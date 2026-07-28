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    28 июля 2026, 06:20 • Новости дня

    Гидрометцентр спрогнозировал облачную погоду в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Днем в столице ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, а воздух прогреется до комфортных летних значений, сообщили в Гидрометцентре России.

    В дневные часы температура в городе составит от 25 до 27 градусов тепла, указали в Гидрометцентре, передает ТАСС.

    В Подмосковье столбики термометров покажут от 23 до 28 градусов. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозой. Южный ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

    При грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке около 743 миллиметров ртутного столба. В ночь на среду в столичном регионе похолодает до 12 градусов.

    На прошлой неделе метеорологи обещали в столице температуру воздуха до плюс 25 градусов и дождь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня синоптики спрогнозировали повышение температуры в столице до 28 градусов тепла.

    В середине прошлого месяца Гидрометцентр предупредил москвичей о небольших кратковременных дождях.

    27 июля 2026, 04:28 • Новости дня
    Выживший на Эльбрусе боснийский альпинист назвал причину трагедии

    Выживший на Эльбрусе альпинист Адилович: Главной причиной стал неверный прогноз

    Tекст: Катерина Туманова

    Трагедия во время восхождения на Эльбрус произошла из-за неверного прогноза погоды, а не из-за слабой подготовки команды, которая обладала достаточным опытом, заявил спасенный боснийский альпинист Харис Адилович.

    Группа была хорошо подготовлена, однако природные условия оказались значительно суровее ожидаемых, заявил Адилович. Трудности у группы начались с самого старта. Отсутствовал гид, а один из участников начал замерзать едва ли не на старте, поэтому первая связка решила вернуться, рассказал он «Известиям».

    «Вторая связка продолжила подъем, но примерно через 100–150 м мы тоже решили отказаться от восхождения. Когда мы закрепили перила на участке маршрута и поднялись выше, то увидели, что наверху ситуация еще хуже. Мы приняли решение возвращаться», – добавил альпинист.

    Все участники восхождения имели большой опыт и хорошо знали друг друга, уточнил Адилович. В Боснии и Герцеговине альпинисты тренируются почти каждые выходные благодаря близости гор, уточнил он.

    «Поэтому дело не в недостаточной подготовке. Я думаю, главной причиной стал неверный прогноз погоды», – подытожил спортсмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарегистрированная группа альпинистов на седловине Эльбруса не смогла самостоятельно спуститься и попросила о помощи спасателей. Иностранные туристы приехали из Боснии и Герцеговины. Спасатели обнаружили  тела погибших на высоте 5100 метров. Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели туристов на Эльбрусе.

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    25 июля 2026, 22:50 • Новости дня
    Непогода вызвала проблемы с энергоснабжением в Ростовской области
    Непогода вызвала проблемы с энергоснабжением в Ростовской области
    @ Официальный канал губернатора Ростовской области в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Гроза и ураганный ветер вызвали проблемы с энергоснабжением в 15 городах и районах, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Непогода вызвала крайне негативные последствия в ряде городов и районов Ростовской области», – заявил глава региона в «Максе».

    Штормовой ветер и сильная гроза нарушили работу систем жизнеобеспечения. Перебои со светом зафиксированы в 15 городах и районах: в Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске,  Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком, Мясниковском районах.

    Отсутствие электричества привело к остановке насосного оборудования. Из-за этого в Ростове, Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове, Азовском, Красносулинском и Каменском районах столкнулись с проблемами с водоснабжением.

    «Количество поваленных деревьев исчисляется сотнями», – говорится в сообщении.

    Аварийные бригады продолжают восстановительные работы в сложных метеоусловиях. В областном центре водоснабжение уже частично нормализовано. Власти контролируют ситуацию и настоятельно просят граждан не покидать свои дома без крайней необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года сильный ураган обесточил одиннадцать населенных пунктов Ростовской области.

    В июле 2026 года гроза оставила без света свыше 42 тыс. жителей Ленинградской области.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    26 июля 2026, 00:51 • Новости дня
    Непогода привела к отключению тяговой подстанции в Ростове-на-Дону
    Непогода привела к отключению тяговой подстанции в Ростове-на-Дону
    @ Официальный канал главы города Ростова-на-Дону в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за сильного ливня и шквального ветра отключилась тяговая подстанция в Ростове-на-Дону, что спровоцировало сбой в расписании железнодорожного транспорта, сообщила Северо-Кавказская железная дорога.

    «В связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганный ветер и сильный дождь) в Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движением поездов», – сообщает СКЖД в «Максе».

    Специалисты продолжают восстановительные работы и стараются максимально сократить время отставания от графика. По информации СКЖД, задержки затронули 27 пассажирских поездов.

