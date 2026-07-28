Корабли Северного флота начали учения в Баренцевом море

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцево море вышли разнородные силы Северного флота для проведения учения по поражению корабельных группировок противника», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

В состав корабельной ударной группы вошли ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко». Их выход в море обеспечили минно-тральные силы Кольской флотилии. Кроме того, на полуострове Рыбачий был развернут береговой ракетный комплекс «Бастион».

В течение нескольких дней военные моряки будут отрабатывать защиту береговой инфраструктуры и морских коммуникаций. Также планируется отработать противодействие современным робототехническим комплексам и взаимодействие кораблей с морской авиацией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня атомная подводная лодка «Архангельск» поразила морскую мишень крылатой ракетой «Оникс» в Баренцевом море.

Осенью 2024 года крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко» совместно отразили воздушный налет условного противника. В ходе тех же учений расчет берегового комплекса «Бастион» выполнил пуски противокорабельных ракет.