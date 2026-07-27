Минэнерго Румынии объявило об остановке энергоблока АЭС из-за обмеления Дуная

Tекст: Вера Басилая

Румынское министерство энергетики приняло решение приостановить работу первого энергоблока станции Чернаводэ, передает РИА «Новости». Мера носит превентивный характер и связана с критическим снижением расхода воды в Дунае.

«В связи со снижением расхода воды в Дунае примерно до 1630 кубических метров/с, АЭС Чернаводэ приняла решение о контролируемой остановке первого энергоблока, начиная с завтрашнего дня, в 11.00», – говорится в заявлении ведомства.

Представитель компании «Воды Румынии» Ана Мария Агиу уточнила, что сток реки достиг минимума за последние 30 лет. Остановка необходима для защиты оборудования и трех насосов системы охлаждения, так как их поломка грозит длительным ремонтом.

В министерстве добавили, что ожидаемое потребление электричества составит около 7300 МВт. Внутреннее производство покроет до 4300 МВт, а недостающий объем планируют компенсировать за счет импорта. Сейчас на станции функционируют два блока, строительство еще двух завершено на 15%.

В мае оба работающих реактора АЭС Чернаводэ остановили из-за планового ремонта и аварии на трансформаторе.

В августе прошлого года на втором энергоблоке этого объекта произошло кратковременное возгорание.

В начале текущего месяца французская компания EDF прекратила выработку энергии на АЭС «Гольфеш» из-за критического нагрева речной воды.