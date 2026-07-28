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    28 июля 2026, 03:40 • Новости дня

    Ранее подававший сигнал бедствия Boeing замечен над Персидским заливом

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения, ранее подававший сигнал бедствия, снова появился в небе над Персидским заливом.

    «Самолет Boeing E-3B Sentry замечен в районе Персидского залива, где движется по круговой траектории на высоте около 8,5 км», – сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока ТАСС.

    Информатор уточнил, что это тот самый борт, который 23 июля, подал аварийный сигнал во время полета.

    Тогда борт благополучно приземлился на одной из местных военных баз, после чего несколько дней не поднимался в воздух. Причины возникновения нештатной ситуации диспетчеры не уточнили.

    Известно, что этот самолет эксплуатируется уже 46 лет и способен обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров.

    Кроме того, над нейтральными водами Персидского залива был замечен военно-транспортный самолет-заправщик США Boeing KC-135R Stratotanker. Он совершал круговые полеты вблизи границы воздушного пространства, контролируемого иранскими диспетчерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия над ОАЭ. В мае беспилотник-разведчик США подал сигнал бедствия над Ближним Востоком.

    26 июля 2026, 10:24 • Новости дня
    NYT: Дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран
    NYT: Дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран
    @ Mert Macit/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский лидер Дональд Трамп отменил масштабную операцию из-за опасений критического истощения запасов систем противовоздушной обороны на Ближнем Востоке и риска глобального конфликта, пишет NYT.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп свернул планы эскалации конфликта после предупреждений советников, передает РБК. Главным фактором стала угроза нехватки ракет для комплексов Patriot, необходимых для защиты американских баз в регионе. Расширение боевых действий могло оставить войска без надежного прикрытия.

    Накануне отмены атаки глава государства обсуждал нехватку вооружений с военным командованием. «Я рассматриваю возможность массированного удара, более мощного, чем когда-либо прежде, и близок к принятию решения», – заявлял Трамп до изменения планов. Дополнительно на позицию Вашингтона повлияли риски ухудшения отношений с союзниками и возможный удар по мировой экономике.

    Ранее американские военные на протяжении 13 дней ежедневно атаковали иранские объекты. Остановка операции совпала с прибытием делегации Омана для переговоров о безопасном судоходстве в Ормузском проливе. Американская администрация сочла дипломатический путь более разумной стратегией урегулирования кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное командование продолжает подготовку планов расширения операции против Ирана. Ранее Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня. Авиация США нанесла удары по иранским хранилищам ракет.

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    27 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о вовлеченности Ирана и КНДР в боевые действия, сославшись на поставки военных технологий для российской армии.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил уверенность в том, что Иран и КНДР якобы выступают сторонами конфликта на стороне России, передает «Газета.Ru». По его мнению, союзники Москвы якобы оказывают ей активную поддержку.

    «А что вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? <…> Они напали на нас? Я думаю, что да», – сказал Зеленский.

    Он также добавил, что Киеву необходимо действовать крайне осторожно, чтобы избежать открытия нового фронта. При этом политик призвал честно признать факт участия иранских и северокорейских сил в текущем противостоянии на Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский связал затруднения в мирных переговорах с конфликтом в Иране.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны Андрея Белоусова в намерении поддерживать защиту российского суверенитета.

    В прошлом году глава Северной Кореи назвал помощь Москве настоящим братским долгом.

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    26 июля 2026, 01:44 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране после атаки на иранское судно в Каспийском море, сообщает Press TV.

    Дипломат вызван «в связи с военным нападением Украины на иранское торговое судно в Каспийском море», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл удары Киева по танкерам в Каспийском море проявлением террористической деятельности и угрозой международным поставкам.

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    25 июля 2026, 22:30 • Новости дня
    Иран заявил о праве на оборону после атаки Украины на судно в Каспийском море

    МИД Ирана заявил о праве на оборону после украинской атаки в Каспийском море

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана готовы к защите собственных интересов и самообороне, заявил МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

    «Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны», – заявил МИД.

    МИД Ирана также указал, что ответственность за последствия, которые могут вызвать подобные авантюры Украины, ляжет на Киев. Ведомство подчеркнуло, что в зоне ответственности окажутся и те государства, которые оказывают поддержку украинским властям, передают РИА «Новости».

