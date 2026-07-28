Глава баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Сандлер разбился на гидроцикле

Tекст: Алексей Дегтярёв

Во Владивостоке произошел трагический инцидент, в результате которого погиб президент и главный тренер баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер, пишет Ura.ru со ссылкой на Telegram-каналы.

Мужчина разбился в ночное время, управляя гидроциклом.

Сандлер на скорости влетел в дамбу на мысе Бурном, он погиб на месте.

Известно, что ранее спортивный функционер возглавлял ПБК «Сахалин». В 2016 году он был осужден за хищение бюджетных средств во время работы с клубом «Спартак-Приморье». Тогда суд приговорил его к двум годам лишения свободы, однако позже он вышел по условно-досрочному освобождению.

В прошлом году СМИ сообщали, что Эдуард Сандлер якобы избил футболиста Антона Мухина, тот написал на него заявление в полицию.

Футбольная национальная лига строго осудила насилие со стороны управляющего владивостокским клубом.

В том же году следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после столкновения гидроцикла с понтонным пирсом.