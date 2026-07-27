При столкновении BMW и фуры в Новой Москве погибли два человека

Tекст: Вера Басилая

Авария на Калужском шоссе унесла жизни двух человек. По данным региональной Госавтоинспекции, водитель BMW столкнулся с грузовиком, что привело к возгоранию машин, передает РИА «Новости».

«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в ТиНАО... В результате ДТП два человека в легковом автомобиле погибли», – сообщили в ведомстве. Сейчас на месте происшествия работают следователи и инспекторы, а также пожарные расчеты МЧС.

Из-за аварии движение на Калужском шоссе оказалось серьезно затруднено. Столичный департамент транспорта предупредил водителей о пробке длиной около 1,5 км и рекомендовал учитывать ограничения при планировании маршрута.

В сентябре прошлого года два человека погибли при пожаре после столкновения иномарки с грузовиком в подмосковном Раменском.

В апреле текущего года авария с участием легкового автомобиля и грузовика на севере Москвы унесла жизни двух человек.

Двумя днями ранее пять человек стали жертвами лобового столкновения легковушки с большегрузом под Костромой.