    В субботу МИД Ирана сообщил, что Украина атаковала иранское торговое судно, один моряк погиб, еще один пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каспийский трубопроводный консорциум временно остановил прокачку нефти из-за террористических атак украинских беспилотников.

    Министерство иностранных дел Казахстана решительно осудило удары по гражданским нефтеналивным судам в Черном море.

    По данным СМИ, США потребовали от Киева прекратить атаки в Черном море.

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    27 июля 2026, 07:43 • Новости дня
    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке

    NYT: Трамп имеет три сценария по Ближнему Востоку

    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп имеет три сценария развития ситуации на Ближнем Востоке, но ни один из них не способен улучшить обстановку, пишет NYT.

    «У Трампа есть три основных варианта: военная эскалация, экономические репрессии или объявление победы и уход из региона. Каждый из них обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, его зятем Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Уиткоффом», – пишет New York Times (NYT).

    Газета подчеркивает, что каждый из вариантов кажется неприемлемым по разным причинам.

    В пятницу, 24 июля, после того как всю неделю Трамп убеждал общественность в готовности вернуться к масштабным боевым действиям в Иране, он отступил.

    По словам нескольких чиновников, помощники Трампа выражали сомнение в том, что массированная бомбардировка, которая привела к отключению электроэнергии и атаке на ракетный потенциал Ирана, приведет к возвращению Тегерана к содержательным переговорам.

    До Трампа попытались донести, что атаки такого масштаба могут привести к огромным жертвам среди мирного населения и массовому голоду среди тех самых иранцев, которых он когда-то обещал защитить от собственного правительства.

    Когда в пятницу в Овальном кабинете его спросили, не колеблется ли он, взрывая электростанции и мосты, поскольку это может быть расценено как военное преступление, он ответил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    «Выход из ситуации имеет свою цену. Если Трамп оставит Иран с его ядерным топливом, близким к боеспособному, погребенным под обломками, и с Ормузским проливом под фактическим контролем Ирана, он не сможет решить проблему, которая спровоцировала его атаки, и создаст огромную новую проблему для энергетических рынков», – резюмирует NYT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран. Командование США предложило прекратить удары в районе Ормузского пролива. Массовое применение Ираном ударных дронов истощило  запасы американских ракет-перехватчиков.

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    25 июля 2026, 20:20 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении 11 американских самолетов

    Иранские военные отчитались о ликвидации 11 самолетов США на базах

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана с 17 июля ликвидировали на земле 11 единиц американской воздушной техники, включая истребители и самолеты-заправщики.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохабби поделился данными о потерях американской авиации, передает ТАСС.

    «С 17 июля Вооруженные силы Ирана уничтожили 11 американских истребителей и самолетов, находившихся на земле и базировавшихся на американских военных базах в регионе», – заявил он.

    По словам представителя элитных частей иранских вооруженных сил, в числе ликвидированной техники оказались один истребитель F-15, самолет дальней разведки P-8 Poseidon, а также военно-транспортный C17. Кроме того, были уничтожены восемь самолетов-заправщиков.

    Мохабби также уточнил, что в ходе проведенных атак иранским военным удалось поразить 17 разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 июля Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении американских самолетов-заправщиков на военной базе в Иордании.

    Спустя несколько дней элитные подразделения иранских вооруженных сил ликвидировали боевой истребитель F-15.

    В ходе последующей атаки на иорданские базы военные уничтожили восемь американских беспилотников MQ-9.

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    26 июля 2026, 06:16 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении более 200 военных США с момента окончания перемирия

    Представитель КСИР Мохеби: В ходе операции «Наср-2» убиты более 200 военных США

    Tекст: Антон Антонов

    С момента возобновления боевых действий иранская сторона уничтожила более 200 американских военных, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    Мохеби подчеркнул, что «число погибших американских военных в ходе операции «Наср-2» превышает 200 человек», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «Число раненых значительно выше», – добавил он. По его словам, операция продолжается и направлена на объекты, связанные с присутствием США в регионе.

    Представитель КСИР уточнил, что Иран поразил восемь центров дислокации американских войск. Кроме того, по его данным, были уничтожены 20 различных пакгаузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Белый дом объявил о прекращении режима прекращения огня между США и Ираном.

    CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла заявляла, что почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате серии иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле.

