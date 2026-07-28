Российские военные изобретатели создали роборуку для разминирования

Бойцы из 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады создали дистанционный аппарат «Рука», сказал собеседник ТАСС.
Комплекс РТК-300 размещен на гусеничной платформе и предназначен для обезвреживания опасных находок.
«Рука предназначена для разминирования неразорвавшихся снарядов, упавших птичек, в том числе, если есть магнитные датчики или датчики на движение», – рассказал он.
Главной особенностью нового манипулятора стала исключительная плавность движений.
Комплекс позволяет безопасно утилизировать различные предметы и неразорвавшиеся боеприпасы дистанционным способом. Устройство справляется со взрывными устройствами, оснащенными сложными системами срабатывания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский сапер обезвредил стокилограммовый самодельный боеприпас с украинского беспилотника.
Военнослужащие группировки «Центр» применили наземный робототехнический комплекс «Курьер» для очистки населенных пунктов в ДНР. Техники Вооруженных сил России разработали специальный противоминный трал для роботизированной платформы.