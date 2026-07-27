Дебют CXMT на бирже обрушил акции производителей чипов из США

Акции производителей чипов США обрушились из-за китайской CXMT

Tекст: Катерина Туманова

После масштабного дебюта в Шанхае производителя чипов ChangXin Memory Technologies (CXMT) и сообщений о том, что поддерживаемая государством фирма начала массовое производство машин для иммерсионной глубокой ультрафиолетовой литографии (DUV) акции производителей из других стран, в том числе США, существенно просели, передает агентство Barrons.

Акции компании CXMT взлетели на 466% в понедельник на Шанхайской бирже после крупнейшего в этом году IPO в Азии, что вывело производителя микросхем на первое место на китайском фондовом рынке по рыночной капитализации, передает Reuters.

По данным Dealogic, этот однодневный скачок стал самым значительным среди 10 крупнейших IPO в мире в этом году по стоимости сделок. Он же стал самым большим среди новых размещений акций в Китае на сумму 5 млрд долларов и более, согласно данным Dealogic, начиная с 2006 года.

«Акции ASML резко упали на этих новостях, и торги были на короткое время приостановлены, в то время как акции Applied Materials, Lam Research и KLA также упали. Это не устраняет пробел в стандартах безопасности, необходимый для передовых чипов, но это шаг в ослаблении американского и голландского контроля за экспортом», – отметил в Telegram-канале Clash Report.

В условиях ужесточения ограничений со стороны США в глобальной гонке полупроводников, CXMT стала ключевым элементом стремления Пекина к созданию самодостаточной индустрии микросхем и сокращению разрыва в стратегических технологиях, таких как искусственный интеллект.

Взрывной дебют сделал CXMT самой дорогой компанией, акции которой котируются на бирже в Китае, обогнав банковского гиганта Промышленно-коммерческий банк Китая, долгое время являвшегося лидером рынка.