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    26 июля 2026, 01:52 • Новости дня
    Военные США высадились на танкер в Аравийском море

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках действующей морской блокады Ирана военнослужащие Соединенных Штатов провели проверку коммерческого судна, высадившись на танкер в Аравийском море, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Морская блокада Ирана со стороны США остается в полной силе. По состоянию на 25 июля CENTCOM перенаправило 12 коммерческих судов, пытавшихся прорвать блокаду, вывело из строя два неподчинившихся и взяло на абордаж два для обеспечения полного соблюдения [блокады]», – заявило CENTCOM в X.

    Американские подразделения совершили проверочную высадку на борт танкера Charminar в Аравийском море. Судно шло под флагом Коморских Островов. После досмотра кораблю разрешили продолжить свой маршрут.

    Днем ранее в Оманском заливе военные обездвижили танкер Lavine под флагом Мозамбика. Заявлено, что экипаж несколько раз пытался нарушить блокаду и игнорировал предупреждения. В результате судно прекратило движение в сторону Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля американские военнослужащие высадились на борт танкера Wen Yao в Оманском заливе.

    Незадолго до этого военные США принудительно изменили маршрут двух коммерческих судов.

    Месяцем ранее Центральное командование американских вооруженных сил отчиталось о перенаправлении 141 торгового корабля.

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    26 июля 2026, 02:11 • Новости дня
    Axios сообщил о прогрессе в переговорах Ирана и Омана по Ормузскому проливу

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе приблизились к возможному соглашению, пишет портал Axios.

    В пятницу оманская дипломатическая делегация прибыла в Тегеран.

    «Два региональных источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили, что в переговорах достигнут прогресс и соглашение между Оманом и Ираном может быть достигнуто в течение выходных», – сообщает Axios.

    В случае достижения договоренности Вашингтон должен будет решить, признавать ли подобную сделку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством в Ормузском проливе.

    Иранское агентство IRNA сообщило о намерении Тегерана совместно с Оманом решать вопросы контроля над Ормузским проливом без участия США.

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    26 июля 2026, 01:00 • Новости дня
    Кувейт опроверг удары по Ирану

    Посол в США ас-Сабах: Кувейт не наносил удары по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления о причастности Кувейта к атакам на Иран не соответствуют действительности, сообщил посол Кувейта в Соединенных Штатах Аз-Зейн ас-Сабах.

    Ранее Wall Street Journal опубликовала материал со ссылкой на анонимные источники. В статье заявлялось, что кувейтские и бахрейнские вооруженные силы якобы тайно атаковали иранские объекты в июле.

    Ас-Сабах назвала подобную информацию совершенно ложной, передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

    «Кувейт не участвовал ни в каких военных операциях против Ирана и не позволял использовать свою территорию, воздушное пространство или территориальные воды для наступательных действий», – подчеркнула посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники атаковали три американские военные базы на кувейтской территории.

    Вооруженные силы Ирана поразили склады с боеприпасами армии США в Кэмп-Доха.

    Элитные подразделения Ирана нанесли серию ракетных ударов по военной инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне.

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    25 июля 2026, 13:41 • Новости дня
    Британские ВМС сообщили об инциденте с танкером в Оманском заливе

    В Оманском заливе зафиксировали инцидент с танкером

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об инциденте с участием танкера и вооруженных сил неизвестной страны в Оманском заливе.

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) зафиксировал происшествие с участием коммерческого судна и вооруженных сил неизвестной страны в водах Оманского залива, передает ТАСС.

    «UKMTO получил сообщение об инциденте с участием танкера и вооруженных сил в Оманском заливе», – говорится в официальном документе организации.

    Британское ведомство настоятельно рекомендовало экипажам всех судов, находящихся вблизи места происшествия, проявлять повышенную бдительность. Моряков призвали незамедлительно сообщать о любой подозрительной активности в данном морском районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее торговое судно столкнулось с вооруженными силами у побережья Омана.

    В начале июля катарский нефтяной танкер загорелся после попадания неизвестного снаряда в этом же регионе.

    В июне другое коммерческое судно получило повреждения левого борта в нескольких километрах от оманского берега.

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    25 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Греческий Patriot перехватил две йеменские ракеты в Саудовской Аравии

    Греческий Patriot перехватил две баллистические ракеты в Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Зенитный комплекс Patriot греческих сил уничтожил две баллистические ракеты, выпущенные с территории Йемена по нефтеперерабатывающему объекту.

