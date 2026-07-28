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    Турция готовится угрожать России с Северо-Запада
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    28 июля 2026, 03:25 • Новости дня

    Путин в беседе с Пашиняном отметил важность референдума по ЕАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и инициировавшего их премьера Армении Никола Пашиняна стороны оценили перспективы референдума для определения дальнейшего вектора интеграции республики.

    «Была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс», – сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

    Политики детально обсудили политическую ситуацию и внешнеполитический курс Еревана.

    Напомним, в конце мая лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер выразил озабоченность курсом Еревана на интеграцию с Евросоюзом. Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров. Армянские фермеры перекрыли международную автодорогу из-за проблем со сбытом урожая.

    27 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    ВС России поразили украинские портовые объекты

    ВС России поразили украинские портовые объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве

    ВС России поразили украинские портовые объекты
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника, сообщило Минобороны.

    Под прицел попали порты Одессы, Черноморска и Николаева, где находились важные ресурсы для снабжения украинской армии, сообщается в канале ведомства в Max.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    Представители ведомства уточнили, что атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия и беспилотников. В результате были уничтожены перевалочные комплексы и резервуары с горюче-смазочными материалами в Одессе и Черноморске. Кроме того, в Николаеве удалось поразить сухогруз, доставивший партию военного назначения.

    Ранее в порту Николаева российские военные поразили сухогруз с военными грузами. До этого в порту Одессы армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Кроме того, в Одесском морском торговом порту ударные дроны атаковали два сухогруза с военным снаряжением.

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    27 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин отметил роль «Единой России» в законодательной работе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва президент Владимир Путин отметил значительный вклад партии «Единая Россия» в законотворческую деятельность.

    Российский лидер заявил, что народные избранники продемонстрировали преданность стране и твердость при разработке сложных инициатив, сообщается на сайте «Единой России».

    «Единая Россия – партия парламентского большинства, на который лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный, консолидирующий характер», – подчеркнул президент.

    Он также обратил внимание на высокую сплоченность различных политических сил. По словам главы государства, из почти трех тысяч утвержденных за эти годы документов две трети были поддержаны всеми фракциями.

    Ранее Путин высоко оценил профессионализм парламентариев восьмого созыва.

    Глава государства назвал период их депутатства крайне ответственным временем для страны.

    Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев сообщил о принятии 975 партийных законов.

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    27 июля 2026, 10:16 • Новости дня
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На месте «родовой усадьбы» сатирика Михаила Задорнова в Юрмале новые владельцы построили современный двухэтажный коттедж стоимостью около 3 млн евро, чтобы избежать ассоциаций с прежним хозяином.

    Бывшую родовую усадьбу писателя Михаила Задорнова в Юрмале полностью уничтожили, передает Shot.

    Артист приобрел недвижимость в 1990 году, часто принимая там журналистов и именитых гостей. На участке площадью 2,8 тыс. кв. метров располагался дом из десяти комнат, включающий три спальни, две ванные и камин.

    После кончины владельца в 2017 году имущество перешло его первой супруге Велте Задорновой. Женщина постоянно проживает в Москве, поэтому содержать зарубежный актив оказалось затруднительно. Весной 2020 года объект сдали в аренду, а затем реализовали на рынке недвижимости.

    Новые собственники обратились в местную администрацию за разрешением на ликвидацию постройки. Поскольку территория относится к градостроительным памятникам государственного значения, инициативу согласовывали с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Ведомство одобрило снос, и теперь участок занимает современный особняк стоимостью около 3 млн евро.

    Сейм Латвии конфисковал у правительства Москвы здание культурно-экономического представительства в Риге.

    Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина из-за санкций Европейского союза рискует лишиться двух квартир в Юрмале.

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    27 июля 2026, 11:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Путина о неизбежной утрате Украиной западных земель

    Политолог Корнилов: Путин предупредил Украину о неизбежной утрате западных земель

    Эксперт объяснил слова Путина о неизбежной утрате Украиной западных земель
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Если Киев продолжит придерживаться нынешней политики, Украина окажется разодранной на части. В этой связи заявление Владимира Путина о том, что республика рано или поздно утратит западные земли – предупреждение украинскому руководству, что ждет страну в случае, если оно не свернет с пагубного пути вражды с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «Владимир Путин еще пять лет назад в статье «Об историческом единстве русских и украинцев» привел довольно подробный обзор истории Украины. В материале отмечалось, что республика была сформирована при СССР и могла развиваться только внутри общероссийской системы. Как только она оказывается оторванной от России, то моментально становится жертвой различных хищнических государств, которые только спят и видят, чтобы что-то у нее оттяпать», – напомнил политолог Владимир Корнилов.

