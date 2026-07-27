Погибшие на Эльбрусе боснийские альпинисты взяли с собой питомца

Погибшие на Эльбрусе альпинисты из БиГ взяли с собой кошку

Tекст: Катерина Туманова

Среди погибших были Альма и Денис Окановичи. В Россию они приехали из Боснии и Герцеговины не одни: пара взяла с собой любимую кошку Мацику.

«Окановичи были известны в альпинистском сообществе как неутомимые путешественники, причём в каждое своё приключение они брали питомицу. Трёхцветную красавицу они взяли крошечным котёнком. Со временем Мацика стала символом их проекта «Трио фантастико» – блога, где они делились путевыми заметками», – сообщает «Комсомольская правда».

Блогеры-путешественники показывали и доказывали способность кошек исследовать с хозяевами новые места, наслаждаться природой и естественной средой обитания больше, чем сидя на диване в четырех стенах.

Мацика с хозяевами до Эльбруса побывала на высочайшей точке Австрии – горе Гроссглокнер, поэтому к новой высоте ее готовили с уверенностью, что она справится.

«Мы успешно завершили акклиматизационный подъём на 4500 метров. Сегодня вечером в 01.00 отправляемся на главный подъём. Скрестите пальцы – впереди нас ждёт самый большой вызов... Мацика направляется к самой высокой вершине Европы», – гласит последняя запись Окановичей в блоге от 24 июля.

Через сутки группа альпинистов попала в снежную бурю на высоте более 5100 метров. Пять человек, среди которых Альма и Денис, погибли, а Мацику пока никто не видел, возможно, ее оставили в базовом лагере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели обнаружили тела погибших на высоте 5100 метров. Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели туристов на Эльбрусе. Выживший на Эльбрусе боснийский альпинист назвал причину трагедии.