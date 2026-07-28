Дипломаты США покинули заседание Совбеза ООН из-за выступления Франции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские дипломаты оставили свои места в Совете Безопасности на время доклада французской стороны, передает ТАСС. Демарш стал ответом на критические заявления Парижа. После завершения речи делегация вернулась за стол переговоров.

«Хотел бы отметить, что тут есть один член Совета, который изображает праведный гнев и пытается читать нотации остальным по любой теме», – пояснил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа. Он добавил, что именно поэтому американцы вышли из зала.

Конфликт разгорелся из-за публикации французского представительства в социальной сети X. Ранее Вашингтон и Москва не поддержали продление полномочий верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка на новые четыре года. Париж одобрил процедуру, после чего упрекнул американскую сторону в утрате статуса ориентира в правозащитной сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная Ассамблея ООН продлила полномочия Фолькера Тюрка вопреки позиции США.

Месяцем ранее омбудсмен Яна Лантратова доложила президенту об ответе верховного комиссара по ситуации в Старобельске.

Для расследования этого инцидента представители УВКПЧ ООН запросили у российской стороны дополнительную информацию об атаке украинских военных на местный колледж.