    Как полагает эксперт, заявление российского лидера о том, что Украина рано или поздно утратит западные земли, – продолжение анализа возможных сценариев дальнейшего развития событий. «Путин в который раз предупреждает украинское руководство, что ждет страну в случае, если оно не свернет с пагубного пути вражды с Москвой и создания государства «анти-Россия», – считает собеседник.

    По его мнению, если Киев продолжит придерживаться нынешней политики – вне зависимости от того, что будет или не будет делать РФ – Украина окажется разодранной на части. «Причем сначала внутри страны начнется раздрай, разброс и шатание – те самые руины, как в украинских исторических учебниках описан период истории Малороссии. Затем земли просто разберут», – рассуждает Корнилов.

    «Желающих вернуть территории, которые различные государства считают историческими, довольно много. Среди них в частности Польша. Неслучайно польские политики все чаще называют западную часть Украины «Восточной Малопольшей». Территориальные претензии есть также у Румынии и Венгрии», – напомнил политолог.

    Ранее Владимир Путин выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли. С таким заявлением президент выступил на встрече с военнослужащими ВМФ России в Петербурге. Глава государства назвал западную часть Украины «подарком» Иосифа Сталина послевоенной Украине.

    «Это же Сталин Украине подарил эти земли. Но подарил в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня, – цитирует Путина сайт Кремля. – Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места».

    Президент подчеркнул, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев, по его словам, объявил Москву врагом. «Они же приняли официальное решение, что русские на Украине – это нетитульная нация. Здрасьте, приехали. А что это тогда? Ну бог с ними», – добавил российский лидер.

    Отметим, ранее в канцелярии президента Польши западные области Украины назвали «Малопольшей» – историческим термином, использовавшимся в период между двумя Мировыми войнами, когда эти территории входили в состав польского государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что исторические амбиции Варшавы создают реальную опасность распада Украины.

    Кроме того, осенью прошлого года итальянское издание L'Antidiplomatico опубликовало информацию, полученную от хакерской группировки KillNet, согласно которой так называемая коалиция желающих собирается фактически поделить территорию Украины на зоны военной оккупации под видом «развертывания миротворческих сил в рамках гарантий безопасности».

    Хакеры вскрыли, в частности, базу данных канцелярии французских вооруженных сил. Судя по картам, в проекте планируют участвовать Франция, Британия, Польша и Румыния. Париж нацелен на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области. Лондон хочет контролировать логистические узлы. Бухарест и Варшава намерены занять западные приграничные территории.

    В 2023 году румынский сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с Киевом и аннексию исторических территорий, которые ранее принадлежали Румынии, сообщает РИА «Новости». Речь в документе шла о Северной Буковине (во многом совпадает с нынешней Черновицкой областью), одесских городах Болград и Измаил, а также исторической территории Марамуреш, частично относящейся к украинскому Закарпатью.

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    27 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны до более чем 2 млн 400 тыс. единиц.

    «Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих», – говорится в документе, размещенном на сайте правовых актов.

    Общая численность российской армии выросла на 27 тыс. человек. Из этого числа 25 тыс. составляют военнослужащие. Изменения вступят в силу с 1 августа текущего года.

    В июне глава государства увеличил штатную численность военнослужащих на 7360 человек. Численность российской группировки в зоне спецоперации превышает 700 тыс. бойцов.

    Ранее президент объяснил расширение армии созданием новых военных округов.

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    27 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров
    Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой урегулировать сложности, возникшие при поставках армянской продукции на рынок России.

    Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России поднял вопрос торговых барьеров, передает РИА «Новости». Армянский лидер призвал найти выход из сложившейся ситуации с поставками отечественных товаров.

    «Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем», – сообщает агентство.

    Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана.

    Ранее в Россельхознадзоре заявили, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России.

    Россельхознадзор временно приостановил поставки молочной продукции с армянских предприятий на российский рынок.

