а также чтобы официальные лица могли обсудить, как масштабный удар скажется на сокращающихся запасах ракет-перехватчиков для систем Patriot и других средств ПВО», – пишет The Wall Street Journal.

    Изначально американские военные планировали начать интенсивную серию атак продолжительностью до двух недель. Командующий Центральным командованием ВС США Брэд Купер разработал несколько вариантов действий, рассчитанных на период от 10 до 14 дней.

    Однако президент США отметил возможность дипломатического урегулирования и подтвердил контакты с Тегераном. Представители американской администрации добавили, что страны Персидского залива, включая Оман и Катар, пытаются возобновить переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер Дональд Трамп отменил масштабную операцию из-за угрозы нехватки ракет для комплексов Patriot.

    Американское военное командование продолжило подготовку планов расширения конфликта на Ближнем Востоке.

    Израильское руководство попыталось склонить Вашингтон к возобновлению полномасштабных боевых действий для уничтожения иранских ядерных объектов.

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    28 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    В Белом доме высказались о необходимости завершить украинский конфликт

    В Белом доме заявили о желании завершить украинский конфликт

    Tекст: Катерина Туманова

    В преддверии встречи американского президента Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, представитель администрации сообщил о царящих в Белом доме настроениях.

    «Сейчас настало время положить конец войне», – сказа чиновник CNN.

    По словам чиновника, во время встречи Трамп с Зеленским обсудят продолжающийся мирный процесс между Россией и Украиной.

    В понедельник Трамп опроверг утверждения Зеленского о том, что Россия якобы  предоставляет Ирану разведданные о военных базах США, заявив: «Я не думаю, что они это делают, и уж точно не на высоком уровне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США и Зеленский запланировали  двусторонние переговоры в Вашингтоне. Самолет Зеленского по пути в США  остановился на бывшей военной базе Британии. Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину.


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    27 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Трамп признал разногласия с Нетаньяху по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть некоторые расхождения во мнениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу Ирана.

    «У нас есть небольшие разногласия, но в целом мы довольно близки», – сказал он в беседе с журналистами, передает ТАСС. Соответствующее заявление американский лидер сделал на борту президентского самолета по пути в штат Мичиган.

    В июне Трамп предостерег Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном. Глава Белого дома предупредил израильского премьера о намерении урегулировать конфликт дипломатическим путем.

    Позже американский президент сообщил о согласии Тегерана на бессрочные ядерные инспекции.

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