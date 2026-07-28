Гидрометцентр спрогнозировал облачную погоду в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

В дневные часы температура в городе составит от 25 до 27 градусов тепла, указали в Гидрометцентре, передает ТАСС.

В Подмосковье столбики термометров покажут от 23 до 28 градусов. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозой. Южный ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

При грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке около 743 миллиметров ртутного столба. В ночь на среду в столичном регионе похолодает до 12 градусов.

На прошлой неделе метеорологи обещали в столице температуру воздуха до плюс 25 градусов и дождь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня синоптики спрогнозировали повышение температуры в столице до 28 градусов тепла.

В середине прошлого месяца Гидрометцентр предупредил москвичей о небольших кратковременных дождях.