    Несколькими днями ранее армянские фермеры перекрыли международную автодорогу из-за проблем со сбытом урожая. В начале июня премьер-министр республики Никол Пашинян назвал отмену экспортных ограничений оптимальным шагом.

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    27 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Россельхознадзор уничтожил крупную партию роз из Армении
    Россельхознадзор уничтожил крупную партию роз из Армении
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Контрабандисты пытались незаконно провезти в Москву почти 40 тыс. свежих цветов из Армении, замаскировав их под партию безалкогольной продукции, сообщил Россельхознадзор.

    В Смоленской области уничтожена крупная партия свежесрезанных роз происхождением из Армении. Данная мера была применена в связи с грубыми нарушениями правил ввоза подкарантинной продукции в Россию. В сопроводительных документах груз был заявлен как безалкогольные тонизирующие напитки, следует из сообщения Россельхознадзора.

    Инспекторы совместно со смоленскими таможенниками задержали 39,2 тыс. цветов. В ходе досмотра грузового отсека специалисты обнаружили растения без необходимых документов. В ведомстве отметили, что на сохранившихся фрагментах этикеток указывалось армянское происхождение товара.

    Месяцем ранее профильное ведомство ввело ограничения на ввоз любой подкарантинной продукции из Армении. Запрет также распространяется на транзит таких грузов через российскую территорию в государства ЕАЭС.

    В июне Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении. В мае Россельхознадзор ограничил поставки цветочной продукции из Армении.

    Несколькими днями ранее российское ведомство приостановило импорт молочных товаров с армянских предприятий.

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    27 июля 2026, 15:24 • Новости дня
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расширение географии боевых действий украинского конфликта несет чрезвычайную опасность и ведет к очередному витку напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В Кремле обратили внимание на инцидент с атакой Киева на иранское судно, повлекший гибель моряка, передает ТАСС. Песков прокомментировал ситуацию, подчеркнув серьезность происходящего.

    «Ну конечно, нельзя не видеть. Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженности – надо бороться с киевским режимом», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов об опасности расширения географии конфликта.

    Напомним, украинские военные атаковали иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи потребовал от западных стран разделить вину за это нападение.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта вокруг Ирана к сдержанности.

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    27 июля 2026, 14:46 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия сделает все для победы в СВО
    Путин заявил, что Россия сделает все для победы в СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия сможет добиться своих целей в специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва.

    «За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также президент отмечал, что весь российский народ поддерживает участников СВО.

    «Мы сделаем все для победы России», – заявил президент России Владимир Путин.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российские войска активно продвигаются на всех участках линии соприкосновения в рамках СВО.

    В конце июня Песков говорил, что динамика на фронте придает уверенности в достижении целей СВО.

    До этого в июле представитель Кремля объяснял продолжение спецоперации отказом Киева от мирных переговоров.

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    27 июля 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин ответил на призыв действовать «смелее» по Украине

    Путин: Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин заявил о намерении России аккуратно и настойчиво добиваться своих целей на поле боя.

    Встреча президента с депутатами состоялась в понедельник по итогам заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, сообщила пресс-служба Кремля.

    Путин назвал главный «плюс от сегодняшней политики», который заключается в устойчивости российской экономической и финансовой системы.

    «Вот это самое главное – устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов», – подчеркнул российский лидер в ходе встречи с парламентариями. – «В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: «Мы победим. Но смелее надо. Очень хочется». Но возникает вопрос: «Еще смелее?» И здесь так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе встречи с депутатами глава государства подчеркнул абсолютную сплоченность граждан.

    Месяцем ранее российский лидер выразил уверенность в успешном выполнении задач в зоне боевых действий.

    В конце мая президент пояснил свои слова о скором завершении спецоперации анализом ситуации на фронте.

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    27 июля 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин запретил иностранцам владеть землей в Сириусе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть землей в Сириусе.

    Согласно документу, федеральная территория теперь включена в перечень приграничных зон, «на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками», передает ТАСС.

    Новые правила распространяются как на физических, так и на юридических лиц из других стран.

    В мае президент России ограничил безвозмездную передачу федеральных земель регионам.

    В конце прошлого года глава государства утвердил особый порядок возврата участков в приграничье.