    Ракетный комплекс Patriot греческого военного контингента перехватил две баллистические ракеты в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Атака была направлена против нефтеперерабатывающего объекта в районе города Янбу.

    «В субботу, 25 июля, в 7.15 батарея зенитных управляемых ракет Patriot Греческих сил в Саудовской Аравии со стопроцентной эффективностью успешно отразила атаку, осуществленную с территории Йемена», – говорится в заявлении генерального штаба обороны Греции.

    Военные действовали в рамках международной инициативы по поддержке ПВО королевства.

    Ранее правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» обещало ответить на авиаудары Саудовской Аравии. Целью ударов была подконтрольная хуситам провинция Ходейда на побережье Красного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красном море атаке подвергся танкер с саудовскими нефтепродуктами.

    Президент США пригрозил йеменским хуситам решительными ответными мерами.

    Весной силы противовоздушной обороны королевства перехватили семь баллистических ракет.

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    25 июля 2026, 17:39 • Новости дня
    Армия Йемена нанесла авиаудары по позициям хуситов

    Правительственные войска Йемена атаковали объекты движения «Ансар Алла»

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы международно признанного правительства Йемена подвергли массированной бомбардировке военные объекты и подкрепления шиитских повстанцев в нескольких северных провинциях.

    Военнослужащие ударили по расположениям противника, передает РИА «Новости».

    «Авиаудары были нанесены по военным позициям и подкреплениям группировки «Ансар Алла» в районах Аль-Джуба, Ас-Сафра и Маджзар в провинциях Саада и Мариб на севере Йемена», – сообщил источник в йеменских военных кругах.

    Государственный проправительственный телеканал также подтвердил информацию об атаках на базы хуситов в провинциях Мариб и Эль-Джауф. Обострение конфликта произошло на фоне недавних заявлений повстанцев об ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии. Эти действия стали ответом на атаки саудовской авиации на провинцию Ходейда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля мятежники-хуситы атаковали позиции правительственных войск Йемена в провинции Ходейда.

    Позже представители шиитского движения нанесли ракетный удар по международному аэропорту Абха в Саудовской Аравии.

    Лидер повстанцев Абдель Малек аль-Хуси пригрозил соседнему королевству масштабными атаками на жизненно важные нефтяные объекты.

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    27 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников на нефтяные объекты

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии успешно уничтожили несколько летательных аппаратов, направлявшихся к стратегически важным предприятиям в двух провинциях.

    Официальный представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики сообщил об успешном отражении воздушной атаки, передает ТАСС. По его словам, беспилотные летательные аппараты были запущены с территории Ирака.

    «В течение последних часов ПВО перехватила и уничтожила несколько беспилотников, которые пытались атаковать нефтяные объекты в провинции Эш-Шаркия и Эр-Рияде», – говорится в заявлении военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили атаку трех запущенных со стороны Ирака беспилотников.

    В марте саудовские военные перехватили направлявшийся к крупному нефтяному месторождению Шайба дрон.

    Ранее обломки двух уничтоженных аппаратов спровоцировали небольшое возгорание на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco.

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    27 июля 2026, 08:15 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали на фоне заявлений Трампа

    Нефть подешевела на 5% из-за отсрочки военной кампании США против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость барреля снизилась примерно на 5% после решения Вашингтона отложить удары по Ирану ради сохранения запасов ракет ПВО.

    Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 4,47%, достигнув 87,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы на WTI также продемонстрировали снижение на 5,05%, опустившись до 84,8 доллара.

    Падение котировок началось еще на выходных. По итогам воскресных торгов марка Brent потеряла 4,55%, оказавшись ниже 86 долларов впервые с 17 июля. Нефть WTI подешевела на 0,62%, преодолев отметку в 84 доллара впервые с 21 июля.

    Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа выразила обеспокоенность быстрыми темпами расходования американского вооружения. В связи с этим президент США решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.

    «В целом, похоже, что за выходные ситуация на Ближнем Востоке сдвинулась в позитивном направлении, что подкрепляет мнение о том, будто цена на нефть выше 100 долларов за баррель побуждает обе стороны к деэскалации», – заявила главный экономист группы NAB Салли Олд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США объявил о снятии морской блокады с Ирана. Однако в начале июля американский лидер заявил об окончании перемирия. Вскоре после этого военные США нанесли новые удары по иранским целям.

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