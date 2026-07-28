Свыше 130 человек пострадали при пожаре в метро Барселоны

Tекст: Алексей Дегтярёв

По меньшей мере 136 человек пострадали из-за пожара в поезде барселонского метро, передает ТАСС со ссылкой на испанскую службу.

«Пожарные совместно со стражами порядка эвакуировали пассажиров из поезда и обнаружили небольшой очаг возгорания, который был оперативно устранен. Сотрудники скорой медицинской помощи оказали помощь 136 людям», – говорится в сообщении.

39 человек были доставлены в больницы в состоянии легкой или средней тяжести.

Для ликвидации последствий инцидента движение на пострадавшей линии метрополитена было временно приостановлено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в испанской Каталонии один человек погиб при столкновении поезда с подпорной стеной.

В том же месяце число жертв крушения двух высокоскоростных поездов в Испании достигло 43 человек.

В июне на Замоскворецкой линии московского метро из-за сбоя приостановили движение составов.