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    27 июля 2026, 14:40 • Новости дня
    Путин заявил о террористических методах Запада против народа России
    Путин заявил о террористических методах Запада против народа России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы заявил, что западные страны делают ставку на террористические методы борьбы с народом России в отсутствие успехов на поле боя.

    Владимир Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что противники страны не могут добиться успехов в прямом противостоянии.

    «Более того, не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы в проведении борьбы с нашим народом, но народ России никому и никогда не сломить», – сказал президент.

    В начале июля Путин предупредил о возможных диверсионно-террористических действиях украинской армии.

    В конце июня Путин назвал отступление противника главной причиной перехода Киева к атакам на инфраструктуру.

    Также президент Путин отметил неспособность украинских войск сдержать натиск Вооруженных сил России.

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    27 июля 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин и Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана
    Путин и Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Planet Pix/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил Кремль.

    Инициатором беседы стал Ереван, сообщается на сайте Кремля. Стороны обсудили дальнейшие шаги республики на международной арене.

    Глава российского государства подтвердил приверженность совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Этот документ был принят на саммите Евразэс в Астане 29 мая 2026 года и касается действий армянского руководства по сближению с Европейским союзом.

    Особое внимание в ходе беседы уделялось необходимости проведения в республике общенационального референдума в максимально сжатые сроки. Гражданам предстоит сделать выбор между вступлением в ЕС и продолжением участия в Евразэс.

    В конце мая лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с Николом Пашиняном.

    На встрече с журналистами российский лидер выразил озабоченность курсом Еревана на интеграцию с Евросоюзом.

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    27 июля 2026, 06:44 • Новости дня
    Кузнецова назвала День памяти детей Донбасса приговором пособникам Киева

    Кузнецова: День памяти детей Донбасса стал приговором спонсорам Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Более 500 детей погибло от агрессии Киева с 2014 года, более 2 тыс. пострадало, и День памяти детей – жертв войны в Донбассе становится приговором для тех, кто поддерживает эту военную машину, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

    «Это дата, которая выносит приговор для той международной коалиции, которая покупает снаряды или производит снаряды, которые убивают детей. Эта дата, несомненно, приговор для тех политических сил, которые развязали войну в Донбассе, для тех, кто производит оружие, финансирует войну на Украине и кто питает террористический киевский режим», – сказала она ТАСС.

    Кузнецова подчеркнула, что эта скорбная дата имеет огромное значение для всего мира. Ни у кого не осталось сомнений в террористической природе киевского режима, который наносит удары по мирным жителям и гражданским объектам, считает она.

    «Есть цифры статистики. Это более 500 погибших детей. Почему говорю более? Потому что обстрелы продолжаются. И жертвами киевского режима становятся дети не только Донбасса, но и приграничных территорий. Всего, по общим подсчетам, пострадало более 2 тыс. детей», – добавила.

    Вице-спикер отметила, что в ходе поездок в Донбасс собирается доказательная база для наказания виновных.

    Памятная дата отмечается ежегодно 27 июля. Она была установлена в 2022 году указом главы ДНР в память о 22 погибших при массированном ударе ВСУ по Горловке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад в  Донбассе и Новороссии почтили память детей-жертв войны. Кузнецова в апреле призвала создать День памяти жертв неонацистских преступлений. В Запорожской области в июле 2026 года объявили траур после смертельного удара ВСУ по Кирилловке.


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    27 июля 2026, 14:15 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России дать решительный отпор враждебным шагам
    Путин заявил о готовности России дать решительный отпор враждебным шагам
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил о готовности властей и общества дать отпор любым антироссийским шагам.

    Глава государства провел встречу с депутатами после завершения работы Госдумы восьмого созыва, передает РИА «Новости».

    «Наша политическая система, институты власти формируются на суверенных началах, в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. И мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам», – подчеркнул российский лидер.

    Кроме того, Владимир Путин выразил благодарность парламентариям за эффективную совместную работу. Он отметил их вклад в укрепление государственного суверенитета и защиту национальных интересов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал награждение отличившихся депутатов Государственной думы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заключительном заседании восьмого созыва подчеркнул важность защиты суверенитета страны.

    Месяцем ранее Владимир Путин заверил выпускников военных вузов в готовности России адекватно отвечать на любые угрозы.

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