    Глава города Александр Скрябин сообщил в «Максе», что энергетики зафиксировали отключения 18 высоковольтных линий в шести районах Ростова-на-Дону. Сейчас над устранением последствий работает 31 бригада ресурсоснабжающих организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ураганный ветер вызвал перебои с энергоснабжением в 15 муниципалитетах Ростовской области.

    Отсутствие электричества привело к остановке насосного оборудования. Из-за этого жители столкнулись с проблемами с водоснабжением.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    28 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили более 80 дронов на подлете к Москве с начала дня

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили более 81дрон ВСУ на подлете к Москве с начала дня, сообщил мэр города Сергей Собянин в Max-канале.

    «Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.37.

    До этого Собянин сообщил о том, что число уничтоженных на подлете к Москве дронов ВСУ превысило 70 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник аэропорты Домодедово и Внуково  перешли на работу с рейсами в ограниченном режиме, как и аэропорт Жуковский. К 6 утра аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе.


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    25 июля 2026, 16:39 • Новости дня
    Собянин: В сторону Москвы в течение недели летел 1401 беспилотник

    Tекст: Вера Басилая

    За последние семь дней системы в сторону Московского региона летел 1401 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    В течение недели в сторону Московского региона летел 1401 БПЛА, 143 беспилотника нейтрализованы силами ПВО на подлете к Москве, сообщил Собянин в Max.

    Период интенсивных атак зафиксирован с утра 18 по 25 июля. Военным удалось своевременно обнаружить и перехватить значительную часть аппаратов, не допустив их проникновения в воздушное пространство города.

    Накануне российские силы противовоздушной обороны ликвидировали массированную атаку более 250 дронов на столичный регион.

    В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске 200 беспилотников в сторону города.

    Несколькими днями ранее около 300 вражеских аппаратов направлялись в сторону Московского региона.

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    25 июля 2026, 09:17 • Новости дня
    Синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности в Московском регионе

    Гидрометцентр сообщил о желтом уровне опасности в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве и области объявлено предупреждение из-за надвигающихся гроз, которое будет действовать на протяжении всего дня до позднего вечера.

    Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за ожидающихся гроз, передает ТАСС. Предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях продлится до 21.00 мск.

    «В течение дня местами в Москве и области ожидается гроза, желтый погодный уровень», – сообщил представитель метеорологического ведомства. Синоптики также прогнозируют осадки при температуре воздуха до 23 градусов тепла.

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что к выходным ситуация может измениться. Ожидается стабилизация погоды благодаря приходу солнечного антициклона. Воздух в столице сможет прогреться до 24-29 градусов выше нуля, завершая так называемую макушку лета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о грозе в Московском регионе.

    Месяцем ранее синоптики продлевали действие желтого уровня погодной опасности из-за сильных ливней.

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    27 июля 2026, 23:26 • Новости дня
    Гидрометцентр опроверг данные об угрозе урагана в Москве во вторник

    Гидрометцентр опроверг данные об угрозе урагана в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Жителям Москвы не стоит опасаться разрушительного ветра во вторник, поскольку порывы ветра не превысят 17 метров в секунду, успокоил горожан начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Очередная волна непогоды обойдется без экстремальных явлений, уточнил он.

    «Ураган не появится в Московском регионе во вторник, так как для его возникновения нужны порывы ветра от 33 метров секунду и выше, а в Москве и области ожидается только до 17 метров в секунду во время непогоды», – пояснил специалист в беседе с  РИА «Новости».

    Голубев уточнил, что во второй половине дня в столице пройдут дожди. Жителям области при этом следует подготовиться к сильным ливням с грозами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики 25 июля предупредили о желтом уровне погодной опасности в Московском регионе. Синоптик Макарова спрогнозировала ежедневные дожди в столичном регионе. Метеоролог Терешонок спрогнозировал  аномально теплую вторую половину лета.


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    28 июля 2026, 05:12 • Новости дня
    Число уничтоженных на подлете к Москве дронов ВСУ превысило 70

    Число уничтоженных на подлете к Москве дронов ВСУ достигло 73

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 73 дрона ВСУ, сообщил мэр города Сергей Собянин в Max-канале.

    «Двадцать восемь БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.21.

    До этого Собянин сообщил о 12 и 11 уничтоженных дронах на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 20 дронов ВСУ утром во вторник. Аэропорты Домодедово и Внуково перешли на работу с рейсами в ограниченном режиме, как и аэропорт Жуковский.

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    27 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    Муниципальный режим ЧС ввели в Азовском районе Ростовской области

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне последствий непогоды в Ростовской области муниципальный режим ЧС ввели в Азовском регионе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Max-канале.

    «Муниципальный режим ЧС дополнительно введён в Азовском районе, сохраняется в Ростове, Волгодонском и Чертковском районах. В четырех муниципалитетах сохраняется режим повышенной готовности», – написал он.

    Слюсарь уточнил, что восстановительные работы в регионе больше суток ведутся в области электро- и водоснабжения.

    «Электроснабжение восстановлено в домах половины жителей области, которые столкнулись с отключением электроэнергии. Восстановлена работа более 70% повреждённых линий и подстанций», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ураганный ветер вызвал проблемы с энергоснабжением в 15 районах Ростовской области. Сильный ливень привел к отключению тяговой подстанции в самом городе. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за непогоды.


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    27 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Губернатор назвал число поврежденных ураганом домов в Ростовской области

    Губернатор сообщил о повреждении кровель 110 домов в Ростовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Ураганный ветер, обрушившийся на Ростовскую область в минувшую субботу, нанес серьезный ущерб инфраструктуре региона, повредив крыши более сотни многоквартирных домов.

    Последствия разгула стихии в Ростовской области оказались масштабными. Губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Max рассказал о ходе восстановительных работ и оценке причиненного ущерба.

    «Продолжается оценка ущерба от природной стихии. В муниципалитетах повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь – в Ростове», – написал Слюсарь.

    Сильный ураган прошел по территории области 25 июля. Шквалистый ветер повалил множество деревьев, сорвал кровли со зданий и привел к обрывам линий электропередачи.

    За медицинской помощью обратились более 50 жителей региона, 11 из которых, в том числе один ребенок, были госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ураганный ветер вызвал проблемы с энергоснабжением в 15 районах Ростовской области.

    Власти Ростова-на-Дону ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. В результате разгула стихии пострадали 13 жителей административного центра.

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    28 июля 2026, 04:35 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 20 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве ранним утром во вторник были уничтожены 22 дрона ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Добавив чуть позже о ликвидации еще десяти беспилотников.

    До этого аэропорты Домодедово и Внуково перешли на работу с рейсами в ограниченном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили днем в понедельник 182 дрона ВСУ над Россией. В ночь на понедельник над Россией уничтожили 276 дронов ВСУ.

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    27 июля 2026, 11:20 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили шесть дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В сторону российской столицы двигались шесть беспилотных летательных аппаратов, их уничтожили, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    Ранее утром на подлете к Москве уничтожили три дрона.

    За ночь над Россией перехватили и уничтожили 276 украинских беспилотников самолетного типа.

    25 июля Собянин сообщал, что за семь дней в сторону Московского региона летел 1401 беспилотник.

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    27 июля 2026, 03:05 • Новости дня
    Синоптик Макарова спрогнозировала ежедневные дожди в Московском регионе

    Синоптик Макарова сообщила о ежедневных дождях в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Умеренные осадки ожидаются на протяжении всей рабочей недели в столичном регионе, при этом наиболее интенсивные ливни пройдут в Москве ближе к середине недели, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «В прогнозах осадки небольшие и умеренной интенсивности. Умеренные – это когда за 12 часов можно насчитать до 14 мм, от 15мм уже по Москве осадки считаются сильными. И наиболее интенсивными они будут где-то в середине недели», – сказала она ТАСС.

    Макарова подчеркнула, что текущие расчеты являются предварительными, так как интенсивность выпадения осадков точно предсказывается лишь на три дня вперед.

    Согласно прогностическим картам, в столице не ожидается экстремальных погодных явлений, а более сильные ливни возможны лишь к востоку от региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Терешонок спрогнозировал аномально теплую вторую половину лета. Терапевт рассказал о способах пережить сильную жару в городе.



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    28 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Внуково перешли к ограниченному режиму работы

    Домодедово и Внуково работают с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации объявил в Max-канале о переходе аэропортов Домодедово и Внуково на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Этот режим работы временно активирован в аэропорту Домодедово. Статус рейса также можно уточнить с помощью онлайн-табло. 

    Чуть позже Росавиация ввела временные ограничения полетов в Домодедово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили днем в понедельник 182 дрона ВСУ над Россией. В ночь на понедельник над Россией уничтожили 276 дронов ВСУ.


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    27 июля 2026, 08:13 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили три дрона ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал Собянин в Max.

    25 июля Собянин заявил, что за семь дней системы в сторону Московского региона летел 1401 БПЛА.

    24 июля российские силы противовоздушной обороны ликвидировали более 250 дронов, направлявшихся в сторону столицы.

    За несколько дней до этого была зафиксирована атака около 300 дронов на регион.

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